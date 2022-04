Plane Swap: Luke Aikins zmienił samolot w powietrzu

Przygotowania do ich najnowszego projektu trwały rok, ale do przeprowadzenia próby zamiany samolotów potrzebne było doświadczenie całego życia skoczków spadochronowych i pilotów - Aikinsa i Farringtona. Obaj zaczęli uprawiać skydiving jako nastolatkowie, a do tej poru zaliczyli ponad 5000 wspólnych skoków. Ich doświadczenie indywidualne jest jeszcze olbrzymie. Aikins podszedł do próby mając na koncie 21000 skoków i 8750 godzin wylatanych zawodowo za sterami różnych statków powietrznych. Farrington posiadał aż 27000 skoków i 6000 wylatanych godzin w swoim dorobku.

Przygotowania do ich najnowszego projektu trwały rok, ale do przeprowadzenia próby zamiany samolotów potrzebne było doświadczenie całego życia skoczków spadochronowych i pilotów - Aikinsa i Farringtona. Obaj zaczęli uprawiać skydiving jako nastolatkowie, a do tej poru zaliczyli ponad 5000 wspólnych skoków. Ich doświadczenie indywidualne jest jeszcze olbrzymie. Aikins podszedł do próby mając na koncie 21000 skoków i 8750 godzin wylatanych zawodowo za sterami różnych statków powietrznych. Farrington posiadał aż 27000 skoków i 6000 wylatanych godzin w swoim dorobku.

W ciągu 12 miesięcy poprzedzających próbę zamiany na samoloty, Aikins i Farrington pracowali nad dwoma specjalnie zmodyfikowanymi do tego celu samolotami Cessna 182 korzystając z pomocy inżyniera aeronautyki Paulo Iscolda. Polegając na doświadczeniu obejmującym tysiące godzin skydivingu, pilotażu i wprowadzania innowacji, postanowili dowieść, że to aby piloci zamienili się samoloty w powietrzu, jest możliwe.

