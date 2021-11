Kapitan zostaje na pokładzie! Maciej Janowski nadal w Sparcie

Będzie to już 14. sezon Janowskiego we wrocławskim zespole. Debiut ligowy zaliczył 12 sierpnia 2007 – jeszcze na starym Stadionie Olimpijskim wywalczył punkt w starciu przeciwko rzeszowskiej Stali. W ostatnim, jak dotąd, meczu

. Myślałem nawet, że z biegiem dni trochę mi przejdzie, ale nadal na samo wspomnienie tamtego wieczoru mam ciarki na skórze (śmiech). To było coś pięknego. Daliśmy naszym kibicom tak wiele radości! Ja, jako rodowity wrocławianin, przeżywałem to zapewne szczególnie mocno. Wspaniały, niezapomniany dzień” – wspomina swoje pierwsze mistrzostwo ze Spartą Janowski.

Reprezentant Polski tylko raz w swojej karierze zmienił barwy klubowe. Jeszcze jako junior na dwa sezony przeniósł się do Unii Tarnów, z którą wywalczył dwa medale Drużynowych Mistrzostw Polski (złoty w 2012 roku). Od 2014 roku nieprzerwanie reprezentuje Spartę i nie zmieni się to przynajmniej przez kolejny rok.

„Umowę przedłużyłem na rok, ale nie wynika to z żadnych moich obaw, czy strategii. Po prostu taki mam zwyczaj, że staram się podpisywać kolejne kontrakty na następny sezon, a potem myśleć o ich przedłużaniu. Nie mam nic przeciwko, by te ze Spartą przedłużać w nieskończoność (śmiech)” – żartuje Magic.

„Nie ukrywam – były telefony z innych klubów, ale odbierałem je raczej kurtuazyjnie. Sam w głębi serca wiedziałem, że będę chciał dogadać się z zarządem Sparty i zostać we Wrocławiu. Wszyscy wiedzą, że to moje ukochane miasto. Tu się urodziłem, tu mieszkam, tu trenuję i tu także chcę się ścigać. To sportowa strona, ale jest też druga – tu biegam z ukochanymi psami, tu są moje ulubione ścieżki, tu znam każdy kamień i tu czuję się najlepiej. I najważniejsze – tu mam najbliższych i przyjaciół” – wyjaśnia wrocławianin.

