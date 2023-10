Jak trenuje Lucy Charles-Barclay - mistrzyni świata IRONMAN?

Jednym z powodów, dla których uwielbiam być triathlonistką jest to, że mam trzy dyscypliny do trenowania, więc każdy dzień jest inny. Zazwyczaj zaczynam od pływania. Spędzam dwie godziny na basenie, co daje około 5 km spokojnego pływania, a do tego dochodzi 2-3 km mocniejszego wysiłku. Następnie w środku dnia albo jeżdżę na rowerze, albo biegam. To co najmniej dwie godziny w siodle, a czasami pięć lub sześć, gdy jestem w jakimś konkretnym etapie przygotowań do Ironmana. Po jeździe na rowerze, wieczorem może wpaść łatwy bieg. Większość dni jest wypełniona po brzegi.