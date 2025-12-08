Luka Djukic pozuje do portretu podczas World Fitness Project Tour Stop 2 w Mesa, Arizona, USA, 29 sierpnia 2025 r.
Historia Luki Ðukića: Jak fitness może zmienić ciało i umysł

Fitness to coś więcej niż tylko siła, a profesjonalista w dziedzinie ćwiczeń funkcjonalnych Luka Ðukić wierzy, że może przekształcić Cię w lepszą osobę, jeśli skupisz się na jednej, kluczowej rzeczy.
Autor: Nicky Freymond and Joe Genetin-Pilawa
Luka Ðukić dorastał mając obsesję na punkcie piłki nożnej. "Moim jedynym celem było zostać piłkarzem, nic więcej się nie liczyło" - mówi. Życie potrafi jednak zmienić plany, a złamana noga w wieku nastoletnim groziła przekreśleniem marzeń Luki na dobre. To właśnie wtedy jego starszy brat, Lazar popchnął go w kierunku nowej dziedziny sportu - fitnessu funkcjonalnego - świata, w którym siła, taktyka i dyscyplina miały takie samo znaczenie jak szybkość.
To, co zaczęło się jako odskocznia od piłki, stało się powołaniem. Razem bracia Ðukić wykuli sobie ścieżkę od lokalnych zawodów w Europie Wschodniej do globalnej sceny, gdzie najlepsi sportowcy fitnessu funkcjonalnego stali się nie tylko ich rywalami, ale też kolegami.
Od tego czasu Ðukić oprócz zdobytych medali, dumnie prezentuje swoje przesłanie. Poprzez wytrwałość, siłę i niezachwiane więzi braterskie udowadnia, że wielkość nie jest mierzona tylko w zwycięstwach, ale w odwadze, by podnosić się każdego dnia, wciąż na nowo.
Zawodnik Red Bulla Luka Djukic podnosi ciężary podczas World Fitness Project Tour Stop 2 w Mesa, Arizona, USA, prezentując szczytową siłę i ducha rywalizacji 30 sierpnia 2025 r.

Luka Djukic pokazuje, że trening fitness może również przekształcić umysł

© Christian Pondella/Red Bull Content Pool

Stałeś się liderem w dziedzinie fitnessu funkcjonalnego. Czy kiedykolwiek spodziewałeś się takiej sławy?

Luka Đukić: Nigdy nie myślałem, że osiągnę ten poziom. Nigdy nie spotkałem nikogo bliskiego, kto zarabiałby na życie w branży fitness i nawet nie wiedziałem, że to możliwe. Lazar i ja zaczęliśmy rywalizować lokalnie, a następnie w całej Europie Wschodniej. A potem nagle znaleźliśmy się na największych scenach, konkurując z najlepszymi na świecie i wygrywając zawody, które wcześniej oglądaliśmy tylko w telewizji.

Czy zawsze chciałeś zostać jednym z najlepszych na świecie?

Jeśli postanowisz zostać najlepszym na świecie i to jest twój jedyny cel, każdego dnia będziesz czuć porażkę, chyba że faktycznie odniesiesz sukces. Ale jeśli twoim codziennym celem jest ukończenie dwóch sesji na siłowni i położenie się do łóżka przed 22:00, to pod koniec dnia osiągniesz małe zwycięstwo. To potężne przesłanie dla aspirujących sportowców.

Małe zwycięstwa każdego dnia będą się sumować - zmienią cię w lepszą osobę i lepszego człowieka. W niektóre dni będziesz się męczyć, ale z czasem zobaczysz korzyści i łatwiej będzie ci utrzymać dyscyplinę.

Małe zwycięstwa każdego dnia będą się sumować - zmienią cię w lepszą osobę i lepszego człowieka
Luka Đukić

Z czym zmagałeś się podczas budowania twojej kariery?

Na początku naprawdę musieliśmy się starać, aby trenować prawidłowo. Nie było świetnego sprzętu ani miejsca do treningu. Trenowaliśmy po prostu w piwnicy naszych dziadków, gdzie nie można było upuścić talerzy. Sami robiliśmy skrzynie i piłki lekarskie.

Później, kiedy zacząłem studia i musiałem złapać autobus o ósmej rano, budziłem się o 4:30, żeby móc jeszcze trenować. Teraz, gdy stałem się pełnoetatowym sportowcem, wszystko wydaje się łatwiejsze. Czuję się uprzywilejowany.

Luka Djukic bierze udział w World Fitness Project Tour Stop 2, dzień 3 w Mesa, Arizona, USA, 31 sierpnia 2025 r.

Luka Djukic zdaje sobie sprawę, że fitness to tylko jeden z aspektów życia

© Christian Pondella/Red Bull Content Pool

Naprawdę ważne jest, aby oddzielić sport od życia, aby móc być dla ludzi wokół
Luka Đukić

Czy kiedykolwiek w siebie wątpisz?

Oczywiście, że masz wątpliwości. Musisz tylko pamiętać, że będziesz mieć złe dni - przegapisz windę, czy nie zawsze osiągniesz wynik, który powiedziałeś, że chcesz osiągnąć. Ale przed tobą jeszcze wiele dni. Chodzi o konsekwencję. Nie możesz kontrolować wszystkiego. Staram się codziennie przypominać sobie: "Dlaczego to robię?".

Czy twoja samoświadomość pokrywa się z rolą, jaką odgrywasz w tym sporcie?

Przez długi czas tak było. Myślę, że powiązałem swoją tożsamość z tabelą wyników. Bardzo trudno jest tego nie robić, zwłaszcza gdy trening trwa cały dzień - budzisz się, trenujesz, odpoczywasz, trenujesz ponownie, a potem idziesz spać. Ale spójrz na dowolny sport. Nigdzie nie znajdziesz kogoś, kto zawsze wygrywa. Jeśli zaliczysz niepowodzenie, to nie znaczy, że to koniec świata.

W przyszłości chcę być dobrym mężem, chcę być dobrym ojcem i chcę być dobrym synem dla moich rodziców. Myślę, że to wszystko są znacznie większe role. Naprawdę ważne jest, aby oddzielić sport od życia, aby móc być przy ludziach wokół siebie, bez względu na to, jak sobie radzisz.

Jak utrzymujesz właściwe nastawienie?

Przypominam sobie, że kocham to robić i że nie robię tego tylko dla miejsca w tabeli liderów. Nadal bym się pojawiał na siłowni i trenował, gdybym nie brał udziału w zawodach.

Luka Djukic pozuje do portretu podczas wielkiego otwarcia hotelu SIRO w Tivacie w Czarnogórze 25 maja 2025 r.

"Kiedy słyszysz, że kogoś zmotywowałeś, cała praca jest tego warta"

© Predrag Vuckovi/Red Bull Content Pool

Co chcesz po sobie pozostawić?

Mam nadzieję, że zainspirowałem ludzi sposobem, w jaki poradziłem sobie z moją karierą i wszystkim, co wydarzyło się w moim życiu. Ludzie mogą odnieść się do tego, by się nie poddawać, próbować przejść przez wszystko, co stanie im na drodze.

W ciągu ostatniego roku otrzymałem wiele wiadomości od ludzi, którzy zmagają się z trudnościami, mówiąc: "Obserwowanie tego, jak ostatnio radzisz sobie ze swoim życiem, bardzo mi pomogło". Wszyscy walczymy o punkty, tytuły, nagrody pieniężne i uznanie, ale kiedy słyszysz, że zmotywowałeś kogoś, kto przeżywa ciężkie chwile, to sprawia, że cała praca jest tego warta.

