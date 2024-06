Maciej Janowski: 5 rzeczy, które robił jako junior, a nie robi ich teraz

Liga żużlowa dojechała do półmetka fazy zasadniczej i choć nie wszystkie mecze udało się rozegrać, to wiemy, że na tym etapie liderem klasyfikacji generalnej serii Red Bull Juniorskie Asy będzie Wiktor Przyjemski . Junior Orlen Oil Motoru Lublin nie dał się pokonać żadnemu rywalowi w wyścigu młodzieżowym.

Do końca rywalizacji drugiej edycji serii dla juniorów pozostało jeszcze mnóstwo wyścigów i wiele może się zmienić, dlatego warto uważnie śledzić rezultaty młodych zawodników.

Przed kolejną odsłoną cyklu Red Bull Juniorskie Asy, ambasador tej serii – Maciej Janowski – chwaląc pomysł nowej młodzieżowej rywalizacji przyznał, że może tylko żałować, iż w jego czasach nie było takich programów. „Magic”, który juniorem nie jest już od przeszło dwóch dekad, opowiedział nam o 5 rzeczach, które robił w wieku młodzieżowca, a na które nie pozwala sobie z „trójką” z przodu. Jesteście ciekawi? Zapraszamy do lektury!

1. Dieta

Kiedy byłem młody, nie miałem ustalonej diety i właściwie kompletnie nie przejmowałem się tym, co jadłem. Ani tym ile i kiedy (śmiech)! Byłem bardzo aktywnym chłopakiem i ciągle uprawiałem jakiś sport. Do tego, jak dowiedziałem się od kilku specjalistów, mam dobre geny i przemiana materii nigdy nie stanowiła dla mnie żadnego problemu. Nadal jestem aktywny, ale mam świadomość, że z wiekiem metabolizm zwalnia i na to nie ma mocnych. Dlatego o zdrowie, odpowiednią sylwetkę i nastrój trzeba zadbać zawczasu, a dieta ma wielki wpływ na te parametry. Od kilku lat dość restrykcyjnie przestrzegam specjalnie dobranej diety. Nie jem mięsa i starannie planuję pory posiłków. Widzę i czuję, że to przynosi znakomite efekty.

Red Bull Speed Ways we Wrocławiu © Marcin Kin

2. Akcje na spontanie

Dawniej na decyzję, by wyskoczyć ze znajomymi na jakiś nieplanowany wcześniej trip, potrzebowałem około pół minuty. Uwielbiałem takie spontaniczne akcje. Telefon, krótkie info i za moment byłem gotowy – żeby wyjść do centrum na imprezę, albo pojechać w góry na trzy dni, bez różnicy! Mieliśmy paczkę naprawdę dobrych przyjaciół i wykonaliśmy razem mnóstwo szalonych akcji. Nadal się znamy i bardzo cenimy, ale teraz dużo trudniej namówić mnie na wyjście, czy dłuższy wyjazd. Naprawdę polubiłem życie dorosłe, dni spędzane z rodziną i zabawy z córkami – bo teraz to głównie one dysponują moim wolnym czasem. To nie znaczy, że „zdziadziałem” – myślę, że wręcz przeciwnie, bo żeby wytrzymać zabawy z dwoma małymi dziewczynkami, trzeba mieć naprawdę końskie zdrowie (śmiech).

3. Spanie do południa

Czuję, że mój zegar biologiczny mocno się zmienił. Kiedyś kładłem się do łóżka bardzo późno, co automatycznie przekładało się na porę wstawania. Zasypiałem zwykle po północy i spałem do momentu, aż jakaś siła nie wyciągnęła mnie spod kołdry. Dzisiaj wolę położyć się wcześniej, żeby być na nogach jak najszybciej. Bardzo polubiłem poranne treningi, bieganie z psem, albo rower. Takie aktywne wejście w dzień daje sporo endorfin i reguluje ciśnienie lepiej, niż kawa. Taka higiena snu świetnie przekłada się na codzienne funkcjonowanie.

2 min Zobacz pojedynek wieczoru - Maciej Janowski vs. David Coulthard Maciej Janowski zmierzył się z Davidem Coulthardem w najważniejszym pojedynku podczas Red Bull Speed Ways we Wrocławiu - obejrzyj powtórkę.

4. Koszenie trawy

Kiedy miałem 15-20 lat wydawało mi się, że nie ma nudniejszej i bardziej bezsensownej czynności, niż koszenie trawnika. Nic nie wydawało mi się równie irytującą stratą czasu. Ojciec kazał brać się za kosiarkę, a przecież w tym czasie można było grać z kumplami w piłkę, albo wyskoczyć do kina. Dzisiaj… uwielbiam to! Koszenie trawy to kapitalny relaksik, spokój, kontakt z naturą i okazja na całkowite wyczilowanie. To oczywiście drobiazg i nie świadczy o dorosłości, ale mi w tym aspekcie coś kliknęło i naprawdę mega polubiłem koszenie trawy (śmiech).

5. Kierownica

Jako junior startowałem na innym sprzęcie. Nie mam na myśli tylko naturalnego rozwoju technologicznego, a samą kierownicę i sposób jej wyprofilowania. Wraz z wiekiem, zmieniała się moja technika jazdy i potrzebowałem inaczej giętej kierownicy. Co oczywiste, zmieniły się też wyścigi, w których startuję. Juniorzy mają w meczu jeden start dedykowany tylko im, do tego jeszcze jeden wyścig z innym młodzieżowcem. Te czasy już minęły i właściwie od samego początku jadę w wyścigach z najlepszymi rywalami. To naturalne, że jako starszy zawodnik i kapitan drużyny, biorę na siebie większą odpowiedzialność.