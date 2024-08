Co za show Maćka Janowskiego! “Magic” indywidualnym mistrzem Polski!

Maciej Janowski prezentował jednak nieziemską formę na lubelskim owalu. Po dwóch seriach był niepokonany i imponował świetną szybkością. W wirtualnej klasyfikacji generalnej wyprzedził już wtedy Bartosza Zmarzlika i Dominika Kuberę, a do Patryka Dudka tracił już tylko trzy punkty. Jeszcze lepiej wyglądało to dla Janowskiego po czwartej serii. “Magic” był nadal niedościgniony i do “Duzzersa” brakowało mu już zaledwie jednego “oczka”.

Wisienką na torcie był dziewiętnasty wyścig, kiedy to Janowski stoczył niesamowitą walkę z aktualnym wówczas mistrzem Polski - Bartoszem Zmarzlikiem. Pojedynek na żyletki wygrał “Magic”, który tym samym dopisał sobie piątą trójkę tego dnia. To oznaczało także, że zawodnik Betard Sparty Wrocław mógł dodać do swojego dorobku ekstra punkt za liczbę zwycięskich wyścigów. Janowski zapewnił sobie naturalnie także bezpośredni awans do finału.

W nim spotkał Bartosza Zmarzlika, Patryka Dudka i Piotra Pawlickiego. Przed ostatnią gonitwą Janowski był już liderem indywidualnych mistrzostw Polski. Miał punkt przewagi nad Dudkiem i trzy nad Bartoszem Zmarzlikiem. W finale upadek zanotował Pawlicki i sędzia zawodów postanowił wykluczyć go z powtórki, chociaż długo się zastanawiał nad tą sytuacją. W powtórce Maciej Janowski potwierdził, że nie ma na niego mocnych tego dnia. Po starcie oglądał co prawda plecy Patryka Dudka, ale rozpoczynając drugie kółko był już na prowadzeniu. “Magic” pewnie dowiózł trzy punkty do mety i mógł świętować swoje trzecie indywidualne mistrzostwo Polski w karierze!

