Janowski. Przez grę na konsoli spóźnił się na turniej SGP. Wygrał tu i tu!

Zaczynałem dość szybko, dziś to wydaje się prehistoria. Pierwszy sprzęt do gier to był komputer commodore. Kasety wciskane od góry, wgrywanie itp., wszystko to przeszedłem (śmiech). Później standardowo, jakieś dziwne urządzenia na kartridże i pecet. Tak doszedłem do playstation. „Jedynka” była dla mnie petardą i zawładnęła mną na długo. Wróciłem jeszcze do komputera i sporo grałem w Counter-Strike oraz kilka gier samochodowych, głównie w Dirt i Need For Speed, tuningowanie fur i tego typu atrakcje. Tak doszedłem znów do playstaion III i IV, z „czwórką” nadal bardzo się lubimy (śmiech).