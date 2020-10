"Magic" opowiada o sezonie swoim… wnukom! - nietypowy wywiad z Janowskim

Za nami wszystkie oficjalne zawody mistrzowskie żużlowego sezonu 2020. Drużynowe Mistrzostwo Polski obroniła Unia Leszno , ale medal wywalczyła też Sparta Wrocław. Zaproponowaliśmy Maciejowi Janowskiemu podsumowanie w nietypowej formie. Musiał użyć wyobraźni i nabrać odpowiedniego dystansu. Przenieśliśmy się do roku 2062 , „Magic” ma, inaczej być nie mogło, 71 lat – to jego ulubiony numer, z którym od lat startuje w zawodach indywidualnych. Za oknem ponura jesień, nastroju dodaje płonący kominek, a my wcieliliśmy się w rolę… jego wnuczków! Zapraszamy na wyjątkową rozmowę.

Tomek Dryła: Dziadku Medżiku, opowiedz nam jeszcze raz o sezonie 2020, bardzo prosimy, to nasza ulubiona historia!

Maciej Janowski: Oj, urwisy, tyle razy już to słyszeliście (śmiech)… No dobrze. To było ponad czterdzieści lat temu, ale ten rok będę pamiętał do końca życia. To był zwariowany sezon. Zaczęło się od tego, że bardzo długo nie byliśmy pewni, czy w ogóle wyciągniemy motocykle z warsztatów. Wybuchła paskudna epidemia, już teraz nie pamiętam, jak to się nazywało, ale świat dosłownie stanął w miejscu. Nikt nie wiedział, co się wydarzy, ani jak się zachowywać. Tygodniami śledziliśmy doniesienia medialne i próbowaliśmy się dowiedzieć czegokolwiek z prasy, w swoich klubach, u władz ligi, ale nic nie było klarowne. W tym czasie byliśmy pozamykani w czterech ścianach i musieliśmy utrzymywać formę ćwicząc w domu…

Maciek Janowski © Łukasz Nazdraczew/Red Bull Content Pool

I co, i co było dalej?!?

I nagle, w ciągu tygodnia wszystko ruszyło lawinowo. Musieliśmy podpisać nowe kontrakty z klubami, przejść badania i przygotować się do startu ligi . Mieliśmy bardzo mało czasu na treningi, poza tym mogliśmy ćwiczyć tylko na swoim torze, więc to nie było łatwe. Ale wystartowaliśmy, to było najważniejsze. Początkowo mieliśmy do pomocy tylko jednego mechanika, a do końca sezonu musieliśmy wszędzie chodzić w maseczkach.

Nie przeszkadzało ci to, dziadku?

Wiecie, co? Ja to całe życie miałem problemy z krzywą przegrodą nosową, do tego astmę, więc i bez maski czasami mam kłopot ze swobodnym oddychaniem. W masce było jeszcze trudniej, ale każdy z nas godził się wtedy na wiele nieprzyjemności, byle tylko zacząć się ścigać. Wiele osób zasłużyło na szacunek za determinację, z jaką parli do tego, by rozgrywki w ogóle ruszyły. Z problemami, niedostatecznie wjechani w sezon, bez sparingów, ale ruszyliśmy! I dobrze, bo przeżyłem w tym roku kilka chwil, których nigdy nie zapomnę…

Maciej Janowski © mat. prasowe Macieja Janowskiego

A co było takie najfajniejsze, dziadku Medżiku?

Na pewno turnieje Speedway Grand Prix we Wrocławiu. Walka w rodzinnym mieście niesie za sobą mnóstwo dodatkowych emocji. Pozytywnych, bo jest się u siebie, zna się tor, ma wokół oddanych kibiców, ale i tych trudniejszych – oczekiwania się o wiele większe, wszyscy liczą na świetny występ, rozliczają o wiele bardziej skrupulatnie. I wiecie, co? Chyba to udźwignąłem, bo w pierwszym turnieju byłem drugi, a kolejny wygrałem i zostałem liderem cyklu SGP . To były niesamowite zawody, czułem, jak trybuny niosły mnie do sukcesu. Wygrana u siebie smakuje perfekcyjnie.

A czemu nie zdobyłeś medalu?

Tak bywa w sporcie. Żeby wywalczyć medal, trzeba być do bólu skutecznym i konsekwentnym we wszystkich turniejach, a mi zabrakło czegoś w Gorzowie i Pradze. Finały w Toruniu znów były świetne w moim wykonaniu, ale przez ze imprezy w środku kalendarza straciłem szansę na medal. W tych zawodach nie czułem się najlepiej na motocyklu, nie miałem też odpowiedniej pewności siebie. Ważne, że wiedziałem, co nie grało i mogłem nad tym pracować w kolejnych miesiącach.

A ludzie nie pytali, czy byłeś sfrustrowany kolejnym 4. miejscem?

Oczywiście, że pytali! Ale wiecie, co? Moim celem nie było jakiekolwiek wyższe miejsce, tylko tytuł mistrza świata . Brązowy medal też by mnie nie zadowolił, bo moje aspiracje były najwyższe. A ten sezon pokazał mi moje braki i uświadomił, ile i jakiego rodzaju praca mnie czekała. Wiedziałem, że muszę spędzać więcej czasu na motocyklu, choć wcześniej myślałem, że i tak mam go bardzo dużo. No, ale stwierdziłem, że musi być więcej. Do poprawy są starty. To zawsze była moja mocna broń, ale chciałem, by stała się bronią nokautującą. Więcej innych aktywności motorsportowych – enduro, motocrossu itp. Więcej pewności siebie i zdecydowania w trudnych sytuacjach, jak te w Pradze i Gorzowie. Więcej luzu, bo za często bywałem wtedy spięty. Takie były moje wnioski.

A w lidze? Jak było w lidze?

Też dziwnie! I nie mam na myśli samego sezonu, który był krótki i przez to niezwykle intensywny. Od początku mieliśmy ciągłe zamieszanie w drużynie. Za Maksem Drabikiem ciągnęło się widmo ewentualnego zawieszenia i to siedziało w głowach zawodników. Kompletnie gubił się na początku Dan Bewley, z którym wiązaliśmy spore nadzieje. Zamieszanie wokół Gleba Czugunowa. Sporo tego było, a my musieliśmy stworzyć drużynę z trochę zagubionych i niepewnych przyszłości jednostek. Mobilizowaliśmy się jednak i awansowaliśmy do fazy playoff. I w półfinale… rękę złamał Tai Woffinden, więc w kluczowych meczach o medale musieliśmy sobie radzić bez zagranicznego lidera.

Ale przecież to ty byłeś liderem!

Tak, ja ze swojej formy byłem zadowolony. W lidze szybko znalazłem rytm i utrzymałem formę we wszystkich meczach, co bardzo mnie cieszyło. Te spotkania o brązowe medale były niezmiernie trudne, także mentalnie, bo zespół był rozbity. Do tego ja w pierwszym finale, w Zielonej Górze, upadłem bardzo mocno. Tak mocno, że kask poszedł w drzazgi. A jednak jeszcze raz, osłabieni, stanęliśmy do walki i wyszarpaliśmy podium! To było bardzo ważne. Medal, to medal, a wywalczony przy tylu przeciwnościach losu, dał jeszcze więcej satysfakcji. W kontekście tych wszystkich wydarzeń, o których wspomniałem, to spory sukces. W tym roku przeżyłem całe spektrum emocji – od dołka, przez nerwy, irytację, po chwile wielkiej radości i konkretnej, sportowej radochy.

A było w tym dziwnym sezonie coś, co byś przeniósł do normalnych lat?

Paradoksalnie, pewnie tak. Przez te ograniczenia w parku maszyn panował większy spokój i łatwiej było się skoncentrować na swojej robocie. Oczywiście, chciałbym zawsze móc zabrać najbliższych na mecz i mieć z nimi stały kontakt, ale prawo do tego ma każdy z szesnastu zawodników, a wtedy robi się już całkiem spory tłum. Poza tym okazało się, że można jechać tydzień po tygodniu, bez zaplanowanych przerw i to też fajnie wyszło. Mi takie natężenie startów pasowało, nie było czasu na to, by cokolwiek odwróciło uwagę od sportu. To wszystkich pewnie ostro wymęczyło, ale od tego jesteśmy sportowcami.

A jak odpoczywałeś po tym ciężkim sezonie?

O tym to opowiem wam już następnym razem (śmiech).

Dziaaadku!