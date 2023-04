League of Legends: oto ulubione postacie prosów!

Uważany przez wielu za najlepszego midlanera w historii. Ten weteran był świadkiem wielu różnych met, co znajduje odzwierciedlenie w jego wyborach na Solo Q. On naprawdę gra wszystko. Od Garena po Viego. Jednakże świetnie bawi się przede wszystkim na takich postaciach jak Ahri, LeBlanc czy Ryze.

