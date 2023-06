Łukasz Czepiela: Jestem w stanie pokazać coś, czego w Europie nie było

Zdecydowanie. Pamiętam, jak siedzieliśmy na afterze, a w telewizorze akurat ustawiono CNN i zobaczyliśmy tam nasze lądowanie. Takie coś sprawia, że czujesz to: „Wow! Ale numer żeśmy odwalili!” Natomiast nigdy nie miałem parcia na szkło. Nigdy nie chciałem być sławną osobą. Dlatego to, że w Lesznie nie mogłem przejść z jednej strony lotniska na drugą nie zakładając dodatkowych 35 minut na wspólne zdjęcia, choć to było naprawdę super miłe, dla mnie - na co dzień introwertyka - było również trochę męczące.

Spotkałem się z bardzo dobrym odbiorem, wręcz niesamowitym. Ilość ludzi, która później pisała do mnie i tagowała mnie w social mediach, czy w Lesznie mówiła, że pokaz był świetny, jest naprawdę zaskakująca. Wiedziałem, że projektem podbiliśmy internet, ale nie spodziewałem się, że podbijemy też rynek pokazów lotniczych tym samolotem. Maszyna pokazuje coś zupełnie innego. Takich pilotów jak ja, latających akrobacje na światowym poziomie, w Europie można policzyć na palcach obu rąk – no może z Francuzami znalazłoby się kilkunastu. I to jest coś, z czym ludzie zdążyli się już obyć. Ja na Edge’u, Artur Kielak na GameBirdzie, czy Extry z francuskiej jednostki – każdy ma swój styl i jakieś unikatowe smaczki, ale liczba naprawdę ciekawych figur akrobacji jest ograniczona i wiele elementów się po prostu powtarza. Przeciętny widz tak naprawdę może nawet nie zauważyć wielkiej różnicy. Natomiast startując Carbon Cubem jestem w stanie pokazać coś, czego w Europie nie było. Samolot tak wolny, latający kompaktowo i blisko publiczności, a do tego głośny, dymiący i pokazujący fajne figury akrobacji, spotkał się z naprawdę dobrym odzewem – zarówno od widzów, jak i od innych pilotów, co było dla mnie szczególnie miłe.

