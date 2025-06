Sezon pokazów lotniczych startuje na dobre

. A ten jest drugim na świecie, który został dopuszczony do akrobacji. Bardzo się cieszę, że jest tutaj i już tu zostanie, a nie tak jak samolot z Dubaju, który musiał wrócić do Stanów” – zapowiada Łukasz, który niedawno zmienił samolot użytkowany przez siebie na co dzień. „Carbon Cub Hotel Bravo, którego wszyscy mogą kojarzyć z lądowania na molo, trafił już do nowego właściciela i być może odejdzie na pokazową emeryturę. Nowy Cub Romeo X-Ray zastąpił go. Teraz będzie moim stałym samolotem, który będziemy wykorzystywać do kolejnych projektów i do pokazów”.

Każdego roku, to Leszno – jako olbrzymia impreza wyróżniająca się na tle mniejszych pokazów i pikników - w pewnym sensie otwiera sezon lotniczy w Polsce. Kolejne wydarzenie tej skali czeka nas w tym roku w ostatni weekend sierpnia i tam również pojawią się maszyny Red Bulla. „Na Radom zawsze miałem zaproszenie na jeden samolot i nie wiem, jak będzie w tym roku. Mam nadzieję, że uda się polecieć z dwoma maszynami” – mówi Łukasz, który ma też nadzieję na niespodziankę. „The Flying Bulls od kilku tygodni są szczęśliwymi posiadaczami nowego F-8 F Bearcat . Przepiękny samolot. To był najszybszy samolot tłokowy, jaki kiedykolwiek zbudowano. Co prawda wszedł do użycia troszkę za późno, aby zapisać się w działaniach w trakcie II Wojny Światowej. Coś tam polatał jeszcze na azjatyckim froncie, ale samolot jest niesamowity, przepiękny. W Lesznie go nie będzie, ponieważ nie wiadomo było, czy będzie dało się go przywieźć na czas itd., ale mam nadzieję, że uda się go sprowadzić na Radom”.