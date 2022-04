Plane Swap – wszystko zostaje w rodzinie

Luke Aikins ciągle ma przed oczami okładkę czasopisma, które widział przeszłości. Mocno koreluje z tym, co wydarzy się za kilka dni. Ilustracja w magazynie skydivingowym z lat 90-tych przedstawiała dwupłatowiec z nosem skierowanym w dół, z przyczepionym spadochronem hamującym, wleczonym za ogonem maszyny. Na tym samym rysunku obok leciał skydiver w żółtym kombinezonie, utrzymując tę samą prędkość i zrównując się z samolotem.

Dla większości ludzi to mógł być postrzelony pomysł. Skydiver lecący w kierunku samolotu i próbujący do niego wsiąść? To nie była jednak wizja artysty, a racjonalna próba podejścia do tematu. Dla Aikinsa było to coś więcej niż inspiracja. Raczej oliwa do ognia już podsycanego jego chęcią ciągłego przekraczania barier tego, co możliwe do wykonania w przestworzach. „Myślałem, jakie to fajne” – mówi Luke. „Od zawsze pamiętam ten obraz. Chciałem zrobić coś w tym kształcie, tylko na sterydach. Wciąż chodziło mi to po głowie, jako coś, co po prostu trzeba zrobić w przyszłości. Naprawdę, ale to naprawdę chciałem wyskoczyć z samolotu i wsiąść do innego”.

Aikins na okładce magazynu © Luke Aikins

Ten dzień nadchodzi. Plane Swap zostanie pokazany podczas trzygodzinnej transmisji na darmowej platformie Red Bull TV - w nocy z 24 na 25 kwietnia czasu polskiego. Luke Aikins i jego kuzyn Andy Farrington (jednocześnie koledzy z Red Bull Air Force i mistrzowie skydivingu) podejmą pierwszą taką próbę w historii. Samodzielnie pilotując dwa samoloty, skierują je do lotu nurkowego i wyskoczą z nich, aby zamienić się nimi w powietrzu – wyskoczyć z jednej maszyny, wsiąść do drugiej, przejąć kontrolę nad sterami i odlecieć.

Tak, dobrze widzicie. Jeszcze nigdy żaden samolot nie wystartował z jednym pilotem na pokładzie, a wylądował z innym. Jeszcze nigdy też tak wielu ludzi na całym świecie nie mogło zobaczyć czegoś takiego na żywo.

Szczerze myślę, że pokazanie czegoś takiego na żywo, to ostatnia rzecz, jakiej jeszcze nie było w telewizji. Tak sądzę Luke Aikins

Luke Aikins chce pokazać światu, czego może dokonać © Michael Clark/Red Bull Content Pool

01 Początki

Można powiedzieć, że Aikins urodził się ze skrzydłami. W swojej rodzinie jest w trzecim pokoleniu pilotów i skydiverów. Jego dziadek Lenny Aikins założył klub spadochronowy, a ojciec Lance Aikins – skydiver i pilot – nauczył Luke’a i Andy’ego Farringtona latać. Obaj odebrali licencje pilotów razem z prawem jazdy.

Skydiving był dla Aikinsa czymś naturalnym. Wystarczy spojrzeć na czarnobiałe zdjęcie trzymiesięcznego Luke’a leżącego na stole do pakowania spadochronów w rodzinnym centrum skydivingowym.

Trzy pokolenia Aikinsów w jednym skoku © Luke Aikins

Patrzenie na członków rodziny i innych ludzi spadających swobodnie, a potem szybujących z gracją pod czaszami spadochronów było hipnotyzujące. Wychowywał się na Florydzie, na wyspie Guam i w Japonii – jego ojciec służył w marynarce. Przez cały ten czas lubił oglądać wyczyny Evela Knievela , programy takie jak „Wide World of Sports” i „That's Incredible”, w których testowano prawa fizyki jednocześnie dostarczając rozrywki.

„To było dla nas coś niemal nieosiągalnego” – mówił Aikins. „Tak samo jak inni oglądałem to w telewizji i niedowierzałem. Takie rzeczy były bardzo inspirujące dla kogoś, kto chciał zostać skydiverem”.

Luke po raz pierwszy skoczył w tandemie mając 12 lat, a skydiving uprawia od 16 roku życia. Od dziecka jego pragnienie ciągłego przebywania w powietrzu jest nie do ugaszenia.

Luke Aikins z tatą Lance'm © Luke Aikins

„Byłem jednym z tych dzieciaków, którzy jak budowali skocznie do skakania na rowerze, to chciał budować wyższe” – wspomina. „Jeździliśmy aż ktoś sobie czegoś nie połamał, albo dopóki rower wytrzymywał. Jeśli ktoś biegał szybciej niż ty, ty chciałeś być szybszy niż on. Taka skłonność do rywalizacji. Są ludzie, którzy to po prostu mają i żyją by walczyć o pierwsze miejsce. Są też ludzie, którzy są szczęśliwi robiąc po prostu to, co robią. Myślę, że ja zawsze chciałem przesuwać granice”.

Zawsze chciałem przesuwać granice Luke Aikins

Ciągle doskonalił się w skydivingu. Jeszcze w liceum, poproszono go aby skoczył ze spadochronem z piłką i wylądował na szkolnym boisku przed meczem. Nie chodziło tylko o samo skakanie z coraz większej wysokości i lądowanie w celu o wielkości frisbee. Uczył się całej sztuki, doskonalił technikę i testował granice.

„Dla mnie to było coś więcej niż normalne skakanie” – mówi Aikins. „W oczywisty sposób szukasz możliwości by pójść dalej i tak naprawdę do końca nie wiesz, co jest możliwe. Skydiving, wiedza na temat tego, jak latają ludzie, jak możemy sterować ciałem i wszystko to, co wiemy teraz, to tak naprawdę przepaść względem tego, co było kiedy ja zaczynałem. Krzywa uczenia jest teraz bardzo stroma”.

Poproszony o opisanie uczucia, które towarzyszy mu podczas skoku z samolotu, Luke porównuje to do skoku z portowego nabrzeża do głębokiej wody.

Luke Aikins w Eloy, Arizona, w 2000 © Luke Aikins

Dla tych, którzy jeszcze tego nie robili, albo mają na koncie jedynie tandem, członek Red Bull Air Force opisuje to tak: „Ruszasz, ale twoje stopy wciąż są na brzegu i nie ma odwrotu. To uczucie to prawdopodobnie jedna z moich ulubionych rzeczy w skydivingu, ta pełna gotowość na wszystko co ma się wydarzyć. Jeszcze dobrze się nie zaczęło, a już nie możesz się cofnąć. Ten moment, to moja ulubiona część skakania”.

„Kiedy już skoczysz wiatr cię porywa, ale to nie jest uczucie jak na kolejce górskiej. Czujesz się jakbyś unosił się na poduszce powietrznej. Dla kogoś, kto nigdy nie skakał to brzmi jak coś szalonego, ale to uczucie ma w sobie coś uspokajającego. Spadasz, a jednocześnie czujesz się jakbyś leżał na gigantycznej kołdrze z powietrza, a to co robisz z rękami i nogami powoduje, że przesuwasz się i obracasz. To uczucie wolności i radości, po którym przychodzi moment by otworzyć spadochron i czas znów zaczyna płynąć szybciej. Ale ta środkowa część, ta chwila jest niemal nierealna”.

Jeden z pierwszych skoków Luke'a © Luke Aikins

W 2005 roku Aikins dołączył do Red Bull Air Force. Pierwsze wydarzenie w jakim wziął udział, zawsze będzie dla niego czymś wyjątkowym. Musiał wylądować na spadochronie podczas meczu Seattle Seahawks. Dla zatwardziałego fana Seahawks był to szczególny moment – dla teamu również.

„Skacząc nad stadionem Seahawks, miałem ze sobą flagę z numerem 12 (dop. ma ona związek z tradycją drużyny), o czym nikomu nie powiedziałem” – opowiada. „Otworzyłem spadochron, wyciągnąłem flagę i przyczepiłem do stopy. Leciałem z tą dwunastką łopoczącą pode mną. Dolatując do płyty stadionu, musiałem zawrócić, żeby wylądować w przeciwnym kierunku. Spojrzałem na telebim i zobaczyłem siebie, jak wlatuję na stadion z tą flagą w kłębach dymu, a tłum szalał. To jeden ze skoków, które zapamiętałem najlepiej w życiu”.

02 Misja kosmiczna

Kilka lat później Aikins został poproszony o pomoc w tajnym projekcie. Chodziło o to, by skoczył z kamerą na kasku filmując lot austriackiego skydiviera Felixa Baumgartnera . Po wylądowaniu Luke obejrzał sprzęt kolegi i stwierdził, że jest po prostu słaby. Powiedział, że można by wprowadzić kilka usprawnień i wyjaśnił, co mogłoby pójść nie tak, jeśli tych poprawek nie będzie. Następnego dnia, podczas kolejnego skoku pojawiły się komplikacje – dokładnie takie, o jakich możliwości wystąpienia wspominał Aikins.

Teraz całe lata nabywania skydivingowej, eksperckiej wiedzy miały mu posłużyć w inny sposób. Aikins został zaproszony do zespołu Red Bull Stratos pracującego nad wysłaniem Baumgartnera na granicę kosmosu w celu ustanowienia rekordu świata w skoku z największej wysokości. Aikins od początku został obarczony dużą odpowiedzialnością. „Skończyło się na projektowaniu sprzętu, trenowaniu z Felixem do skoku, pracy z nim przez trzy i pół roku i prowadzeniu całej skydivingowej części misji”.

Mike Todd, Felix Baumgartner, Joe Kittinger, Art Thompson i Luke Aikins © Predrag Vučković/Red Bull Content Pool

Pracował też z Joe Kittingerem – tym, który dzierżył poprzedni rekord najdłuższego lotu w spadku swobodnym. To było porównywalne z emocjami jakie towarzyszyły samemu udziałowi w takim projekcie. „Jako mały dzieciak wiedziałem kim jest Joe Kittinger. Wiedziałem kto skoczył z największej wysokości” – wspomina Aikins.

Podczas skoku z krawędzi kosmosu 14 października 2012, Aikins był w centrum kontroli misji. Gdy szyba w kombinezonie Baumgartnera zaparowała, to Aikins mówił mu przez radio, co robić. Podczas skoku z 38969,4 m nad ziemią Aikins czuł te same emocje co wszyscy członkowie temu, dzięki któremu pobito wiele rekordów.

To wydarzenie było bardzo ważne dla Aikinsa, ponieważ pokazało mu, że całe spektrum jego umiejętności można wykorzystać w projekcie, który zadziwi cały świat. „Pozwoliło mi również doświadczyć, że jestem w stanie projektować pewne rzeczy. Tworzyłem sprzęt i testowałem go. Robiłem rzeczy, o których zawsze myślałem, że mógłbym je robić, ale nigdy nie było ku temu okazji” – przyznał. „To co zrobił Stratos, to otworzył mi umysł na to, że nawet jeśli nie jestem inżynierem po college’u, mogę poprowadzić zespół, a razem z nim program lotów testowych. Mogę robić rzeczy, o których nie myślałem, że byłbym w stanie je robić. Nauczyłem się tego, ponieważ podczas Stratosa popuściłem wodze wyobraźni, aby ten skok mógł dojść do skutku”.

03 Wielki skok

Program Red Bull Stratos spowodował, że Aikins otworzył się na nowe możliwości. Pracował przy filmach, takich jak „Iron Man 3” i „Transformers”. Uczestniczył w wyścigach w wingsuitach. Pochłonęła go też idea nie z tej ziemi – skydiving bez spadochronu.

Początkowo nie podjął tego wyzwania uznając, że Gary Connery już to zrobił, wlatując w wingsuit’cie w amortyzującą lądowanie konstrukcję z kartonowych pudeł. Nowy pomysł zakładał jednak skok bez skrzydlatego kombinezonu z 7620 metrów i lot swobodny bez spadochronu. Lądowanie byłoby amortyzowane czymś, co można byłoby nazwać gigantyczną zjeżdżalnią, po której mógłby zjechać w kierunku ziemi wytracając prędkość. Pomyślał jednak o żonie Monice i synu Loganie. Zrezygnował uznając, że najwyżej pomoże znaleźć kogoś, kto mógłby to zrobić.

Jednak pomysł nigdy go nie opuścił. Po kilku tygodniach Aikins ponownie zadał sobie pytanie, czy to w ogóle możliwe. W jego głowie pojawiły się pewne pomysły, więc oddzwonił do ludzi, którzy przyszli do niego z tą ideą. Zaproponował, że zamiast skakać na gigantyczną zjeżdżalnie, można by skonstruować gigantyczną siatkę, która by go złapała. Kiedy sponsorzy to zaakceptowali, ruszyły prace.

Siatka o rozmiarach 30x30 metrów z czasem była coraz lepsza. Aikins sprawdzał ją skacząc ze spadochronem i rozciągając podczas testów do samej ziemi. Próbę bez spadochronu wykonał tylko raz - 30 lipca 2016 roku w Simi Valley w Kalifornii. Przygotowywał się do tego wyzwania z psychologiem sportowym Michaelem Gervaisem.

Gervais zapytał Aikinsa, czy podchodzi do tego jak do kolejnego skoku, czy do najważniejszej chwili w życiu. Po dłuższym przemyśleniu, Aikins uznał, że to po prostu następny skok – jeden z wielu. Pracowali więc tak, aby skoczek utrwalił sobie to nastawienie.

Kiedy nadszedł ten dzień, pomógł mu jeszcze ktoś. Farrington i Aikins byli ze sobą blisko odkąd rodzina Luke’a osiedliła się niedaleko. Razem zrobili tysiące skoków, a Andy pracował z Lukiem prawie przy każdym projekcie Red Bulla.

Farrington był przy Aikinsie w samolocie, podczas wznoszenia i zauważył, że ten się denerwuje. Zrobił więc coś, by zmniejszyć napięcie, co mógł zrobić tylko bliski członek rodziny. „Andy wyciągnął rękę i dał mi porządnego klapsa w udo” – wspomina Aikins. „Chodziło o to, żebym się uspokoił. Nie wiem, jak wpadł na to, że świrowałem. Miałem okulary przeciwsłoneczne, maskę z tlenem, ale gdy tylko to zrobił, natychmiast się otrząsnąłem. Pomyślałem, że cała praca, trening, przygotowania i wszystko co doprowadziło do tej chwili, daje pewność, że wszystko pójdzie dobrze. Od tej chwili to był już zwykły skok, choć przez chwilę, w drodze do góry zastanawiałem się, co ja tam właściwie robię”.

„Widziałem, że siedzi i się nakręca i trochę zamyka w sobie” – powiedział Farrington. „Zauważyłem to i klepnąłem go w nogę, na zasadzie: hej, wyluzuj, mamy czas. Powiedział, że to było dla niego ważne i pozwoliło mu wrócić myślami tam, gdzie powinien być przed skokiem”.

Sam skok był spektakularnym wyczynem. Z samolotu jego cel wyglądał jak znaczek pocztowy. Lecąc manewrował, robił ewolucje i łapał się za ręce w formacji z innymi skoczkami. To naprawdę wyglądało jak kolejny skok. Tylko, że później trzech z nich otworzyło spadochrony, a Aikins spadał dalej.

„To było czyste skupienie” – mówi. „To zabawne, ponieważ to samo słyszymy od sportowców, niezależnie od tego czy to jest baseballista, futbolista, czy jakikolwiek olimpijczyk. Albo od członka Navy SEALs mającego wkroczyć do budynku, żeby kogoś uratować. Nigdy nie myślałem, że doświadczę tego dokładnie w ten sam sposób, w jaki oni to opisują. W takich chwilach twoje skupienie i cały dotychczasowy trening po prostu biorą górę i przejmują kontrolę”.

„Jesteś na autopilocie, co jest bardzo fajne, ponieważ twoje ciało działa samo i nie musisz dużo o tym myśleć. Możesz się skupić na wszystkich zewnętrznych aspektach, które wiążą się z wykonaniem danego skoku. Gdzie teraz mam być? Jaki jest wiatr? Gdzie muszę się przemieścić? Jak się ustawić? Co jest następne? Wszystko zwalnia, gdy ta piłka zbliża się do baseballisty. Nazywają to byciem w tu i teraz, albo też inaczej. Zawsze myślałem, że już tego doświadczyłem, ale w tamtym momencie, powiedzmy od 1500 metrów w dół, wszystko działo się automatycznie. Musiałem powiedzieć samemu sobie, żeby się przewrócić na plecy”.

„Musiałem się przewrócić na plecy i patrzeć w niebo na chwilę przed uderzeniem w siatkę. Jednocześnie wiedziałem, że nie zdryfuję poza nią, ponieważ wykonaliśmy mnóstwo pracy w przygotowaniach. W tym momencie, podczas skoku wszystko naprawdę zwolniło”.

Kilka chwil przed uderzeniem w siatkę Aikins przewrócił się na plecy, żeby nimi uderzyć w jej płaszczyznę, a następnie móc zwinąć się w niej w naturalnej pozycji. Wiedział, że nawet jeśli nie trafi w sam środek, będzie bezpieczny. Potem dał jeszcze chwilę podziałać grawitacji, a gdy siatka opuściła się do ziemi, wstał z uniesionymi w geście triumfu rękami.

„Kiedy zobaczyłem brzegi siatki nad sobą i że zanurzam się dokładnie w jej środek, to było mocne uczucie” – wyznaje Aikins. „Nawet teraz jest to dla mnie coś, za czym obawiam się gonić, ponieważ boję się, że nigdy nie doświadczę tego w takim stopniu. To było niewiarygodnie silne uczucie dokonania. Przez sekundę kopałem nogami i wymachiwałem ramionami, a potem nie ruszałem się wcale. Przez ułamek sekundy wszyscy się martwili, że coś mi się stało. To, co wtedy zrobiłem, zalecił psycholog sportu Mike Gervais. Powiedział: upewnij się, że znajdziesz moment, aby cieszyć się tą chwilą. Po tym napływie emocji, po wylądowaniu w siatce, dałem sobie sekundę, wziąłem głęboki wdech i nie mogłem w to uwierzyć. Zrobiliśmy to”.

04 Poznajcie Andy’ego Farringtona

Andy Farrington był bardzo ważną osobą dla Luke’a przez całą jego sportową karierę i jest partnerem w projekcie Plane Swap. Sześć lat młodszy kuzyn ma z nim braterską relację. Ich domy leżą na tej samej, ponad 16-hektarowej działce w stanie Waszyngton. W obu domach są samolotowe hangary. Ich dzieci wychowują się ze sobą i są tak samo blisko jak oni. Tak samo jak Aikins, Farrington po raz pierwszy skoczył samodzielnie w dniu 16-tych urodzin.

Andy Farrington szykuje się do kolejnego skoku BASE © Ryan Taylor/Red Bull Content Pool

Farrington również jest sportowcem jedynym w swoim rodzaju. Jest ekspertem w dziedzinie lotów w wingsuitach i wykonuje skydivingowe akrobacje. Wygrał pierwsze wyścigi w wingsuitach Red Bull Aces w 2014 roku i był wśród tych, którzy podświetlili niebo nad Los Angeles w 2019 podczas pełni. Uprawiał BASE jumping na całym świecie i sam też występował w filmach. Podczas zdjęć skakał z Sears Tower w Chicago.

Andy Farrington w wingsuitcie nad areną Red Bull Rampage © Christian Pondella/Red Bull Content Pool

On również kontynuuje tradycje wykonywania skoków, których jeszcze nikt nie widział. Czy to latając w ciekawych miejscach, takich jak Mount Rushmore, St Louis Arch, nad znakiem Hollywood, czy też skacząc ze Statuy Wolności.

05 Plane Swap

Właśnie dlatego Farrington jest naturalnym partnerem do Plane Swap. Pracują razem praktycznie codziennie robiąc ostatnie poprawki w swojej domowej bazie. Od czasu do czasu jeżdżą do San Luis Obispo w Kalifornii trenując z głównym inżynierem projektu Paulo Iscoldem. Skupiają się na tym, żeby zadziwić świat kolejnym wydarzeniem, o którym będzie się mówić przez lata.

„Ja będę leciał jednym, samolotem, a on drugim. I nikogo tam z nami nie będzie” – mówi Aikins. „Wzniesiemy się na wysokość 4267 m i ustawimy obie maszyny w formacji zmierzającej w kierunku ziemi. Będą miały wysunięte hamulce powietrzne i zostaną ustawione tak, aby nigdzie nie odleciały. My wprowadzimy je w ten lot nurkowy, a one będą leciały w kierunku konkretnego miejsca na pustyni. W tym momencie wyjdę ze swojego samolotu, a on wyjdzie ze swojego. I zamienimy się samolotami”.

Samoloty o zachodzie słońca © Michael Clark/Red Bull Content Pool

Obaj mają już za sobą skoki testowe z wykorzystaniem hamulców powietrznych zaprojektowanych specjalnie do ich maszyn. Celem było wsiąść do drugiego samolotu, w którym leciał pilot.

„Próby obejmują niemal każdą chwilę lotu” – mówi Farrington. „Staramy się wytworzyć siłę oporu i sprawić, żeby samolot leciał w dół z rozsądną prędkością, taką jak potrzebujemy. Z całą wiedzą naukową, danymi, wszystkim co wymyśliliśmy i dostosowaliśmy, jesteśmy bardzo blisko tego o co nam chodzi”.