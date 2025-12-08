Historia Luki Ðukića: Jak fitness może zmienić ciało i umysł

Jeśli postanowisz zostać najlepszym na świecie i to jest twój jedyny cel, każdego dnia będziesz czuć porażkę, chyba że faktycznie odniesiesz sukces. Ale jeśli twoim codziennym celem jest ukończenie dwóch sesji na siłowni i położenie się do łóżka przed 22:00, to pod koniec dnia osiągniesz małe zwycięstwo. To potężne przesłanie dla aspirujących sportowców.

Małe zwycięstwa każdego dnia będą się sumować - zmienią cię w lepszą osobę i lepszego człowieka. W niektóre dni będziesz się męczyć, ale z czasem zobaczysz korzyści i łatwiej będzie ci utrzymać dyscyplinę.