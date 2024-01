Najważniejsze chwile League of Legends w 2023 roku

13. sezon League of Legends dobiega końca. Oficjalnie zakończy się on 3 stycznia, jednak my już teraz, zgodnie z rokiem kalendarzowym, postanowiliśmy podsumować wydarzenia z minionych 12 miesięcy.

"Faker" wraca na tron!

Lee "Faker" Sang-hyeok © Colin Young-Wolff/Riot Games

Nie sposób zacząć tego podsumowania inaczej, aniżeli od najważniejszego wydarzenia w roku, czyli triumfu T1 na Worldsach.

"Faker", rozdrażniony niespodziewaną porażką w finale zeszłorocznej imprezy, tym razem wrócił w jednym celu - dodać do swojej gabloty czwarty Puchar Przywoływacza.

I o ile T1 potrzebowało chwili, by nabrać rozpędu, a w fazie Swiss przegrało z Gen.G, o tyle już w play-offach koreański walec nie brał jeńców. W trzech meczach stracili zaledwie jedną mapę (w półfinałowym starciu z JDG) i ostatecznie to największa ikona gry, po 7 latach przerwy, ponownie powróciła na tron.

"Nie wiem, w co wierzą inni ludzie. Ja jednak w jedną rzecz mocno wierzyłem. Chciałem się wiele nauczyć podczas tych mistrzostw i wierzyłem, że jeśli zawsze będę nastawiony na ciągły rozwój, to zwycięskie mistrzostwa znów nadejdą. Na szczęście udało mi się je wygrać. Jestem bardzo wdzięczny za to doświadczenie" - mówił "Faker" na konferencji prasowej po fianłowym meczu z Weibo Gaming.

Nowe szaty LEC

MAD Lions triumfują w wiosennym splicie LEC 2023 © Michal Konkol/Riot Games

Rok 2023 był rokiem dużych reform, jeżeli chodzi o rozgrywki LEC. Po raz pierwszy rozegrano trzy, a nie jak dotąd dwa, splity w ciągu roku. Co więcej, każdy ze splitów odbywał się w zupełnie nowej formule, podzielonej na aż trzy fazy.

Nowy format miał między innymi pomóc europejskim drużynom w pogoni za Azją. Więcej meczów rozgrywanych w formule Bo3 (co jest naturalne już w fazie grupowej LPL czy LCK), miało pomóc Europejczykom lepiej adaptować się do późniejszej rywalizacji na scenie międzynarodowej.

Niestety, tegoroczne Worldsy brutalnie zweryfikowały zachód, a LEC bardzo szybko postanowiło wycofać się z części zmian.

W 2024 roku znów ujrzymy zmieniony format. Władze ligi postanowiły o powrocie do dwóch faz splitu (zamiast trzech), co ma przyczynić się do "poprawy zrozumienia formatu LEC" przez odbiorców, o czym mówił jeden z członków zarządu LEC, Adam Bykov.

Warto także dodać, że rok 2023 był ostatnim, w którym oglądaliśmy na scenie takie drużyny jak Astralis, KOI czy Excel. Pierwsza z nich sprzedała swój slot na rzecz francuskiego giganta Karmine Corp. KOI z kolei, po rozwiązaniu spółki z Infinite Reality, powraca do gry pod logiem Rogue, zaś Excel łączy siły z Giants tworząc w ten sposób GIANTX.

Ciężki rok Jankosa

Marcin "Jankos" Jankowski © Michal Konkol/Riot Games

Wraz z końcem 2022 roku swoją 5-letnią przygodę z G2 Esports zakończył Marcin "Jankos" Jankowski. Polak, przez lata spędzone w ekipie Samurajów, przyzwyczaił siebie i kibiców do zdobywania kolejnych trofeów.

Rok 2023 był jednak bolesnym doświadczeniem dla "Króla pierwszej krwi". Jankos bowiem swoją karierę postanowił kontynuować w barwach Teamu Heretics. I o ile on sam nadal utrzymywał topowy poziom, tak jego drużyna bardzo często "nie dojeżdżała".

9 min Marcin '"Jankos" Jankowski Zobacz, jak wygląda życie w dżungli z graczem G2 Esports, Marcinem "Jankosem" Jankowskim.

Światełko w tunelu pojawiło się dopiero latem, gdy do drużyny dołączyli Flakked oraz Vetheo, a ta wreszcie stała się konkurencyjna dla reszty ekip w LEC, kończąc split na 4. miejscu.

To jednak nie zaspokajało ambicji ani Jankosa, ani władz organizacji. I w ten sposób pod koniec roku doszło do jednego z najgłośniejszych ogłoszeń w League of Legends. W 2024 roku ponownie oglądać będziemy trzon legendarnego rosteru G2 z 2019 roku. Do Teamu Heretics dołączyli bowiem Perkz oraz Wunder!

"Każdy z nas szukał największej szansy na sukcesy i to doprowadziło nas do tego, że znów połączyliśmy siły. Przynajmniej mamy pewność, że cała piątka graczy jest na najwyższym poziomie" - zapewniał Jankos.

Brutalna weryfikacja polskiej sceny

Ultraliga © Polsat Games

Niestety, roku 2023 na pewno do udanych nie będą mogły zaliczyć polskie drużyny. Te bowiem, w dwóch splitach EMEA Masters (finału rozgrywek wszystkich lig regionalnych), w sumie... wygrały 4 z 24 spotkań.

Najpierw, wiosną, swój udział w imprezie na fazie grupowej zakończyły Orbit Anonymo oraz Zero Tenacity, zaś latem było to ponownie Orbit Anonymo oraz AliorBank Team, który przegrał wszystkie 6 spotkań.

"Różnica umiejętności była gigantyczna. Większości gier nie dało się grać już po kilku minutach linii. Każda przeciwna drużyna była dwa razy lepsza od rywali z Ultraligi. Gracze nigdy nie spotkali się z takimi przeciwnikami na scrimach" - pisał na twitterze trener AliorBanku, Bezum.

Na osłodę dla polskich fanów pozostał fakt, że letni split EMEA Masters zwyciężyło KarmineCorp z Cinkrofem w składzie, pokonując w finale drużynę innego Polaka - Movistar Riders Fresskowy'ego.

Święto LoLa w Warszawie

Red Bull Phase Rush 2023 © Bartek Woliński

Takiego wydarzenia na polskiej scenie League of Legends jeszcze nie było! W grudniu, w warszawskim ATM Studio odbyły się finały pierwszej edycji Red Bull Phase Rush.

"Autobus miałem o 1 w nocy" - mówił Wiktor, który na wydarzenie jechał aż z Podkarpacia. Jednak zarówno on, jak i każdy z ponad 200 pozostałych uczestników nie miało wątpliwości - warto pokonać każdą trasę, by wziąć udział w evencie.

Red Bull Phase Rush 2023 © Bartek Woliński

Ostatecznie trzy drużyny - Rybsona, Sinmivka oraz Vysotzky'ego - rywalizowały w 9 konkurencjach wstępnych, podzielonych na 3 kategorie (BODY, MIND oraz GAME), a następnie najlepsi, wraz z kapitanami, stanęli naprzeciw siebie w wielkim finale.

"Fajnie zobaczyć wreszcie twarze swoich widzów. Super było się z nimi przywitać twarzą w twarz" - komentował Rybson, który ostatecznie okazał się zwycięzcą całej imprezy. "Jestem mega dumny z chłopaków, z którymi udało się wygrać" - podkreślał triumfator.