To taniec? Gra? To Loczniki!

, podpisał je wymownym tekstem: „This is tooo realistic!”. W klipie bohaterka wygląda i porusza się, jak w grze komputerowej, a w komentarzach tylko zachwyty. „Ale zajebiste!” – napisał ktoś pod klipem, inny zapytał: „Czy to jest naprawdę człowiek?”.

, to termin używany do opisania wielu stylów tańca, które zrodziły się na ulicach. W latach 70. XX wieku w Nowym Jorku pojawił się hip-hop – nowa kultura, której jednym z filarów był właśnie

– polskich eliminacjach do światowego finału tej imprezy, który odbędzie się w RPA. Już teraz do stolicy Wielkopolski zapraszają cię Loczniki – zobacz wideo!

Dla Loczników taniec jest dziś pasją, pracą i sposobem życia. „Zawsze był z nami i mamy nadzieję, że tak już zostanie” – mówią nam Nicki i Loczek. Internauci pod ich filmami zastanawiają się, jak oni to robią, że tak świetnie ruszają i tańczą. Loczniki mają na to krótką odpowiedź: „Jesteśmy dla siebie nawzajem ogromną inspiracją i pchamy siebie nawzajem, żeby wciąż się rozwijać. Co skutkuje takimi wow momentami w naszym tańcu”.

Dla Loczników taniec jest dziś pasją, pracą i sposobem życia. „Zawsze był z nami i mamy nadzieję, że tak już zostanie” – mówią nam Nicki i Loczek. Internauci pod ich filmami zastanawiają się, jak oni to robią, że tak świetnie ruszają i tańczą. Loczniki mają na to krótką odpowiedź: „Jesteśmy dla siebie nawzajem ogromną inspiracją i pchamy siebie nawzajem, żeby wciąż się rozwijać. Co skutkuje takimi wow momentami w naszym tańcu”.

Dla Loczników taniec jest dziś pasją, pracą i sposobem życia. „Zawsze był z nami i mamy nadzieję, że tak już zostanie” – mówią nam Nicki i Loczek. Internauci pod ich filmami zastanawiają się, jak oni to robią, że tak świetnie ruszają i tańczą. Loczniki mają na to krótką odpowiedź: „Jesteśmy dla siebie nawzajem ogromną inspiracją i pchamy siebie nawzajem, żeby wciąż się rozwijać. Co skutkuje takimi wow momentami w naszym tańcu”.