12 000 godzin, czyli lądowanie samolotem na helipadzie w Dubaju w liczbach

12000 godzin

Taki staż za sterami różnych typów samolotów posiada Łukasz Czepiela . To dużo – nawet jak na zawodowego pilota liniowego. W tym mieści się jego kariera w Red Bull Air Race, pokazy i zawody akrobacji, a także inne wyczyny, które ma na koncie. Między innymi przeleciał pod trzema warszawskimi mostami w Dzień Flagi, a także wylądował na molo w Sopocie. To ostatnie wydarzenia podsunęło mu pomysł, że można spróbować to zrobić w innym, wyjątkowym miejscu, dokonując czegoś o wiele, wiele trudniejszego. Więcej w wywiadzie .

Około 650

Tyle prób podejścia do lądowania i zatrzymania się w kręgu o promieniu 27m wykonał Łukasz przygotowując się do pierwszego w historii lądowania samolotem na lądowisku dla helikopterów. Dokonał tego w Dubaju, niemal na samym szczycie hotelu Burdż Al Arab.

1 min Zobacz, jak Łukasz Czepiela wylądował na szczycie wieżowca w Dubaju! Polski pilot jako pierwszy w historii wylądował samolotem na przeznaczonym dla śmigłowców helipadzie hotelu Burdż Al Arab w Dubaju. Średnica lądowiska to ledwie 27 metrów! Zobacz niesamowite video!

Około 425 kg

Tyle ważył pusty samolot Carbon Cub, po modyfikacjach dokonanych na potrzeby tego lądowania. Jak najmniejsza masa całości umożliwia maksymalne skrócenie drogi hamowania po lądowaniu, a także łatwiejsze poderwanie go w górę podczas startu. O pomoc poproszono Mike’a Pateya – amerykańskiego konstruktora lotniczego mającego na koncie 14 naprawdę zwariowanych projektów, takich jak turbośmigłowa polska Wilga, którą nazwał Draco. Jest to waga maszyny liczona bez pilota, który też musiał nieco zrzucić. Oprócz treningu mentalnego, redukcja wagi również była jednym z elementów przygotowań Łukasza do projektu.

Lądowanie na helipadzie Burdż Al Arab w Dubaju © Samo Vidic / Red Bull Content Pool

321 m

To całkowita wysokość drapacza chmur, jakim jest Burdż Al Arab. Choć lądowisko dla helikopterów znajduje się dużo niżej, otaczają je gigantyczne, betonowe łuki. Ograniczają one możliwość lądowania, pozwalając podejść do helipadu tylko ze ściśle określonych kierunków i to przy odpowiednim wietrze. Równocześnie zaburzają ruch powietrza opływającego bryłę budynku, co stanowiło jedno z wielkich wyzwań podczas próby generalnej.

Bullseye Landing - ostatnie przygotowania w Dubaju © Naim Chidiac

212 m

Na takiej wysokości od podstawy budynku znajduje się lądowisko dla helikopterów, na którym Łukasz wylądował samolotem. To sporo, ponieważ lądowanie na tego rodzaju wyniesieniu, które znika pilotowi pod samolotem, sprawia że dookoła nie ma niczego, co podpowiedziałoby mu w jakim położeniu się znajduje. Musi polegać na swoim szóstym zmyśle i wyobrażeniu miejsca przyziemienia.

Te 212m, to o oczywiście wysokość, którą można zmierzyć, i którą można przyjąć za pewną stałą. Jednak dla samolotu Łukasza, wysokość była mniej więcej trzykrotnie większa. Mówimy tutaj o wysokości gęstościowej, na którą wpływ mają temperatura i wilgotność powietrza panujące w Dubaju. To ten parametr bierze się pod uwagę myśląc o możliwościach maszyny. Im cieplej, tym powietrze robi się mniej gęste. Tym szybciej trzeba lecieć, żeby statek powietrzny utrzymywał się w górze i w reagował na stery. Dlatego ten czynnik także stanowił spore utrudnienie.

Przy innych lądowiskach, helipad jest tylko małą kropką © Red Bull

180KM

To podstawowa moc silnika Titan CC340 samolotu Carbon Cub. Jak na jego wagę, jest to całkiem sporo, dlatego jednostka ta pozwala pilotowi na dużo rzeczy.

50KM

Żeby podczas startu z helipadu było bardziej bezpiecznie, Mike Patey postanowił dołożyć dodatkowe 50KM. Łukasz mógł w każdej chwili, za naciśnięciem przycisku, dostarczyć do silnika trochę podtlenku azotu. Znane z driftowych samochodów nitro to rzadkie rozwiązanie w lotnictwie. Carbon Cub Łukasza jest prawdopodobnie dopiero drugim na świecie samolotem STOL (z ang. Short Take Of and Landing – krótkiego startu i lądowania), gdzie zastosowano tę technologię. Pierwszy należy do Mike'a.

Bullseye Landing - Łukasz Czepiela wystartował z helipadu © Naim Chidiac / Red Bull Content Pool

Ponad 50 i 1 pies

To liczba osób zaangażowanych w projekt - zarówno w trakcie przygotowań, jak i na miejscu. Ponieważ Łukasz często zabiera na pokład swojego Atosa, psu zdarzyło się uczestniczyć w pierwszych próbach, kiedy jego pan jeszcze zastanawiał się: „Czy samolotem można wylądować na helipadzie?”

27,3m

Dokładnie tyle wynosi średnica lądowiska dla helikopterów, na którym Łukasz postanowił wylądować przy pomocy samolotu. Żeby zrobić to bezpiecznie i nie uderzyć ogonem o krawędź, trzeba było usiąść dotykając kołami 7 metrów od brzegu. Oznacza to, że na wyhamowanie masy 425 kg (plus pilot) z prędkości około 48 km/h do zera zostawało ledwie 20 m.

27kt (50 km/h)

Mniej więcej 50 km/h (głównie w zależności od temperatury) wynosi szacowana z dużą tolerancją prędkość przeciągnięcia samolotu Łukasza. Mówiąc w skrócie, poniżej tej prędkości samolot przestaje lecieć, a zaczyna spadać. Można go sobie wyobrazić jako kamień. Jeśli jednak dołożymy czołowy wiatr – bo samolotami zdecydowanie łatwiej i bezpieczniej ląduje się pod wiatr – okaże się, że podana tu prędkość (mierzona względem ziemi) może być jeszcze mniejsza. O tym później.

29 cali

Taką średnicę mają koła w samolocie Łukasza. Alaskan Bushwheels zostały mocno odchudzone. Mają mniej gumy, dzięki czemu ważą mniej. Muszą być jednak duże, ponieważ oprócz zawieszenia, one także amortyzując redukowały obciążenia konstrukcji podczas prób i właściwego lądowania na helipadzie.

Bullseye Landing - ostatnie przygotowania w Dubaju © Naim Chidiac

12

To liczba najważniejszych modyfikacji, które zostały wprowadzone w samolocie CubCrafters, spośród których oprócz już wymienionych można wyliczyć: wymianę hamulców, wymontowanie zbiorników paliwa ze skrzydeł i zamontowanie nowych w podłodze, wymianę śmigła, fotela, odchudzenie panelu przyrządów Garmina, zamontowanie specjalnie zaprojektowanej osłony na ogon itd. Pełną listę znajdziecie na stronie projektu. Jednak liczba ta, to przede wszystkim wypadkowa tysiąca różnych, drobnych rzeczy, które trzeba było wziąć pod uwagę mając na względzie jak największe odchudzenie samolotu. Całe wyposażenie trzeba było ułożyć tak, aby przesunąć środek ciężkości niżej i do tyłu, zapewniając Łukaszowi możliwość ostrego hamowania samolotem po przyziemieniu bez przewrócenia go na nos.

Lądowanie na helipadzie Burdż Al Arab w Dubaju © Mihai Stetcu / Red Bull Content Pool

8-10kt

To prędkość wiatru na lądowisku, którą na długo przed próbą generalną, Łukasz życzyłby sobie mieć w jej trakcie. To dlatego, że wiatr czołowy odejmujemy od prędkości samolotu mierzonej względem powietrza (tej, którą pokazują zegary w kabinie). Gdy przeliczymy jednostki i to zrobimy, w sposób niekoniecznie magiczny (nawet dla laików w dziedzinie fizyki) okaże się, że prędkość poruszającego się samolotu, względem ziemi będzie o 30% mniejsza! To oznacza 30% mniej siły, jaką należy użyć do zatrzymania maszyny. To doskonałe ułatwienie – dopóki wiatr jest stabilny. Jeśli mamy do czynienia z jakimś pojedynczym podmuchem, jego nagłe ustanie może doprowadzić do wspomnianego już przeciągnięcia i zdrowego przywalenia w helipad. Z kolei nagły wzrost prędkości wiatru, może generować dodatkowe zawirowania powietrza wokół sylwetki budynku i miotać lekką maszyną zupełnie jak liściem spadającym jesienią z wysokiego drzewa.

8 m

To najkrótsza droga hamowania, jaką Łukasz uzyskał podczas testów. Czy to naprawdę mało? Dla porównania, akrobacyjny Edge 540 Łukasza do zatrzymania potrzebuje aż 600 metrów. Natomiast pasażerski Airbus A320, którym Łukasz na co dzień lata w liniach lotniczych, wymaga ponad 1 km betonowego pasa. Te 8 metrów to mniej więcej taka odległość, że gdyby musiał zmieścić się z lądowaniem na boisku do koszykówki, po dotknięciu kołami linii bocznej zatrzymałby się na jego środku.

Lądowanie na helipadzie Burdż Al Arab w Dubaju © Samo Vidic / Red Bull Content Pool

7,1 m

Tyle wynosi długość kadłuba tego modelu samolotu Carbon Cub, który po modyfikacjach posłużył do lądowania na helipadzie o średnicy 27 metrów. Przy lądowaniu na ziemi, w bardzo dobrych warunkach, tyle samo wystarczy na jego zatrzymanie, ale oczywiście nie jest to możliwe bez odpowiedniego pilota za sterami.

5 lat

Budowa Burdż Al Arab trwała 5 lat. Ukończono ją w 1999 roku. Hotel stoi na wyspie, wysuniętej w morze. Położeniem i sylwetką żagla wyróżnia się na tle miasta. Na jego helipadzie wiele się działo. Grały na nim gwiazdy zawodowego tenisa i golfa. Kręcono bączki bolidem Formuły 1 (David Coulthard, który to robił oglądał lądowanie Łukasza razem z motoryzacyjną influencerką Supercar Blondie). Był tam również ring bokserski, ale najczęściej - jak przystało na obiekt zawieszony niemal w chmurach - odbywają się tam imprezy z udziałem „wyższych” sfer. Pewnego razu wymalowano napis Happy Birthday, który 50-letnia jubilatka obejrzała z helikoptera podczas lądowania. Ale lądowanie samolotu z Łukaszem za sterami, to kolejny pierwszy raz w historii tego budynku i w historii awiacji w ogóle.

Lądowanie na helipadzie Burdż Al Arab w Dubaju © Jorg Mitter / Red Bull Content Pool

2 lata

Tyle trwały przygotowania do projektu, który nazwano Bullseye Landing.

1.

Było to pierwsze lądowanie samolotu na lądowisku dla helikopterów i zarazem pierwsze lądowanie tego typu statku powietrznego, na dachu drapacza chmur.

1 min Tak Łukasz Czepiela wylądował na molo w Sopocie - video Sezon czas zacząć! Łukasz Czepiela miał ochotę na watę cukrową, więc wylądował na sopockim molo.