Czy wiesz, w ilu krajach Maciej Janowski „to” robił?

W dwóch (śmiech). Zdaję sobie sprawę, jak to brzmi, biorąc pod uwagę, że podróżuje naprawdę sporo i kawałek świata już zwiedziłem… Tak jakoś się złożyło, że treningi rowerowe odbywałem, jak dotąd, tylko w Polsce i Hiszpanii. Od kilku lat przykładam do nich coraz większą wagę i mocno wkręciłem się w temat, bo taka aktywność świetnie wpływa na kondycję i samopoczucie. Miałem to szczęście, że kolarstwem zaraziłem się w Calpe.

Polska, Czechy, Austria, Włochy. Uwielbiam zimę i aktywność na stoku. Co roku staram się planować dłuższy wyjazd snowboardowy, ale – z racji tego, że mieszkam we Wrocławiu – jeśli wiem, że np. w Czechach jest dobry warunek, to potrafię rano podjąć decyzję i zameldować się na stoku po dwóch godzinach.

Polska, ale za to w kilku różnych miejscach. Na pewno u braci Pawlickich, bo oni są wielkimi pasjonatami jazdy konnej, mają swoje ranczo i tory. Ale..., co ciekawe, jeździłem też konno po torze żużlowym!

To zależy, czy do tej grupy zaliczamy występy na żużlu... Poza speedway’em, jeździłem na crossie w Hiszpanii i we Włoszech. Podczas wakacji w Tajlandii dosiadłem skutera i to, biorąc pod uwagę przestrzeganie tam zasad ruchu drogowego, było chyba moim najbardziej hardcore’owym doświadczeniem na dwóch kołach w życiu (śmiech).

Wygrałem 8 eliminacji w 7 krajach. Pierwszy raz zwyciężyłem w łotewskim Daugavpils – z powodu deszczu nie rozegrano wtedy półfinałów i finału, a o kolejności na podium decydowały punkty wywalczone w fazie zasadniczej. Potem dwa razy wygrałem w Horsens, w Danii. W 2017 roku zwyciężyłem w Cardiff, co było szczególnie miłe, bo zostałem pierwszym Polakiem, który wygrał GP Wielkiej Brytanii. Triumfowałem też w Szwecji, w Niemczech i… w domu, czyli na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu.

