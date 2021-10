Mistrzowski wywiad Janowskiego. Wspomnienia, emocje i radość kapitana

Sparta Wrocław wywalczyła swoje piąte, a pierwsze od piętnastu lat, mistrzostwo Polski na żużlu . Stolica Dolnego Śląska oszalała z radości, a feta przeniosła się ze stadionu na słynny rynek. Kapitan złotych medalistów opowiedział nam o emocjach, które towarzyszyły mu w kluczowych momentach finału i… kilkanaście lat temu. Zapraszamy na rozmowę z Maciejem Janowskim .

Jak wyglądało świętowanie złotego medalu?

Maciej Janowski: Na stadionie było dość… dziko! Czuło się, że wielu ludziom po prostu, najzwyczajniej w świecie, puściły emocjonalne hamulce i pozwolili sobie na turbo szczere reakcje. Cudownie było obserwować tych wszystkich, szalejących z radości, ludzi wokół i mieć świadomość, że dołożyło się do tego swoją cegiełkę. Były śpiewy i dziwne dźwięki wydobywające się ze zdartych gardeł, ale też… łzy. Wzruszenie było ogromne. Płakali kibice, część naszego zarządu. Płakał Tai Woffinden. Skoro takiemu facetowi, jak on, trzykrotnemu indywidualnemu mistrzowi świata, lecą po policzku łzy szczęścia i wzruszenia, to musi wiele znaczyć…

Maciej Janowski - mistrz Polski ze Spartą Wrocław 2021 © Odrastudio.com

No właśnie, co to znaczy?

To znaczy, że nam wszystkim cholernie na tym zależało i że Wrocław strasznie długo czekam na swoje kolejne złoto. Przez lata te wszystkie emocje i nieudane próby ataku szczytowego, kumulowały tylko oczekiwania, nadzieje i pożądanie. I to puściło. Po naszym decydującym wyścigu tama pękła. Popłynęły niczym nie powstrzymywane gesty, uśmiechy, radość. Żartowałem i mówiłem kolegom z drużyny – „uważajcie, bo zaraz nas zaleje ta fala żużlowej miłości” (śmiech). Ale to było bardzo piękne. Szczere i po prostu radosne. W takich chwilach człowiek sobie przypomina, że warto uprawiać sport. Właśnie dla takich momentów…

Cudownie było obserwować tych wszystkich, szalejących z radości, ludzi wokół i mieć świadomość, że dołożyło się do tego swoją cegiełkę.

A nocka? Jak minęła pierwsza taka noc we Wrocławiu?

Dalej było już spokojnie, przynajmniej u mnie (śmiech). Upust emocjom dałem na stadionie, potem trochę zlądowałem. Mieliśmy oczywiście uroczyste świętowanie, ale ja musiałem zachować umiar i spokój, bo w poniedziałek rano ruszałem na mecz w lidze szwedzkiej. Nie brakuję mi jednak niczego. Już nie jestem tym Maćkiem, który szalał do rana z radości. Pocieszyłem się na torze, potem pogadałem na spokojnie z kolegami z drużyny, powspominałem trochę z przyjaciółmi i poszedłem spać. Było miło, wesoło i spokojnie, czyli tak, jak ostatnio lubię.

Maciej Janowski mistrzem Polski 2021 ze Spartą Wrocław © Odrastudio.com Maciej Janowski mistrzem Polski 2021 ze Spartą Wrocław © Odrastudio.com Maciej Janowski mistrzem Polski 2021 ze Spartą Wrocław © Odrastudio.com Maciej Janowski mistrzem Polski 2021 ze Spartą Wrocław © Odrastudio.com Maciej Janowski mistrzem Polski 2021 ze Spartą Wrocław © Odrastudio.com Maciej Janowski mistrzem Polski 2021 ze Spartą Wrocław © Odrastudio.com Maciej Janowski mistrzem Polski 2021 ze Spartą Wrocław © Odrastudio.com Maciej Janowski mistrzem Polski 2021 ze Spartą Wrocław © Odrastudio.com Maciej Janowski mistrzem Polski 2021 ze Spartą Wrocław © Odrastudio.com Maciej Janowski mistrzem Polski 2021 ze Spartą Wrocław © Odrastudio.com Maciej Janowski mistrzem Polski 2021 ze Spartą Wrocław © Odrastudio.com Maciej Janowski mistrzem Polski 2021 ze Spartą Wrocław © Odrastudio.com Maciej Janowski mistrzem Polski 2021 ze Spartą Wrocław © Odrastudio.com Maciej Janowski mistrzem Polski 2021 ze Spartą Wrocław © Odrastudio.com Maciej Janowski mistrzem Polski 2021 ze Spartą Wrocław © Odrastudio.com Maciej Janowski mistrzem Polski 2021 ze Spartą Wrocław © Odrastudio.com Maciej Janowski mistrzem Polski 2021 ze Spartą Wrocław © Odrastudio.com Maciej Janowski mistrzem Polski 2021 ze Spartą Wrocław © Odrastudio.com Maciej Janowski mistrzem Polski 2021 ze Spartą Wrocław © Odrastudio.com Maciej Janowski mistrzem Polski 2021 ze Spartą Wrocław © Odrastudio.com Maciej Janowski mistrzem Polski 2021 ze Spartą Wrocław © Odrastudio.com Maciej Janowski - mistrz Polski ze Spartą Wrocław 2021 © Odrastudio.com

Gdzie byłeś 15 lat temu, kiedy Sparta sięgała po swoje poprzednie złoto?

Na trybunach! Nie mogło być inaczej (śmiech). Siedziałem na czwartym sektorze i kibicowałem swojej ukochanej drużynie. Życie potrafi płatać niezłe figle, prawda…? Na pewno nie myślałem wtedy, że na kolejny tytuł trzeba będzie czekać tak długo, a już na pewno nie o tym, że to ja, jako kapitan, poprowadzę do niego Wrocław. Szok!

Jednym z liderów „tamtej” Sparty był twój dobry kumpel, Jarek Hampel. Ten sam, który teraz, w barwach Motoru Lublin, ścigał się z wami w finale…

No właśnie! To a’propos tego, jak nieprzewidywalne mogą być nasze życiowe ścieżki. Przypomniałem mu o tamtym wieczorze, kiedy obaj szliśmy do studia telewizyjnego nSport+. Dzisiaj Jaro jest moim świetnym kumplem, ale wtedy… rany – był idolem, półbogiem, wielkim bohaterem. Ale już wtedy miał wszystkie cechy, z których słynie do dziś: skromność, grzeczność i uczynność. W końcu… to on podarował mi w tamtych czasacg swoje gogle. Kumasz? Dostałem gogle od Jarka Hampela (śmiech)!

Jarosław Hampel i Maciej Janowski © Łukasz Nazdraczew/Red Bull Content Pool

Jak to?!

A tak to! Miałem niecałe 16 lat, kręciłem się po parku maszyn, coś tam próbowałem jeździć, trenować, szukałem dla siebie szkółki. Chciałem coś pokazać, żeby dostać się do drużyny wrocławskiej. Moje gogle były już, delikatnie mówiąc, dojechane dość mocno. Może do czegoś się jeszcze nadawały, ale na pewno nie do treningów i jazdy na żużlu (śmiech). Ojciec znał wiele mechaników i ludzi z klubu. Jeden z nich podpowiedział mu, żeby zwyczajnie podejść do Jarka i zapytać, czy nie ma jakiegoś sprzętu dla młodego. Jaro akurat zmieniał dostawcę gogli, zostało mu pewnie sporo starych, więc bez problemu, z uśmiechem i otwartą gadką, podarował mi nową sztukę. Dla mnie ty było wielkie przeżycie. Przez tego typu historie i wspomnienia, to złoto jest dla mnie tak ważne. Bardzo emocjonalnie traktuję Wrocław i jazdę dla Sparty.

To twoje drugie Drużynowe Mistrzostwo Polski…

Ale pierwsze z Wrocławiem! Złoto z Tarnowem też było mega. Koledzy z drużyny, klimat, wyniki – wszystko to na pewno zapamiętam na całe życie. I z tamtego krążka także jestem bardzo dumny. Ale ten ma na pewno wyjątkowy smak. Moje miasto, moja drużyna, moi przyjaciele. Tego nie da się zastąpić żadnym sukcesem z inną ekipą.

Maciej Janowski © Odra Studio

To dla ciebie ważny etap sportowego rozwoju?

O mistrzostwie ze Spartą marzyłem zawsze. Już jako dzieciak, który wracał do domu umorusany żużlem na sektorze stojącym. Potem życie tak się ułożyło, że marzenia brzdąca można było zacząć zmieniać w rzeczywistość. Przychodzą treningi, licencja, pierwsze zawody młodzieżowe, potem mecz ligowy, pierwszy wygrany wyścig itd. W miarę rozwoju pojawiają się coraz ambitniejsze cele. Muszę przyznać, że wiele z nich udało mi się zrealizować stosunkowo szybko. Mistrzostwo świata juniorów, awans do Speedway Grand Prix, mistrzostwo świata z reprezentacją i indywidualne mistrzostwo Polski. Do pełnego CV brakowało mi mistrzostwa medalu SGP i złota ze Spartą. To ostatnie już odhaczone. Dużo, ciężko i długo na to pracowałem, ale warto było, bo emocje są ogromne.

Przyszły dopiero po meczu?

Właśnie, że nie do końca! Rewanż był dla nas trudny, bo Motor postawił naprawdę twarde warunki. Goście walczyli w każdym wyścigu, jak o życie i trzeba im oddać, że mają cohones. Z jednej strony wiedziałem, że jesteśmy naprawdę mocni i mamy wszystko, by ten finał wygrać, a z drugiej… mogę przyznać, że wdarło się do mnie trochę nerwowości. Sam złapałem się na takich myślach: „Maciek, co ty się tak turbo denerwujesz, to ci nie pomoże. Będzie, co ma być, rób po prostu swoje tak, jak potrafisz najlepiej”. Emocje były naprawdę wielkie. To tylko potwierdza chyba, jak bardzo zależało mi na tym tytule.

Maciej Janowski mistrzem Polski 2021 ze Spartą Wrocław © Odrastudio.com

Świadomość, że drużyna oczekuje od ciebie bardzo wiele, pomagała ci, czy przeszkadzała?

Wiesz, co… nie chcę, żeby to zabrzmiało nieelegancko, ale nie miało to większego znaczenia. Z tej prostej przyczyny, że ja zawsze sam oczekuję od siebie bardzo wiele. Nie potrzebuję dodatkowych motywacji, czy zachęt. Koledzy wiedzą, że w każdej sekundzie oddam całego siebie dla Sparty. Jeśli wyjdzie mi kilka wyścigów, to świetnie, bo to automatycznie odciąża chłopaków. Ale jeśli mi nie pójdzie, nie czuję jakiegoś obciążenia, bo ja sam i wszyscy wokół wiemy doskonale, że chciałem lepiej. Nie mam problemów z odpowiedzialnością za wynik i drużynę. Jestem dumny, że mogę być kapitanem takiej zgrai (śmiech). Od lat pracujemy nad modelem, który pomaga nam się raczej wspierać, a nie patrzeć na siebie nawzajem i oczekiwać, że ktoś zrobi coś za kogoś.

Maciej Janowski mistrzem Polski 2021 ze Spartą Wrocław © Odrastudio.com

Wygrała drużyna?

Bezapelacyjnie. Drużyna, która jest pewna swojej wartości, przekonana o swojej sile, ale też pełna pokory, spokoju i szacunku do rywali. Długo budowano we Wrocławiu taki monolit. Pamiętajmy, że przecież w ostatnich latach w tych finałach kompletnie nam nie szło, przegrywaliśmy je seriami. A jednak nie poddaliśmy się i nie zmieniliśmy celu. Na pewno turbo ważnym ruchem było przyjście do nas Artioma (Łaguty – przyp. redakcji). Brakowało nam zawodnika gwarantującego punkty i poziom sportowy. Myślę, że z Artiomem ten zespół stał się ekipą kompletną.

Maciej Janowski - Prze-lotne Pytania