Kamienie milowe Macieja Janowskiego. To jego szczęśliwa „13”!

. W pierwszy piątek czerwca zacznie się runda rewanżowa, która wyłoni cztery najlepsze drużyny (powalczą o medale w fazie playoff) oraz ekipę, która spadnie z ligi. Siedem meczów pierwszej części ligowego terminarza wystarczyło, by Maciej Janowski pobił kilka rekordów i uczcił parę jubileuszów. Jak dotąd to jeden z najlepszych sezonów w karierze wrocławianina!

„Faktycznie, tę pierwszą część sezonu w moim wykonaniu można podsumować tymi statystykami – było dużo pracy i została zrobiona naprawdę solidnie. Szybko przez kontuzję wypadł nam ze składu Tai Woffinden i automatycznie doszedł mi dodatkowy wyścig w każdym meczu, w ramach zastępstwa zawodnika. Oczywiście trzymałem kciuki za jak najszybszy powrót Taia, ale nie narzekałem na większą liczbę startów. Wiele razy podkreślałem, że czuję się w tym sezonie znakomicie na motocyklu. Jestem szybki, sprzęt mnie niesie i mogę robić niemal wszystko, co zaplanuję w trakcie rywalizacji. To jest mega wielki komfort, bo jeśli żadne kłopoty sprzętowe nie zaprzątają moich myśli, mogę się skupić na tym, co najważniejsze” – mówi Janowski.