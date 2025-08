Tomasz Jermołaj. Historia drogi - z Białegostoku na rajdowy Olimp.

Rzeczywistość okazała się nie tak różowa, jak plany i marzenia. Nie było interesujących ofert dla inżynierów. Można było kręcić kluczem, albo wracać do Białegostoku. Kręciłem więc kluczem, szukając nowych możliwości. Ugrzęzłem na kilka lat, ale cierpliwość się opłaciła. Rozmawiałem, pytałem, starałem się pokazać, co potrafię. Po jakimś czasie załapałem się w firmie, która szykowała auta drogowe. Pracowaliśmy nad Jaguarem. Nasza grupa zaprojektowała, zbudowała i testowała nowy silnik, rzędową 6-cylindrówkę. Zaczynaliśmy od zera, dosłownie od czystej kartki. Z kolegami inżynierami przeszedłem cały proces – od idei do realizacji i produkcji. Trwało to 4 lata.

Zaczynałem „na grubo”. Trafiłem do pracy w bardzo ważnym momencie. Prodrive wracał wtedy tak naprawdę do rajdów. Po wielu sukcesach w tej dyscyplinie, firma na jakiś czas bardzo zaangażowała się w wyścigi torowe, rozwijając Aston Martina. Kiedy przyszedłem, uruchamiali akurat projekt mający na celu mocny powrót do rajdów. Zespół potrzebował topowej rajdówki. Na już. Natychmiast. Kiedy dostawałem swoje loginy do kont, ludzie już od pół roku pracowali nad autem pod marką Bahrain Raid Xtreme. Szybko po moim przyjściu nastąpiła zmiana koncepcji i uruchomiono kolejny projekt,

Potrzebowaliśmy silnika skalibrowanego do tytanicznej pracy. Dostaliśmy bazę, kompletną specyfikację techniczną, zylion parametrów i szczegółowe regulacje FIA. I trochę czasu, ale o wiele za mało (śmiech). Od szefów usłyszeliśmy: „działajcie”! Mój zespół musiał udoskonalić jednostkę napędową – przygotować ją na ekstremalne wyzwania, uodpornić na kurz i piach, zapewnić trwałość i topowe osiągi. Nad silnikiem pracowałem z pięcioma innymi inżynierami, ale ściśle kooperowaliśmy też z konstruktorami nadwozia i specjalistami od zawieszenia, bo w takim sprzęcie wszystkie komponenty są połączone i współzależne. W sumie, to ścisłe grono pracujące dzień i noc nad aspektami technicznymi, liczyło dwadzieścia osób. Dużo i niedużo, zależy – jak na to spojrzeć. Najważniejsze, żeby taka grupa dobrze się rozumiała i żeby ludzie mieli do siebie zaufanie. Bez tego nie ma szans na sukces. W Prodrive wygląda to naprawdę spoko. Skład jest międzynarodowy, ale rozmawiamy otwarcie o swoich pomysłach i wzajemnie się wspieramy. Dzięki temu projekt szybko się rozwija.

Wspaniale. Choć nie mogę powiedzieć, że to łatwe, przyjemne i bezstresowe. Chodzi mi o to, że pracując z najlepszymi na świecie, sam dajesz z siebie wszystko każdego dnia, bo masz świadomość, dla kogo to robisz. Dziś jestem głównym inżynierem Nassera w całym sezonie rajdowym W2RC. To jest mega wyzwanie, ale też wielka frajda. On jest w ścisłym topie światowym, absolutna czołówka. Sebastien jest tuż obok na naszym biwaku. Robi to wrażenie.

