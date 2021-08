Maciej Janowski. Od dziś zawsze „trójka” z przodu!

Jak witać nowy tor w cyklu Speedway Grand Prix – to z Maćkiem Janowskim. Jak świętować urodziny – to przed tysiącami kibiców! Jak zapraszać na imprezę – to w roli lidera cyklu SGP. Maciej Janowski przystępuje do kolejnych odsłon walki o tytuł

„Pewnie jest to coś szczególnego, ale podchodzę do tego z pełnym spokojem. Dzień, jak dzień i turniej, jak turniej. Pewnie, że chciałbym sprawić sobie porządny prezent, ale to jest sport i każdy scenariusz jest możliwy. Na pewno postaram się o jak najlepszy wynik. Urodziny nie będą tu miały większego znaczenia, bo nie sądzę, by ktokolwiek chciał sprezentować mi jakieś punkty (śmiech). To jest Grand Prix. Potrzebna jest maksymalna koncentracja i ostra walka w każdym wyścigu. A wiek? Nie ma znaczenia, przynajmniej w moim przypadku. Już jakiś czas temu zorientowałem się, że jestem najstarszym zawodnikiem swoje szwedzkiej drużyny. Pomyślałem wtedy – o kurczę, już nie jestem chyba dzieciakiem (śmiech). Ale w sumie… nie mam nic przeciwko, by czasami nadal nim być. Trójka z przodu mi pasuje, oby jak najczęściej gościła też w programach przy moim nazwisku” – żartuje Janowski.