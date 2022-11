Andrzej Bargiel i Łukasz Czepiela gośćmi 14. PKP

jest znany najbardziej z pierwszego w historii zjazdu na nartach ze szczytu K2 (8611 m n.p.m.), którego dokonał w 2018 roku. Niedawno wrócił z wyprawy na Mt. Everest (8848 m n.p.m.), gdzie podczas próby ataku szczytowego w celu dokonania pierwszego zjazdu z najwyższej góry świata bez użycia tlenu z butli, w trudnych warunkach pogodowych dotarł do Obozu 4. Opowie o tym w rozmowie z Kubą Nizińskim (Polskie Radio).

To był kulminacyjny punkt wyprawy Andrzeja Bargiela na K2. Zobacz zjazd z drugiej góry świata!