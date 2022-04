Maciej Janowski: Kibice dają mi potężnego, pozytywnego kopa

Tu muszę podzielić rok na dwa okresy. Wiadomo, że po sezonie jest więcej czasu i wtedy można go poświęcić na udział w różnych akcjach, spotkania, mecze charytatywne itp. Kiedy zaczyna się sport, moje życie kręci się wokół treningów, meczów i przemieszczania się z miejsca na miejsce. Ale to nie znaczy, że wtedy tego kontaktu nie ma. Spotykam ich wszędzie i na okrągło – w sklepie, na stacjach benzynowych, w siłowni itp. Bywa, że fani przyjeżdżają przed meczami do mojego warsztatu, czekają na stadionie, żeby zamienić kilka słów przed, albo po meczu. Tych okazji do bezpośrednich spotkań jest naprawdę sporo.

Tu muszę podzielić rok na dwa okresy. Wiadomo, że po sezonie jest więcej czasu i wtedy można go poświęcić na udział w różnych akcjach, spotkania, mecze charytatywne itp. Kiedy zaczyna się sport, moje życie kręci się wokół treningów, meczów i przemieszczania się z miejsca na miejsce. Ale to nie znaczy, że wtedy tego kontaktu nie ma. Spotykam ich wszędzie i na okrągło – w sklepie, na stacjach benzynowych, w siłowni itp. Bywa, że fani przyjeżdżają przed meczami do mojego warsztatu, czekają na stadionie, żeby zamienić kilka słów przed, albo po meczu. Tych okazji do bezpośrednich spotkań jest naprawdę sporo.

Tu muszę podzielić rok na dwa okresy. Wiadomo, że po sezonie jest więcej czasu i wtedy można go poświęcić na udział w różnych akcjach, spotkania, mecze charytatywne itp. Kiedy zaczyna się sport, moje życie kręci się wokół treningów, meczów i przemieszczania się z miejsca na miejsce. Ale to nie znaczy, że wtedy tego kontaktu nie ma. Spotykam ich wszędzie i na okrągło – w sklepie, na stacjach benzynowych, w siłowni itp. Bywa, że fani przyjeżdżają przed meczami do mojego warsztatu, czekają na stadionie, żeby zamienić kilka słów przed, albo po meczu. Tych okazji do bezpośrednich spotkań jest naprawdę sporo.