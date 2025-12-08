Historia Luki Ðukića: Jak fitness może zmienić ciało i umysł
Stałeś się liderem w dziedzinie fitnessu funkcjonalnego. Czy kiedykolwiek spodziewałeś się takiej sławy?
Nigdy nie myślałem, że osiągnę ten poziom. Nigdy nie spotkałem nikogo bliskiego, kto zarabiałby na życie w branży fitness i nawet nie wiedziałem, że to możliwe. Lazar i ja zaczęliśmy rywalizować lokalnie, a następnie w całej Europie Wschodniej. A potem nagle znaleźliśmy się na największych scenach, konkurując z najlepszymi na świecie i wygrywając zawody, które wcześniej oglądaliśmy tylko w telewizji.
Czy zawsze chciałeś zostać jednym z najlepszych na świecie?
Jeśli postanowisz zostać najlepszym na świecie i to jest twój jedyny cel, każdego dnia będziesz czuć porażkę, chyba że faktycznie odniesiesz sukces. Ale jeśli twoim codziennym celem jest ukończenie dwóch sesji na siłowni i położenie się do łóżka przed 22:00, to pod koniec dnia osiągniesz małe zwycięstwo. To potężne przesłanie dla aspirujących sportowców.
Małe zwycięstwa każdego dnia będą się sumować - zmienią cię w lepszą osobę i lepszego człowieka. W niektóre dni będziesz się męczyć, ale z czasem zobaczysz korzyści i łatwiej będzie ci utrzymać dyscyplinę.
Z czym zmagałeś się podczas budowania twojej kariery?
Na początku naprawdę musieliśmy się starać, aby trenować prawidłowo. Nie było świetnego sprzętu ani miejsca do treningu. Trenowaliśmy po prostu w piwnicy naszych dziadków, gdzie nie można było upuścić talerzy. Sami robiliśmy skrzynie i piłki lekarskie.
Później, kiedy zacząłem studia i musiałem złapać autobus o ósmej rano, budziłem się o 4:30, żeby móc jeszcze trenować. Teraz, gdy stałem się pełnoetatowym sportowcem, wszystko wydaje się łatwiejsze. Czuję się uprzywilejowany.
Czy kiedykolwiek w siebie wątpisz?
Oczywiście, że masz wątpliwości. Musisz tylko pamiętać, że będziesz mieć złe dni - przegapisz windę, czy nie zawsze osiągniesz wynik, który powiedziałeś, że chcesz osiągnąć. Ale przed tobą jeszcze wiele dni. Chodzi o konsekwencję. Nie możesz kontrolować wszystkiego. Staram się codziennie przypominać sobie: "Dlaczego to robię?".
Czy twoja samoświadomość pokrywa się z rolą, jaką odgrywasz w tym sporcie?
Przez długi czas tak było. Myślę, że powiązałem swoją tożsamość z tabelą wyników. Bardzo trudno jest tego nie robić, zwłaszcza gdy trening trwa cały dzień - budzisz się, trenujesz, odpoczywasz, trenujesz ponownie, a potem idziesz spać. Ale spójrz na dowolny sport. Nigdzie nie znajdziesz kogoś, kto zawsze wygrywa. Jeśli zaliczysz niepowodzenie, to nie znaczy, że to koniec świata.
W przyszłości chcę być dobrym mężem, chcę być dobrym ojcem i chcę być dobrym synem dla moich rodziców. Myślę, że to wszystko są znacznie większe role. Naprawdę ważne jest, aby oddzielić sport od życia, aby móc być przy ludziach wokół siebie, bez względu na to, jak sobie radzisz.
Jak utrzymujesz właściwe nastawienie?
Przypominam sobie, że kocham to robić i że nie robię tego tylko dla miejsca w tabeli liderów. Nadal bym się pojawiał na siłowni i trenował, gdybym nie brał udziału w zawodach.
Co chcesz po sobie pozostawić?
Mam nadzieję, że zainspirowałem ludzi sposobem, w jaki poradziłem sobie z moją karierą i wszystkim, co wydarzyło się w moim życiu. Ludzie mogą odnieść się do tego, by się nie poddawać, próbować przejść przez wszystko, co stanie im na drodze.
W ciągu ostatniego roku otrzymałem wiele wiadomości od ludzi, którzy zmagają się z trudnościami, mówiąc: "Obserwowanie tego, jak ostatnio radzisz sobie ze swoim życiem, bardzo mi pomogło". Wszyscy walczymy o punkty, tytuły, nagrody pieniężne i uznanie, ale kiedy słyszysz, że zmotywowałeś kogoś, kto przeżywa ciężkie chwile, to sprawia, że cała praca jest tego warta.