Ciężki dzień w pracy? Przy tej muzyce się odprężysz! Poleca LUNA

Mówią o niej same dobre rzeczy, także te, że „jest z Kosmosu”. Śpiewała w operach oraz spektaklach Teatru Wielkiego, teraz stawia na śpiewanie alt popu. Interesujesz się przy tym modą, sztuką, astrologią, siłami nadprzyrodzonymi... Skąd to wszystko?

„Interesuje mnie i inspiruje rzeczywiście wiele rzeczy. Lubię czerpać ze świata jak najwiecej, jak najpełniej go doświadczać. Stąd liczne zainteresowania, które tak naprawdę mają ze sobą wiele wspólnego i doskonale się ze sobą łączą. Kosmos jest nieskończony, podobnie jak sztuka i muzyka, która zresztą sama w sobie jest pewnego rodzaju siłą nadprzyrodzoną, nie sądzisz?” – mówi nam LUNA.

LUNA © Malwina Sulima

Młoda i ambitna artystka, która swoich słuchaczy wita słowami: „Zapraszam cię do księżycowego świata pełnego magii, światła i dobrej energii”. Podpytujemy, jak jej się udaje znaleźć na co dzień tę ostatnią?

„Muszę przyznać, ze jestem dosyć reaktywną osobą i mój nastrój potrafi bardzo szybko się zmieniać. Dlatego tak ważne jest dla mnie odnalezienie równowagi i dobrej energii na co dzień. Pomagają mi w tym wszelkiego rodzaju ziemskie rytuały – medytacje, długie rozmowy z bliskimi i nieznajomymi, piękne zapachy, malowanie, zapisywanie swoich myśli, aromatyczne kawy, deszczowe spacery i inspirującą natura” – wyznaje.

Jej epkę „Caught in the Night”, która trafiła na 14 zestawień New Music Friday w serwisie Spotify, wypełnia pięć historii inspirowanych m.in. bezsennymi nocami. LUNA, jak nam mówi, ma dość „skomplikowaną relację ze snem”. „Z jednej strony kocham spać i śnić, bo sny są tak nieskończenie możliwe i inspirujące, a z drugiej strony mam trudności z zapadnięciem w nie”. Kiedy więc nie może spać to pisze, mówi do siebie, nagrywa się na dyktafon, zapisuje swoje wszystkie myśli, nawet te błahe i „potem jest już łatwiej”.

A co poleca po dniu ciężkiej pracy? Natalia Nykiel ułożyła już specjalnie dla Red Bulla playlistę do nauki i do pracy , teraz czas nas LUNĘ i dziewięć albumów, które warto mieć zawsze pod ręką, gdy chcesz się odstresować, zrelaksować lub po prostu na chwilę o wszystkim zapomnieć.

Ciężki dzień w pracy? Przy tej muzyce się odprężysz! Poleca LUNA

Julee Cruise „Floating Into The Night”

Debiutancki album Julee Cruise z 1989 roku, który nie chce się zestarzeć. Wyprodukowany przez kompozytora Angelo Badalamentiego i reżysera Davida Lyncha, czyli twórców kultowego serialu i muzyki „Miasteczko Twin Peaks” . Julee też przy nim pracowała – śpiewała zarówno w serialu, jak i w filmie „Ogniu krocz za mną”. Bardzo ciekawa postać, bardzo ciekawy krążek.

James Blake „Assume Form”

Nominowana w 2019 roku do nagrody Grammy w kategorii Najlepszy Album Alternatywny płyta, jest pięknym miksem muzyki pop, elektronicznej, hip-hopu i r’n'b. Dodatkowego uroku dodają jej gościnki Travisa Scotta, Rosalii czy Andre 3000 z Outkast. Magazyn „NME” podsumował ten krążek jako dzieło jednego z największych światowych producentów i autora pięknych, emocjonalnych piosenek. Trudno się z tym nie zgodzić

Hania Rani „Home”

„Dom” – to jest właśnie to, czego potrzebujemy po pracy. Swojego ulubionego kąta, fotela czy kanapy, gdzie możemy odpocząć. Płyta Hani Rani o takim właśnie tytule będzie świetnym do tego soundtrackiem. „Mocno wierzę, że żyjąc dziś w niepewnych czasach i prowadząc niestabilne życie, wciąż możemy osiągnąć wewnętrzny spokój i znaleźć »dom« wszędzie” – mówi o swojej płycie sama autorka. Warto się i jej, i tego, trzymać.

Solange „When I Get Home”

Amerykańska rozrywka w najlepszym, ambitnym wydaniu. Pisząc ten album Solange inspirowała się m.in. muzyką Steve'a Reicha, Alice’a Coltrane’a i Sun Ra, włożyła w niego wiele serca i emocji, które tylko przy dobrej woli słuchacza, udzielą się także jemu. Warto wspomnieć, że nad płytą pracowali z Solange jeszcze tacy artyści, jak Sampha, Playboi Carti, Tyler, the Creator, Dev Hynes i Scarface.

Mitski „Laurel Hell”

Większość materiału na „Laurel Hell” powstała w 2018 roku, ale swoją szóstą płytę Mitski kończyła podczas pandemii koronawirusa, przez co takie wersy, jak „I keep myself at home” nabrały jeszcze mocniejszego wyrazu. Brytyjski „Guardian” określił ją jako mocny emocjonalnie album z popowym połyskiem lat 80. Coś w tym jest.

Michelle Gurevich „New Decadence”

Swój pierwszy album zatytułowała „Russian Ballerina”, podkreślając w ten sposób swoje korzenie, ale na scenie muzycznej znana jest głównie pod pseudonimem Chinawoman. Michelle Gurevich to bez wątpienia kobieta o wielu twarzach, także muzycznych, inspirowanych twórczością m.in. Yoko Ono, Nino Roty, Xaviera Dolana czy Federico Felliniego. Niektórzy mówią o niej, że jest Leonardem Cohenem kobiecej sceny, ale najlepiej przy „New Decadence” wyrobić sobie o niej własną opinię.

Yves Tumor „Heaven to a Tortured Mind”

Jeden z najlepszych albumów 2020 roku. Popis muzycznej wyobraźni, której Tumorowi inni mogą tylko pozazdrościć. Wielobarwny materiał, do którego chce się wracać i wracać, by odkrywać go na nowo. I tylko szkoda, że trwa niewiele ponad pół godziny...

Kate Bush „Hounds of Love”

Jeszcze jeden klasyczek w zestawie. Pochodzący z 1985 roku album, którym Kate Bush rozkochała na nowo dotychczasowych, jak i podbiła serca zupełnie nowych słuchaczy. Do dziś uważany jest przez wielu za najlepszą płytę w jej dyskografii. Według magazynu „Spin” krążek „Hounds of Love” to „klasyk art-popu”. Warto mieć go w swoim domu.

Nick Cave & the Bad Seeds „Ghosteen”

„Ghosteen” to pierwszy, w całości nagrany album po śmierci nastoletniego syna Nicka Cave’a, Arthura, który spadł z klifu. Płyta rodziła się więc po wielkiej tragedii, ale nie dołuje żałobnym ciężarem. Mimo że bardzo nastrojowa, niespieszna, niesie sobą też sporo nadziei i momentami brzmi jakby była nagrywana dokładnie pośród tych pięknych okoliczności przyrody, które zdobią okładkę. Wejście do muzycznego świata Nicka Cave’a i jego the Bad Seeds to zawsze fascynująca przygoda, ale ta jest szczególnie wyjątkowa.