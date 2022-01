G2 przejęło wielki talent CS:GO – "m0NESY" dołącza do zespołu!

Saga transferowa z utalentowanym 16-latkiem ciągnęła się od początku grudnia. Właśnie wówczas Ilya "m0NESY" Osipov miał opuścić akademię NAVI Junior i dołączyć do obecnie czwartej najlepszej drużyny na świecie. Młody Rosjanin został wystawiony na sprzedaż przez Natus Vincere wraz z dwoma innymi zawodnikami.

W poniedziałek, 3 stycznia, za pośrednictwem Twittera o oficjalnym dołączeniu "m0NESY’ego" do G2 poinformował dyrektor generalny hiszpańskiej organizacji, Carlos "ocelote" Rodriguez. Niewiadomą pozostaje, czy transfer młodego Rosjanina będzie jedynym w wykonaniu Samurajów. Do drużyny przymierzany jest również prowadzący, Fin Aleksi "Aleksib" Virolainen. Z uwagi na sprowadzenie 16-latka, z drużyną po trzech latach wspólnej gry pożegnać ma się z kolei Francois "AmaNEk" Delaunaya.

Nowy "s1mple"

G2 , kontraktując utalentowanego 16-latka, określanego przez wielu kibiców młodym "s1mplem", liczy na wygranie mistrzowskiego tytułu w 2022 roku i zdobycie pierwszego miejsca na świecie. Ostatni turniej hiszpańska organizacja wygrała ponad dwa lata temu, krótko po tym, gdy zadecydowano o odejściu od pełnego francuskiego składu. Ostatnimi czasy jednak gra Samurajów znacznie się poprawiła. IEM w Kolonii oraz Major PGL Stockholm zakończyli na drugiej lokacie, przegrywając dopiero w decydującym starciu z Natus Vincere.

- Nie mogę się doczekać, by w G2 pokazać, na co mnie stać i w pewnym momencie spotkać się z Sashą (s1mple'm - przyp. red.) w finale. Jestem pewny, że będzie to dobry mecz - skomentował swoje przenosiny na filmie dodanym przez "ocelote'a" "m0NESY". Radości z zakontraktowania młodej gwiazdy nie krył też "NiKo", który za pośrednictwem Twittera przywitał Rosjanina w zespole. Ponadto powodzenia młodemu zawodnikowi życzył również były snajper Samurajów, Kenny „kennyS” Schrub.

Gotowy na najwyższy poziom

Największą niewiadomą pozostaje dyspozycja "m0NESY’ego" na najwyższym poziomie. Utalentowany młodzieniec nie miał bowiem jeszcze okazji do rywalizacji z najlepszymi w oficjalnych rozgrywkach, jednak spotykał się z nimi podczas Faceit Pro League.

W ich trakcie Rosjanin prezentował jednak podobny poziom jak ten, do którego przyzwyczaił w czasach gry dla akademii Natus Vincere. Z kolei w rozgrywkach WePlay Academy League znalazł się w trójce najlepszych zawodników po trzech etapach. Jego rating wyniósł aż 1,64!

W wywiadzie udzielonym dla HLTV "m0NESY" zapewnił, że jest gotów do rywalizacji na najwyższym poziomie. Jednak przejście na największą scenę dla młodych talentów nie zawsze jest czymś łatwym. Bardzo mało graczy wciąż utrzymuje wówczas te same liczby - jest to niewiarygodnie trudne zarówno jeżeli chodzi o poziom strzelecki, jak i taktyczny. Są jednak wyjątki. W przeszłości fantastyczne wejścia zaliczali Mathieu "ZywOo" Herbaut oraz Valeriy "B1T" Vakhovskiy. Młody Rosjanin może już wkrótce dołączyć do tego elitarnego grona.

Nie można jednak oczekiwać, że nastąpi to od razu. Duże oczekiwania niesie ze sobą cena, jaką G2 wydało na 16-latka. Kwota sięga ponad 500 tysięcy dolarów, ale może być dobrą inwestycją na przyszłość.

Najważniejsza konsekwencja

Aktualnie jednak hiszpańska organizacja nie potrzebuje zawodnika na poziomie "s1mple’a" lub "ZywOo". Potrzebny jest przede wszystkim konsekwentny snajper, którego od czasu odejścia "kennyS’a" brakowało. Kimś takim jest właśnie "m0NESY".

Dotychczasowe statystyki Rosjanina, pomimo gry na nieco niższym poziomie, pokazują, że z bronią snajperską radzi sobie bardzo dobrze. Jest przede wszystkim konsekwentny, a teraz otrzyma okazje by zdobywać doświadczenie w spotkaniach z najlepszymi. Jest niezawodnie skuteczny w walce ze snajperem, a ponadto dobrze radzi sobie z innymi broniami.

Wraz z "m0NESY’m" Samurajowie zyskują kluczowy element ich układanki, który może znacząco podnieść ich siłę ognia i spowodować, że rok 2022 będzie należał do nich. Bardzo prawdopodobne jest, że do zespołu dołączy były trener Teamu Vitality – Remy "XTQZZZ" Quoniam, który udowodnił już zdolność do dbania o młode talenty.

Elitarny poziom strzelecki "NiKo" doprowadził już G2 do wysokich lokat w turniejach, a zmieniony skład z konsekwentnym snajperem to ciekawa perspektywa na nadchodzący rok. Dla zespołu obecność snajpera będzie kluczem do prawidłowego ustawienia na właściwych pozycjach, w których każdy będzie czuł się komfortowo. Jeżeli 16-latek odnajdzie się w rywalizacji z najlepszymi, hiszpańska organizacja może być nie do zatrzymania.

Aktualny skład CS:GO G2 Esports wygląda następująco:

Audric "JaCkz" Jug

Francois "AmaNEk" Delaunay

Nemanja "nexa" Isaković

Nemanja "huNter-" Kovac

Nikola "NiKo⁠" Kovac

Ilya "m0NESY" Osipov

