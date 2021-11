Zobacz, jak Luc Ackerman zamienił port w swój plac zabaw w FMX Unloaded!

Pierwszy na świecie backflip bonk polegał na dotknięciu tylnym kołem konteneru będąc do góry kołami w powietrzu. Jak sama nazwa wskazuje, ten trick składa się z dwóch części. Backflip wymaga obrócenia 100 kilogramowego motocykla w powietrzu i ustawienia go idealnie do góry kołami na wysokości 10 metrów. Będąc odwróconym, Ackerman musiał przytrzeć oponą o spód zawieszonego na dźwigu konteneru - bonk. Ten trick wymaga doskonałej precyzji - dotknięcie konteneru podczas backflipa może zabrać całą rotację i skończyć się tragicznie.