Dyscyplina muzyczna: Łukasz Czepiela

Lotniczego bakcyla złapał w wieku 6 lat, gdy ojciec zabrał go na pokazy lotnicze odbywające się w podrzeszowskiej Jasionce. Dziś obok bycia najlepszym polskim pilotem wyścigowym i prowadzącym "Prze-lotne" pytania, czyli talk show w przestworzach, jest także kapitanem rejsowego Airbusa. I jak się okazuje, fanem dobrej muzyki.

Jak ważna była dla ciebie muzyka w okresie dojrzewania?

Łukasz Czepiela: Moim zdaniem muzyka poniekąd kształtuje to, kim jesteśmy. Ja zawsze miałem obok siebie ludzi, którzy lubili mocniejsze brzmienia - otaczałem się takimi osobami na osiedlu. Ciężkie brzmienia zostały ze mną do dzisiaj. Jako nastolatek wymyśliłem sobie, że nauka języka angielskiego pójdzie mi lepiej, jeśli zacznę tłumaczyć piosenki Iron Maiden i Metalliki. Nieco później zakochałem się w zespole Korn.

I rzeczywiście dzięki temu nauczyłeś się języka angielskiego?

Nie mogę ci powiedzieć, że dzięki temu nauczyłem się języka, ale na pewno bardzo mi to pomogło w jego poznaniu. Tłumaczyłem np. moje ulubione utwory Iron Maiden: „Aces High” i „Flight of Icarus”. Słowa tych piosenek totalnie mnie urzekły - oczywiście nie wszystko od razu rozumiałem.

Co najbardziej pociąga cię akurat w takich muzycznych klimatach?

Myślę, że przede wszystkim energia bijąca z piosenek. Muzyki najczęściej słucham przed lotem po medytacji (w której staram się wyciszyć) lub wizualizacji lotu. Puszczając Korna, mogę się szybko obudzić i rozgrzać ciało do lotu. Ich muzyka odzwierciedla moje latanie, które również jest pełne energii i emocji.

Jak wspominasz te stare czasy, kiedy dopiero wchodziłeś w muzyczny świat?

Muzyka w moim domu była odkąd pamiętam. Duża zasługa w tym moich starszych sióstr, które ciągle czegoś słuchały. Kiedy byłem nastolatkiem, największe wrażenie robiły na mnie słowa piosenek Ironsów. Dużo większe niż sama muzyka. Co prawda nie wieszałem na ścianach ich plakatów, ale miałem za to ich koszulki. Często nosiłem t-shirty Irona z Eddiem. Moją ulubioną była ta z okładką „Fear of the Dark”. Może cię zaskoczę, ale pierwszą kasetą magnetofonową, jaką otrzymałem, był album Jean Michael Jarre'a - „Houston Lyon”. Jego muzyka spodobała mi się po obejrzeniu programy Kwant w Telewizji Polskiej. Dużo muzyki nagrywałem na kasety z audycji radiowych. Stare czasy, kto to teraz pamięta.

Nadal słuchasz radia?

Obecnie radia słucham bardzo mało, a jeśli już to głównie „gadanych” audycji w języku angielskim. Mam na myśli takie stacje, jak LBC lub BBC Radio 4. Ogólnie lubię język angielski. W Anglii mieszkałem prawie osiem lat i słuchając tamtejszych audycji (moje ulubione to komediowe), staram się nie zapomnieć języka.

Z czego głównie słuchasz muzyki?

Jeśli chodzi o nośniki dźwięku to w domu jest nim głównie zestaw kina domowego, który potrafi dać czadu. (śmiech) Z kolei w hangarze słucham muzyki z ogromnego głośnika - tak, by dźwięki rozchodziły się po całej przestrzeni. Na spacerach towarzyszy mi AirPods od Apple. Miałem kiedyś bardzo dużo przegrywanych kaset. W większości były na nich piosenki nagrane z radia. Starsi wiedzą, jak to się kiedyś robiło. (śmiech) Niestety nie mam już tych nośników, bo kiedy wyjeżdżałem do Anglii, musiałem za sobą wszystko zostawić. Całe swoje życie spakowałem do małego plecaka. W tej chwili słucham muzyki głównie ze Spotify. Choć do niedawna miałem jeszcze w domu kilka płyt kompaktowych.

Będąc w Anglii, miałeś okazję uczestniczyć w jakichś koncertach?

Tak. Byłem na kilku koncertach, ale najlepiej wspominam występ Blue Man Group. Na scenie byli super! Grają fajną muzykę i byli mega interaktywnymi wykonawcami. Wciągnęli publiczność w show jak mało kto. Zrobili na mnie wrażenie także dlatego, że za instrumenty służyły im... rury PCV. Dawali ludziom różne zadania i operowali kamerą w tłumie. Wyglądało to rewelacyjnie! Pamiętam, że w pewnym momencie przeciągnęli nad głowami ludzi ogromne role papieru. Miło wspominam również występ Pink Floydów.

Żałujesz, że nie mogłeś uczestniczyć w jakimś muzycznym wydarzeniu?

Gdybym mógł cofnąć się w czasie, to pewnie poszedłbym na jakiś koncert Metalliki, bo nigdy nie było mi to dane. Kiedy byli w Polsce, to ja nie mogłem się tam pojawić. Pewnie też wybrałbym się na Live Aid Queen - słynny występ, który pojawił się w filmie o Queen. Przeważnie stronie od ludzi, jestem raczej typem samotnika, ale są momenty, kiedy uwielbiam pobierać energię z tłumu. Koncerty i pokazy lotnicze są zdecydowanie takimi momentami.

To tyle o muzyce zagranicznej. Porozmawiajmy teraz o tej z Polski.

Słuchałem polskiego rocka. Głównie Kazika i zespołu O.N.A. Do tej pory lubię sobie puścić stare krążki Kazika, Kasi Nosowskiej i Agnieszki Chylińskiej. U Kazika lubiłem ten bunt, który wylewał się z jego piosenek. Tekst: „coście skurwysyny uczynili z tą krainą” bardzo dobrze wpisuje się w dorastanie młodego chłopaka. Krajowej muzyki słuchałem do 2003 roku. Później wyjechałem do Anglii i straciłem z nią kontakt. Było to spowodowane tym, że wpadłem w taki wir pracy, że nie miałem czasu na nic. Dopiero później moje życie się uspokoiło i wróciłem do słuchania muzyki - głównie tej starej, sprawdzonej.

Innych artystów z naszego kraju znasz?

Sprawdziłem kilka kawałków Justyny Święs z The Dumplings , bo wiedziałem, że będę z nią latał. Nie jest to co prawda ciężki klimat, ale bardzo spodobał mi się jej głos. Siedziałem też kiedyś w jury z Natalią Nykiel , która zrobiła na mnie rewelacyjne wrażenie jako osoba. Byłem kiedyś na imprezie w Miami, na której z żużlowcem Maciejem Janowskim pojawił się Sitek . Sprawdziłem więc później jego muzykę i też kilka piosenek do mnie trafiło.