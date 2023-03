Łukasz Czepiela wylądował samolotem na szczycie wieżowca w Dubaju!

Łukasz Czepiela Pierwszy polski pilot w Red Bull Air Race, Łukasz Czepiela złapał lotniczego bakcyla w wieku 6 lat. Było to wtedy, gdy ojciec zabrał go na pokazy lotnicze odbywające się w podrzeszowskiej Jasionce.

a następnie z niego wystartował. Samolotem! To, co dotąd wydawało się możliwe do wykonania jedynie w grze komputerowej, teraz wydarzyło się naprawdę!

znów przechodzi do historii awiacji dokonując - wydawało by się - niemożliwego! 14 marca, o 6:58 lokalnego czasu,

Bullseye Landing Wszystko, co powinniście wiedzieć o niezwykłej misji Łukasza Czepieli, by wylądować samolotem na drapaczu chmur Burdż Al Arab w Dubaju.

We wtorek, o świcie, lecąc nad wybrzeżem w Dubaju, Łukasz skierował nowy, zmodyfikowany samolot Carbon Cub w stronę lądowiska dla helikopterów o średnicy zaledwie 27 metrów, usytuowanego na dachu luksusowego hotelu – na wysokości około 212 metrów. Najpierw bezpiecznie posadził samolot na helipadzie, a następnie wystartował z niego w niezwykle spektakularny sposób. Aby zmieścić na nim nieco ponad 7-metrowej długości maszynę, musiał zakończyć manewr podejścia do lądowania na mniej więcej takim samym dystansie, jakby lądował w poprzek boiska do koszykówki. Z kolei start wykonał w sposób typowy dla latających

„Jeszcze nie czuję, że zapisałem się w historii. Czuję, że po prostu zrobiliśmy coś niesamowitego. Ślady opon, które można teraz tutaj zobaczyć, to pierwsze takie ślady, jakie zostawiono na tym helipadzie przy pomocy samolotu. Nikt tego nie powtórzy" - mówił Łukasz stojąc na lądowisku dla helikopterów na chwilę przed startem. „Ostatnie dni były stresujące pod kątem prognoz pogody, ponieważ wiatr nie mógł być zbyt mały, ani zbyt duży. Nawet gdy doleciałem do wyznaczonego punktu oczekiwania, wiał ze zbyt małą prędkością. Emocje zaczęły rosnąć. Wykonałem dwa podejścia i za trzecim usłyszałem w radiu: „7 węzłów”. Magiczny komunikat od Mike’a. Jakieś 200 metrów od miejsca lądowania cała ekscytacja zniknęła i zaczęło się pełne skupienie. Kiedy zamknąłem klapy i poczułem przyczepność pod kołami, a potem zatrzymałem samolot może 4 metry przed krawędzią, zacząłem krzyczeć przez radio".

Lądując na bardzo wysokim budynku, w otoczeniu wody, gdzie nie było praktycznie żadnych punktów odniesienia, na których mógłby skupić wzrok, mający na koncie około 12000 godzin spędzonych za sterami różnych maszyn, Łukasz musiał wykazać się niebywałą precyzją. „Jestem bardzo szczęśliwy, że zrealizowałem największe marzenie w mojej karierze! To zupełnie co innego niż lądowanie na ziemi. W takich warunkach dużo trudniej jest ocenić odległość od punktu przyziemienia, czy kąt zbliżania się do niego. Trzeba zastosować zupełnie inną technikę. Musiałem maksymalnie zaufać swoim umiejętnościom. Lądując na zwykłym pasie i dotykając kołami ziemi metr przed miejscem, które zostało do tego wybrane, praktycznie nie ryzykuję. Na helipadzie nie było miejsca na błędy” – opowiedział po wszystkim ten sam pilot, który wcześniej m.in.

Jego najnowszy projekt poprzedziły kilkuletnie przygotowania. Wszystko zaczęło się w 2021 roku, od prostych prób, jak choćby sprawdzenie, czy swoim prywatnym Carbon Cubem Łukaszowi uda się wylądować na przykład w poprzek normalnego pasa. Takie testy pokazały, że dałoby się to zrobić również na helipadzie, a skoro tak, to trzeba było wybrać ten najbardziej imponujący.

Przypominająca żagiel sylwetka Burdż Al Arab to jeden z najbardziej rozpoznawalnych elementów architektury Dubaju. Górujący nad słynną „palmą” hotel dysponuje wyłącznie apartamentami. Jego charakterystyczny helipad był już wykorzystywany w różnych celach. W przeszłości służył m.in. jako kort tenisowy, na którym mecze toczyły takie gwiazdy jak Roger Federer i Andre Agassi. Tiger Woods i Rory McIlroy grali tam w golfa, a David Coulthard kręcił bączki bolidem Formuły 1. Oczywiście na co dzień lądują tam śmigłowce dowożące gości z międzynarodowego portu lotniczego. Łukasz przyleciał tam małym samolotem, po starcie z położonego nieopodal lotniska, którego gospodarzem jest X-Dubai.

Sama maszyna przeszła ekstremalne odchudzanie. Tak jak w Red Bull Air Race, gdzie Łukasz wywalczył mistrzostwo świata w klasie Challenger, każdą śrubkę, którą można było wykręcić i wymienić, wymieniono na lżejszą - tytanową. Na lżejsze wymieniono też: panel przyrządów, fotel, koła, a nawet poszycie. Wprowadzając dodatki aerodynamiczne, lekko zmodyfikowano opływ powietrza w okolicy ogona samolotu, aby zachować sterowność przy jeszcze mniejszych prędkościach. Środek ciężkości przesunięto w dół i maksymalnie do tyłu, aby podczas lądowania można było hamować z większą siłą. Zawieszenie zmodyfikowano tak, aby samolot dosłownie przyklejał się do ziemi po jej dotknięciu, a na spodzie ogona zamontowano specjalną osłonę chroniącą go przed złamaniem w przypadku uderzenia nim o krawędź okrągłego lądowiska. Ciekawym rozwiązaniem, unikalnym w lotnictwie, jest zastosowanie tzw. nitro. Doładowanie daje natychmiastowy skok mocy silnika umożliwiający między innymi błyskawiczne przerwanie lądowanie i odejście na drugi krąg. Nitro można było wykorzystać również przy starcie, aby samolot mógł szybko poderwać się w górę. Łukasz wybrał jednak bardziej efektowne rozwiązanie.

„Najstraszniejsze byłoby, gdyby Łukasz wylądował, dał po hamulcach, a samolot przewaliłby się na nos. Dlatego przesunęliśmy ciężar w dół, a potem do tyłu. Możliwości hamowania jakimi dysponuje ten samolot nie ma żaden Carbon Cub, jakiego kiedykolwiek wyprodukowano" - mówi Mike Patey. I dodaje: "Zrobiliśmy odpowiedni samolot, ale jest tylko kilka osób na całej planecie, z którymi mógłbym się czuć komfortowo podczas takiej próby. I Łukasz jest taką osobą. Drążkiem i orczykiem operuje bardzo dobrze, jeśli nie najlepiej niż ktokolwiek inny na całej ziemi. Fantastycznie jest na to patrzeć. Do tego ma otwarty umysł i głowę na karku. Luke jest niesamowity".

