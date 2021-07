Bikecheck: Specialized Demo Loïca Bruniego

Puchar Świata MTB 2021 - Les Gets

to czterokrotny Mistrz Świata w zjeździe, który od kilku lat regularnie zwycięża w największych międzynarodowych imprezach. Jest jednym z najlepszych techników i od lat wyróżnia się niesamowitą dynamiką, wytrzymałością i nienagannym stylem. Za jego sukcesami stoi jednak coś więcej niż kilka parametrów zmierzonych na siłowni - piekielnie szybki rower.

Od kilku lat "Super Bruni" był bardzo mocno zaangażowany w proces rozwoju nowej zjazdówki Speca. Nowy rower nie jest jeszcze dostępny w sprzedaży, ale pierwsze testy, które odbyły się na zawodach Pucharu Świata wskazują na to, że jest piekielnie szybki! Przyjrzyj się mu bliżej:

Nowe Demo, które ujeżdża Bruni zostało zbudowane na aluminiowej ramie o nietypowym rozmiarze zbliżonym do "S4". (W rozmiarówce Speca jest to L/XL). Rower został złożony na zawieszeniu Ohlinsa, napędzie z grupy SRAM X01 DH, hamulcach Magury, kierownicy Renthala i kołach DT Swiss.

Nie daj się zwieźć pozorom. Rower zjazdowego mistrza wcale nie jest czarny. To specjalne malowanie, z efektem 3D, które najlepiej prezentuje się w słońcu. Przy ładnej pogodzie rower mieni się w czarno wiśniowych barwach i prawdę mówiąc, wygląda prawie tak szybko, jak jeździ!

Żeby ustawić zawieszenie w rowerze zjazdowym, trzeba się naprawdę solidnie namęczyć. Zwłaszcza jeśli chodzi o rower Mistrza Świata. Zazwyczaj na taką procedurę składają się miesiące spędzone na testach w terenie i długie analizy mechaniki pracy zawieszenia. To czysta matematyka. Na takim poziomie nie można sobie pozwolić na najmniejszy błąd.

To nie E-bike!

Nad damperem Bruniego została zamontowana tajemnicza karbonowa komora, której przeznaczenie jest na chwilę obecną ściśle tajne. Mechanicy zdradzili jedynie, że to nowa technologia, która jest w fazie testów. Pytanie tylko, czy jeśli sprawdzi się na zawodach Pucharu Świata, zostanie dopuszczona do sprzedaży dla szerszego grona odbiorców?

"Zamontowaliśmy tą osłonę, ponieważ pracujemy nad czymś zupełnie nowym. Zapewniam jednak, że nie ma to nic wspólnego z rowerami elektrycznymi." - Podśmiechiwał się Bruni.

. Dla niewtajemniczonych - są to rowery wyposażone w koła o różnych rozmiarach. W rowerze Bruniego duże, 29-calowe koło znajduje się z przodu, a mniejsze 27,5-calowe z tyłu. Takie rozwiązanie sprawia, że rower nie traci swojej stabilności, ale zyskuje zwinność na ciasnych sekcjach i szybkich zakrętach.