"m0NESY" wyróżniony. Gwiazdor G2 objawieniem roku!

Jeżeli jedna z największych organizacji esportowych decyduje się wyłożyć ponad pół miliona dolarów za zaledwie 16-letniego gracza, to jasnym jest, że mamy do czynienia z ogromnym talentem. Jednocześnie jednak tak wielkie, niewyobrażalne wręcz dla nastolatka, pieniądze, nakładają równie olbrzymią presję.

Jeżeli jedna z największych organizacji esportowych decyduje się wyłożyć ponad pół miliona dolarów za zaledwie 16-letniego gracza, to jasnym jest, że mamy do czynienia z ogromnym talentem. Jednocześnie jednak tak wielkie, niewyobrażalne wręcz dla nastolatka, pieniądze, nakładają równie olbrzymią presję.

Jeżeli jedna z największych organizacji esportowych decyduje się wyłożyć ponad pół miliona dolarów za zaledwie 16-letniego gracza, to jasnym jest, że mamy do czynienia z ogromnym talentem. Jednocześnie jednak tak wielkie, niewyobrażalne wręcz dla nastolatka, pieniądze, nakładają równie olbrzymią presję.

PLKD o Team of The Year: Pod kątem grywalności jest …