Maciej Janowski liderem cyklu SGP. Komplementują go najwięksi fachowcy!

Maciej Janowski był bezdyskusyjnie najlepszym zawodnikiem otwierających sezon Speedway Grand Prix zawodów w Pradze . „Magic” wygrał pierwszy turniej, a w drugim był 2. i po dwóch imprezach zdecydowanie prowadzi w klasyfikacji generalnej mistrzostw świata. Eksperci są zachwyceni i wróżą wrocławianinowi wielki sukces, wydaje się natomiast, że największą rezerwę zachowuje… sam Janowski!

Zebraliśmy dla was opinie najważniejszych fachowców – pierwszego polskiego triumfatora SGP, Tomasza Golloba, oraz byłych żużlowców: Krzysztofa Cegielskiego i Tomasza Bajerskiego, którzy komentowali praskie turnieje w Canal+. Sam Janowski po czeskich sukcesach zachowuje wielką pokorę.

„Nie mogę ocenić tego otwarcia inaczej, niż świetne, ale daleki jestem od zachwytu i hurraoptymizmu. Jestem już doświadczonym zawodnikiem, od wielu lat ścigam się w Grand Prix. Zaliczałem różne inauguracje – doskonałe, średnie i całkiem kiepskie. Życie nauczyło mnie, by między turniejami nie patrzeć na klasyfikację generalną. Wiem, że zrobiłem ważny krok w kierunku upragnionego celu, ale zdaję też sobie sprawę, że to dopiero początek trudnej drogi. Bardzo trudnej. Zamierzam robić swoje krok po kroku, czerpać z tego tortu małymi łyżeczkami i mam nadzieję, że wisienka na czubku będzie dla mnie. Na pewno zachowam spokój w głowie. Tego jestem pewien, bo znam siebie już na tyle dobrze, by być przekonanym, że się nie podpalę. Praca, równowaga i koncentracja – niczego innego nie planuję do końca sezonu” – deklaruje Maciej Janowski.

Janowski ma 38 punktów w klasyfikacji generalnej cyklu Speedway Grand Prix i o 6 wyprzedza Rosjan, Emila Sajfutdinowa i Artioma Łagutę. W 11 z 18 ostatnich sezonów zawodnik, który wygrywał w Pradze, zostawał później mistrzem świata. Z drugiej strony, w całej historii cyklu SGP, tylko trzech zwycięzców inauguracyjnego turnieju było w stanie sięgnąć po złoto. Były uczestnik serii GP, Tomasz Bajerski, przekonuje, że statystyki nie mają znaczenia.

„To tylko liczby, ciekawe dla kibiców i komentatorów, ale nie mające wpływu na rywalizację. Janowski jest bardzo szybki i potrafi wykorzystać potencjał swojego sprzętu na torze. Nie może patrzeć na to, co mówią historyczne wyliczenia. Na ten moment wygląda najlepiej w stawce SGP i potwierdza to klasyfikacja generalna. Maciek musi pilnować swojego nosa, patrzeć, co robi konkurencja, ale skupiać się głównie na sobie. Terminarz mu sprzyja i powinien to wykorzystać” – mówi Bajerski.

Dwa kolejne turnieje Speedway Grand Prix zostaną rozegrane we Wrocławiu. Przed rokiem imprezy na domowym torze Janowskiego inaugurowały cykl i po nich „Magic” także był liderem . Teraz, na obiekcie, który zna najlepiej na świecie, będzie miał szansę umocnić się na prowadzeniu.

„Mam wrażenie, że każdym kolejnym krokiem Maciek dowodzi wszystkim wokół, że jego taktyka jest dobra. Od wielu lat jest w ścisłej czołówce światowej. Z jednej strony możemy narzekać, że wciąż nie ma na swoim koncie medalu, ale z drugiej, on chyba teraz pokazuje, że to wszystko miało sens. Prezentuje w tym sezonie doskonałą formę i dwoma turniejami w Pradze udowodnił, że potrafi ją pokazać także w najważniejszych wyścigach, w najmocniejszej stawce. Pokazał, że głowa jest gotowa, że mentalnie wytrzyma wielką presję i oczekiwania polskich kibiców. To szalenie ważne, bo cykl SGP dopiero się zaczął, ale jeśli Maciek utrzyma spokój i koncentrację, będzie bardzo groźny dla wszystkich” – mówi Krzysztof Cegielski.

Maciej Janowski © mat. prasowe Macieja Janowskiego

Pod wrażeniem jazdy i wyników Janowskiego jest także najsłynniejszy polski żużlowiec, dziś ekspert Canal+, Tomasz Gollob. Nikt inny nie wie, tak dobrze, jak on, ile pracy i poświęceń wymaga walka o tytuł mistrza świata. Gollob wiele razy prowadził w generalce, zdobywał medale, ocierał się o złoto, ale wymarzony tytuł zdobył po przeszło dwóch dekadach starań, w wieku 40 lat. Gollob uważa, że Janowski ma wielką szansę, by osiągnąć szczyt wcześniej.

„To był wielki i ważny weekend dla samego Macieja, ale także dla polskiego sportu. Janowski zaprezentował się niezwykle dojrzale i widać, że on oraz ludzie z jego teamu są gotowi na największe wyzwania. Tor w Pradze był bardzo wymagający. Ten owal nigdy nie wybaczał błędów, ale w tym roku – przez warunki atmosferyczne – sprawiał najlepszym zawodnikom ogromne kłopoty. Niezwykle ciężko było tak ustawić motocykl, by miał niezły start i szybką trasę. W teamie Janowskiego ta sztuka się udała, a sam zawodnik potrafił to wykorzystać. Tymi dwoma turniejami Maciej udowodnił, że jest w stanie walczyć o najważniejsze trofea” – komplementuje Janowskiego najsłynniejszy polski żużlowiec w historii, mistrz świata z 2010 roku, Tomasz Gollob.

Dwa kolejne turnieje Speedway Grand Prix odbędą się w dwa ostatnie dni lipca, na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu.