Janowski nadal liderem SGP. Razem z kumplem ze Sparty.

Niestety, najbliższe sercu Janowskiego turnieje nie poszły po jego myśli. W piątkowym „Magic” awansował do finału, ale po genialnym wyścigu musiał uznać wyższość Bartosza Zmarzlika. Broniący tytułu mistrzowskiego Zmarzlik wygrał także sobotnie zawody, wyprzedzając na samym finiszu, po szalonym ataku, Artioma Łagutę. Rosjanin wykorzystał brak awansu Janowskiego do finału i zrównał się z nim na czele generalki. Zmarzlik jest 3. i traci do prowadzącej dwójki 3 punkty.

