Krzysztof Gonciarz spędził dzień z Łukaszem Czepielą

Łukasz Czepiela Pierwszy polski pilot w Red Bull Air Race, Łukasz Czepiela złapał lotniczego bakcyla w wieku 6 lat. Było to wtedy, gdy ojciec zabrał go na pokazy lotnicze odbywające się w podrzeszowskiej Jasionce.

Krzysiek miał okazję spróbować kuchni mamy Łukasza. Obejrzał nie tylko puchary i medale, ale nawet specjalne przyrządy do treningu koordynacji wzrokowo-ruchowej, czy elementy domowej siłowni. Luke nie krępował się pokazać mu przed kamerą swojego domostwa. „Zanim Krzychu przyjechał do mnie, spędziliśmy chwilę na telefonie i na spotkaniu. Pomimo tego, że jest sławny, dużo robi w internecie i ma potworne zasięgi, po całym dniu okazał się zwykłym chłopakiem, podobnym do mnie. Mega pozytywny gość. Dobrze nam się gadało i współpracowało” – powiedział. Przedstawił też swojego trenera odpowiedzialnego za kondycję fizyczną oraz członka lotniczego teamu, który pomaga mu z samolotami i na pokazach.