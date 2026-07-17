Maciej Janowski pojedzie w Grand Prix Challenge

to jednodniowy turniej, który jest finałem eliminacji do indywidualnych mistrzostwa świata na żużlu. Do najbardziej prestiżowego żużlowego cyklu dostanie się najlepsza trójka. W tym roku zawody odbędą się we Włoszech, a dokładnie w mieście Terenzano.

Przypomnijmy, że Grand Prix Challenge to jednodniowy turniej, który jest finałem eliminacji do indywidualnych mistrzostwa świata na żużlu. Do najbardziej prestiżowego żużlowego cyklu dostanie się najlepsza trójka. W tym roku zawody odbędą się we Włoszech, a dokładnie w mieście Terenzano.

Przypomnijmy, że Grand Prix Challenge to jednodniowy turniej, który jest finałem eliminacji do indywidualnych mistrzostwa świata na żużlu. Do najbardziej prestiżowego żużlowego cyklu dostanie się najlepsza trójka. W tym roku zawody odbędą się we Włoszech, a dokładnie w mieście Terenzano.

ma bardzo dobre wspomnienia z Włochami, bowiem w 2014 roku zapewnił sobie awans do cyklu Grand Prix właśnie w tym kraju. Różnił się jednak tor, gdyż wówczas zawody odbyły się w Lonigo.