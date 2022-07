Loïc Bruni to reprezentant najszybszej na świcie, zjazdowej reprezentacji Francji. Nie ma się co oszukiwać. Trójkolorowi zdominowali rankingi Pucharu Świata i prawdę mówiąc nic nie wskazuje na to, że w najbliższym czasie ta sytuacja mogłaby się zmienić. Od paru dobrych lat Francuzi jeżdżą najszybciej i wygrywają wszystkie zawody, na których się pojawiają. Na koncie samego "Super-Bruniego" są obecnie 4 tytuły mistrza świata i dwa zwycięstwa w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata!

Chociaż większość kibiców ma wrażenie, że Loïc jeździ po trasach PŚ od zawsze, to prawda jest jednak zupełnie inna. Zawodnik ma tylko 28 lat, a mimo to jest jednym z najbardziej utytułowanych riderów w historii sportu. Swój pierwszy start w zawodach Pucharu Świata zaliczył w sezonie 2012 w kategorii juniorów i od razu został wyłapany przez rowerowych łowców talentów. Chociaż pierwsze lata w kategorii seniorów poświęcił na sprawdzanie sprężystości nawierzchni (przewracał się praktycznie na każdych zawodach), to gdy tylko uporządkował bałagan w swojej głowie, zaczął jeździć jak natchniony. Idealny styl, pełna kontrola i maksymalne ryzyko to jego znaki firmowe. Nie wierzysz? Zobacz najlepsze przejazdy Loïca i przekonaj się, że pseudonim "Super-Bruni" nie wziął się znikąd.

01 Mistrzostwa Świata w Vallnord - 2015

4 min Mistrzostwa Świata w zjeździe 2015 - zwycięski przejazd Loica Bruniego Mistrzostwa Świata w zjeździe 2015 - zwycięski przejazd Loica Bruniego

Te zawody stanowiły punkt zwrotny w karierze Bruniego. Po dwóch sezonach w kategorii seniorów, były Mistrz Świata juniorów wiedział, że musi w końcu pokazać, na co go stać. Pierwsze zwycięstwo chodziło za nim od dłuższego czasu, ale ciągle czegoś brakowało - czasem zawodziła głowa, czasem sprzęt, a czasem po prostu nie wychodziło tak, jak powinno.

I nagle coś zaskoczyło. Nie wiemy, czy cała frustracja wynikająca z wcześniejszych niepowodzeń skumulowała się w jeden idealny przejazd, czy po prostu los w końcu uśmiechnął się do Bruniego, ale jego przejazd w Vallnord, zapamiętamy (w sumie to nie tylko my) na bardzo długo. Idealny dobór linii, płynna, dojrzała jazda i manetka odkręcona do samego limitu. Tak wygrywa się swoje pierwsze Mistrzostwa Świata!

02 Puchar Świata w Cairns - 2016

2 min UCI Cairns 2016 - Loïc Bruni Winning Run Loïc Bruni's winning run from the men's 2016 Cairns DH World Cup race

Jak łatwo się domyślić, nakręcony wielkim sukcesem Bruni wskoczył w rok 2016 na pełnej prędkości! Bądź co bądź, wywalczenie tęczowej koszulki Mistrza Świata przed pierwszym zwycięstwem w Pucharze Świata to dość niespotykany wyczyn. W każdym razie, sezon startowy rozpoczął się beznadziejnym przejazdem Loica przed rodzinną publicznością w Lourdes. Na szczęście Francuz szybko wyciągnął wnioski z porażki i na następne zawody organizowane w Australii, pojechał bez presji i z zupełnie innym nastawieniem.

Trasa w Cairns została zbudowana w tropikalnej dżungli i jak można się było spodziewać, od samego początku rządziła się swoimi prawami. Nawierzchnia znacznie różniła się od tej, z którą mamy do czynienia w Europie i Stanach, więc zawodnicy borykali się ze sporymi problemami z przyczepnością. Na szczęście Loic chyba w końcu poukładał sobie wszystko w głowie i mimo kilku drobnych błędów w górnej części trasy, dojechał na metę z najlepszym czasem zawodów. Pierwsze zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata - tego momentu Bruni nie zapomni do końca życia.

03 Puchar Świata w Mont-Sainte-Anne 2018

3 min MSA 2018: Loic Bruni w akcji

Przyszłość zaczęła rysować się w jasnych barwach, ale idealne plany i marzenia bardzo szybko przekreśliło... Życie. Po pierwszym sukcesie w sezonie 2016 pech znów zaczął regularnie prześladować Bruniego. Złamany obojczyk, problemy ze sprzętem, kolejne mniejsze i większe kontuzje - wszystko szło bardzo opornie. Co prawda pod koniec sezonu 2017 zawodnik odzyskał tęczową koszulkę Mistrza Świata, ale był to tak naprawdę jedyny sukces, który "przydarzył się" między problemami zdrowotnymi i słabszymi występami.

Na szczęście po każdej burzy wychodzi słońce. Tak było i tym razem, bo w drugiej połowie sezonu 2018, pozbawiony dodatkowej presji Bruni po prostu przestał się przejmować i zaczął "jechać swoje". Na legendarnej trasie w kanadyjskim Mount Saint Anne wszystko wypaliło dokładnie tak, jak powinno. Znów było szybko, płynnie i bezkompromisowo. Drugie zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata wpadło w ręce Francuza i na tyle podbudowało jego pewność siebie, że po kilku tygodniach zawodnik sięgnął po trzeci tytuł Mistrza Świata.

04 Puchar Świata w Vallnord 2019

3 min Downhill Siegerfahrt der Herren – Vallnord Erlebe Loïc Brunis Siegerfahrt beim UCI MTB World Cup 2019 in Vallnord!

To był pierwszy sezon francuskiej dominacji w Pucharze Świata. Do walki o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej stanęli Loic Bruni i jego reprezentacyjny kolega Amaury Pierron . Od pierwszych, do ostatnich zawodów riderzy jeździli w nieprawdopodobnym tempie, zostawiając całą resztę daleko w tyle. Finałowe starcie o zwycięstwo w generalce rozegrało się na jednej z najtrudniejszych tras we włoskim Val di Sole, ale nim do niego doszło, Bruni wywalczył trzy złote medale w Mariborze, Leogangu i Vallnord.

To właśnie w ostatniej z wymienionych wyżej miejscówek Bruni zabłysnął najmocniej. Był pewny siebie i tuż po wyjeździe z bramki startowej odpalił jakiś niedostępny wcześniej, "wyścigowy tryb zjazdowy". Jak już pisaliśmy, Francuz zawsze lubił ryzykować, ale w Szwajcarii, udowodnił wszystkim, że potrafi to ryzyko bardzo dobrze wyważyć. Jazda na limicie nie ma sensu, gdy co drugie zawody kończy się poza trasą, a Loic w końcu pokazał, że nawet najbardziej szaleni zawodnicy, są w stanie wypracować, bardzo efektowną powtarzalność! Kolejne złoto do kolekcji!

05 Snowshoe World Cup, 2021

3 min Puchar Świata w Snowshoe 2019 - przejazd Loica Bruniego Zobacz zwycięski przejazd Loica Bruniego z zawodów Pucharu Świata DH w Snowshoe

Pod koniec sezonu 2021 w Stanach Zjednoczonych zorganizowano dwa wyścigi Pucharu Świata. Obie imprezy odbywały się na trasie w Snowshoe i to właśnie od nich zależało, czy "Super-Bruni" drugi raz w karierze zwycięży w generalce. W pierwszym wyścigu Loic wylądował na drugim miejscu i znacznie zmniejszył różnicę punktową, dzielącą go od prowadzącego w rankingu Lorrisa Vergiera . Zadanie na drugi wyścig było "proste" - zwyciężyć i odrobić pozostałe 76 punktów!

Vergier ruszył na trasę zawodów przed Brunim i po poważnych problemach technicznych, ostatecznie wylądował daleko w tyle stawki. Pożądany scenariusz zdawał się być coraz bardziej realny, bo do zwycięstwa w generalce, niezbędny był już tylko czysty, w miarę szybki przejazd. Jednak Loic miał inny plan na te zawody. Jak łatwo się domyślić, Francuz znów postawił na całość i w fenomenalnym stylu wykręcił najlepszy czas zawodów. Zwycięstwo w Pucharze Świata i zwycięstwo w klasyfikacji generalnej. Tak to właśnie powinno wyglądać!