Maciej Janowski pojedzie w Grand Prix Challenge

Przypomnijmy, że Grand Prix Challenge to jednodniowy turniej, który jest finałem eliminacji do indywidualnych mistrzostwa świata na żużlu. Do najbardziej prestiżowego żużlowego cyklu dostanie się najlepsza trójka. W tym roku zawody odbędą się we Włoszech, a dokładnie w mieście Terenzano.
Co ciekawe, Maciej Janowski ma bardzo dobre wspomnienia z Włochami, bowiem w 2014 roku zapewnił sobie awans do cyklu Grand Prix właśnie w tym kraju. Różnił się jednak tor, gdyż wówczas zawody odbyły się w Lonigo.
“Magic” utrzymywał stałe miejsce w Grand Prix w latach 2015 - 2023. Jego największym sukcesem jest brązowy medal z 2022 roku. Zawodnik Betard Sparty Wrocław sięgnął po 8 zwycięstw w turniejach, a na podium zameldował się łącznie aż 27 razy. Po raz ostatni pojechał w zawodach GP w… czerwcu 2026 roku. Jako “dzika karta” we Wrocławiu udało mu się awansować do półfinału.
Janowski wskoczył na listę startową w miejsce Jacka Holdera, który odniósł kontuzję podczas rundy Grand Prix we Wrocławiu. Australijczyk wygrał rundę eliminacyjną w Glasgow, zaś Janowski był tam szósty (przegrywając bieg dodatkowy o bezpośredni awans do GP Challenge). Kontuzja Holdera jest jednak na tyle groźna, że postanowił zwolnić swoje miejsce w zawodach, na czym skorzystał polski żużlowiec.
25 lipca w Terenzano ujrzymy w zawodach łącznie aż trzech Polaków. Oprócz wyżej wspomnianego Janowskiego, na liście startowej można dostrzec Kacpra Worynę i Dominika Kuberę, którzy są aktualnie stałymi zawodnikami cyklu Grand Prix.
Lista startowa Grand Prix Challenge:
1. Chris Harris (Wielka Brytania)
2. Kacper Woryna (Polska)
3. Luke Becker (Stany Zjednoczone)
4. Dominik Kubera (Polska)
5. Michele Castagna (Włochy)
6. Maciej Janowski (Polska)
7. Michael Jepsen Jensen (Dania)
8. Anders Rowe (Wielka Brytania)
9. Robert Lambert (Wielka Brytania)
10. Frederik Jakobsen (Dania)
11. Kim Nilsson (Szwecja)
12. Andrzej Lebiediew (Łotwa)
13. Kai Huckenbeck (Niemcy)
14. Jaimon Lidsey (Australia)
15. Keynan Rew (Australia)
16. Rohan Tungate (Australia)
R1. Nicolas Vicentin (Włochy)
R2. Brando Lunardi (Włochy)