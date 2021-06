Jak pogodzić pracę na etacie ze studiami dziennymi i wyczynowym sportem?

daje mi, na naszej uczelni, czyli na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, możliwość bycia objętym programem Kariera Dwutorowa. To pozawala bardziej indywidualnie zaliczać różne przedmioty. Kiedy mamy zawody, pracę, czy treningi, możemy dogadać się z wykładowcami. W zasadzie jest to główny powód, dla którego jeszcze mi się to wszystko udaje. Codziennie mam dwa treningi, które przygotowują mnie do Red Bull Crashed Ice. Do tego muszę pracować i jeszcze połączyć to ze studiami. Możliwość odrobienia zajęć w późniejszym terminie, czy poza sezonem, daje naprawdę dużo.

Staram się, aby one były stałe. To jest mój główny cel w życiu – tym bardziej, że coraz częściej mówi się o tym, że mamy szansę pojawić się z naszą dyscypliną na igrzyskach. Mam kilku trenerów. Razem decydujemy o jakich porach wykonywać treningi i jakie te treningi mają być. Zdarzają się wyjątki, kiedy muszę coś przełożyć na przykład o godzinę – w jedną, czy drugą stronę. Ale to jest mój priorytet. Staram się, aby plan treningów był sztywny, a całą resztę układam tak, aby ta część planu dnia była mobilna.

