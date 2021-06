Najlepszy w lidze Magic prowadzi Spartę po kolejne rekordy!

„Praca, praca i jeszcze raz praca. To jedyny znany mi przepis na dobre wyniki. Mogę dodać, że jest to praca na wielu płaszczyznach, bo wiele czynników składa się na finalny efekt. Przygotowanie fizyczne i mentalne, praca nad wydolnością i wytrzymałością, troska o sprzęt i to w każdym detalu, a do tego mnóstwo efektywnych treningów na torze. Jasne, że ogromnie się cieszę, że jak dotąd wszystko tak fajnie procentuje. Myślę, że dla sportowca to wspaniałe uczucie, gdy harówka, której nie widać na stadionie, czy w telewizji, daje efekty w meczach, gdy jest się już na widoku. Tylko zawodnik wie, ile trudu to kosztuje i ile pracy poza torem trzeba wykonać, by w trakcie wyścigu czuć się pewnie” – wyjaśnia Janowski.