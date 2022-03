Poznaj historię Lucasa Rabelo

W wieku 14 lat Rabelo nakręcił przejazd, w którym robił już chociażby 360 flip na lipslide na poręczy. Z biegiem czasu sprzedawał produkty, które wygrywał na zawodach, a w pewnym momencie zdobył pierwszych sponsorów. Jednym z nich był skateshop Matriz, który wprowadził go potem do Flip Skateboards. Firma ta pod koniec 2020 roku zaskoczyła Rabelo na lotnisku debiutanckim promodelem - marzeniem każdego deskorolkowca. Zeszłego lata przyjechał on do Europy na Red Bull Paris Conquest i CPH Open ze swojego nowego domu w Kalifornii. Teraz, gdy jest już znany, ale nadal zaskakuje nowymi trikami, opowiedział nam trochę więcej na temat swojej historii i planów na przyszłość.