Luc Alphand. Jeździ na nartach (po piasku też!), wygrywa Dakar, robi rajdy!

Luc Alphand został dyrektorem sportowym Silk Way Rally. Rajd Jedwabnego Szlaku z roku na rok zyskuje na popularności wśród najlepszych zawodników świata, a każda kolejna edycja podnosi jego renomę. W kalendarzu FIM jest najdłuższym, obok Dakaru , rajdem zaliczanym do cyklu mistrzostw świata. Alphand, były mistrz narciarski i zwycięzca Dakaru, opowiedział nam o swojej nowej roli, poprzednich latach przy Silk Way i związkach z Polską.

Gratuluję awansu Panie Dyrektorze!

(śmiech). Dziękuję. Dla mnie to wielki zaszczyt i kolejne ciekawe wyzwanie. Zaczynam tak, jak lubię – od bardzo trudnego zadania. Z wiadomych względów ze współorganizacji tegorocznej edycji Silk Way Rally wycofali się Chińczycy i do moich licznych obowiązków doszedł być może najważniejszy z nich, czyli reorganizacja rajdu. Impreza potrwa tyle dni, ile zakładaliśmy wcześniej, ale chińską część kilometrów musimy teraz rozłożyć na ternie Mongolii. Wiem, że to będzie dla wszystkich bardzo intensywny i pracowity okres, ale jestem pewien, że damy radę i przygotujemy znakomity rajd.

Jak bardzo twoja nowa rola różni się od poprzedniej, którą przez kilka lat pełniłeś przy Silk Way Rally?

To tak naprawdę dopiero się okaże, ale jestem pewien, że zasadnicze różnice polegają na większej liczbie zdecydowanie poważniejszych obowiązków i – być może przede wszystkim – nieporównywalnej odpowiedzialności. Wcześniej odpowiadałem za kontakty z zawodnikami i mediami, starałem się być takim dobrym duchem rajdu, pomagać wszędzie tam, gdzie tylko mogłem. Do wszystkiego bardzo ostro się przykładałem, ale jednak mam świadomość, że to nie były tematy, od których zależało powodzenie imprezy – tak, jak to będzie miało miejsce teraz. Na pewno nie będę już miał takiej swobody i czekają mnie bardzo konkretne zadania.

Sebastien Loeb i Luc Alphand © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Będziesz za czymś tęsknił?

Na pewno za tą swobodą właśnie. W poprzednich latach robiłem dokładnie to, co sprawiało mi największą, dziecinną wręcz radochę. Podczas rajdu wstawałem sobie o 4 rano, brałem roadbook, wsiadałem w auto i jechałem na start. Przed świtem ruszałem na odcinek specjalny, żeby otworzyć trasę, zostawić kilka śladów i pomóc pierwszym motocyklistom. Zawsze w takich chwilach mówiłem sam do siebie: „Zobacz Luc, jaki masz fart w życiu! Jesteś sam na pustyni Gobi, lecisz sobie po wydmach przy wschodzącym słońcu i robisz to, co kochasz. A do tego możesz z czystym sumieniem powiedzieć, że to twój kolejny dzień w biurze (śmiech)!”

Ładny widok z okna ma to biuro?

Najlepszy! Ja kocham pustynię, kocham przedzieranie się przez wydmy, kocham nawet tłuczenie się po camelgrassie o świcie i uważam, że to zdecydowanie lepiej stawia na nogi, niż espresso (śmiech). Wśród nieskończonych piasków czuję się wolny, niczym nieograniczony, szczęśliwy.

Wytyczanie trasy rajdowej to trudne zadanie?

Niełatwe, specyficzne, inspirujące i szalenie ważne. Nowe technologie i doświadczenie znacznie ułatwiają ten proces, ale nadal jest to skomplikowana praca. Z jednej strony trzeba być maksymalnie precyzyjnym, bo od tego, jaką trasę się wybierze i jak dokładnie ją opisze zależy bezpieczeństwo zawodników i atrakcyjność imprezy. Z drugiej ta praca daje właściwie nieograniczone możliwości, można przy niej rozwinąć skrzydła. Jedzie sobie człowiek w całkowicie dzikie miejsce, znajduje jakiś przesmyk między skałami, kawałek wąwozu albo koryta wyschniętej rzeki, wielgachną wydmę lub pole camelgrassu i myśli sobie „O! Fajnie byłoby puścić tędy zawodników”. I robi to!

Luc Alphand at the Abu Dhabi Desert Challenge © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

A później wysłuchuje narzekań na biwaku…

Hahaha, dokładnie! Głosy zawodników, ich dyskusje po zakończonych etapach i uwagi są pewnego rodzaju wyznacznikiem tego, czy dobrze wykonałem swoją pracę. Miło jest usłyszeć, że odcinek specjalny się podobał, że był wymagający, ale jednocześnie dawał dużo radości z jazdy, że prowadził bardzo atrakcyjnym terenem. Oczywiście, nigdy nie jest tak, żeby wszyscy byli zadowoleni, bo jeśli ktoś np. popełni błąd i zgubi się na trasie, to zwykle będzie winił za to organizatora (śmiech). Mam jednak nadzieję, że będę w stanie wykorzystać swoje doświadczenie, by tworzyć ciekawe i zrozumiałe oesy.

Właśnie podczas takiej pracy powstała wydma o nazwie „Luc Alphand”, prawda?

Dokładnie! Trafiliśmy kiedyś w Chinach na całą sekcję cudownych, wysokich wydm. Staliśmy na dole i zachwycaliśmy się ich majestatem, było raniutko, słońce dopiero się zza nich wychylało. Ktoś mnie wtedy podpuścił, zażartował, że na pewno nie dałbym rady zjechać z takiej wydmy na nartach… No i się zdziwił (śmiech). Wsiadłem w samochód i pojechałem prosto na lotnisko. Kupiłem bilet do Andory, po kilkunastu godzinach dotarłem do domu i wyciągnąłem ze schowka jakieś stare narty. Zapakowałem sprzęt i po kolejnych kilkunastu godzinach wylądowałem w Pekinie, z pełnym oporządzeniem narciarskim, w środku lata! Patrzyli na mnie, jak na wariata (śmiech). Następnego dnia zjechałem z tej wydmy! Od tego czasu wszyscy nazywają ją właśnie „Luc Alphand Dune” i tak oznaczana jest w roadbookach. Mega pozytywna historia!

A skąd ty w ogóle znasz tak wiele polskich słów?

Mnóstwo czasu spędziłem wśród Polaków, często też bywałem w waszym kraju. Kocham Polskę i mówię to zupełnie szczerze, nie ma tu żadnej kurtuazji. Uwielbiam polską kuchnię, poczucie humoru i podejście do sportu.

Gdzie miałeś okazję to wszystko poznać?

Kiedy startowałem jeszcze w narciarskim Pucharze Świata, moim trenerem był Polak, Ryszard Ćwikła. Dzięki niemu dobrze poznałem Zakopane, Szczyrk i Wisłę. Bardzo fajnie mi się tam jeździło. Potem doszły znajomości rajdowe. Z Markiem Dąbrowskim i Jackiem Czachorem znam się pewnie jakieś dwadzieścia lat, z Kubą Przygońskim połowę krócej, poznałem też oczywiście Adama Małysza, bo przeszliśmy podobną drogę od sportów zimowych do Dakaru. W Andorze moim sąsiadem jest Tadek Błażusiak. Naprawdę mam sporo przyjaciół wśród Polaków…

Chciałbyś im coś przekazać?