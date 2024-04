Maciej Janowski oprowadza nas po Wrocławiu

Gdzie w stolicy Dolnego Śląska można spotkać brązowego medalistę Indywidualnych Mistrzostw Świata, kiedy zaliczył pierwszy obóz przetrwania i dlaczego Formuła 1 pod dachem Olimpijskiego okaże się potwierdzeniem, że najlepsza muzyka to ryk silnika.

Wojciech Koerber: Czy w daleki świat, czy na miasto wyruszasz z portu Wilkszyn. To na zawsze Twoje miejsce na Ziemi czy masz jakiś inny plan na nową przystań?

Maciej Janowski: Planów mam bardzo dużo, jednak pomału należałoby zacząć je realizować. Dziś mieszkam w Wilkszynie pod Wrocławiem, ale jest taka idea, by przeprowadzić się nieco dalej, jakieś dziesięć kilometrów w stronę Brzegu Dolnego. Czekają już tam dwie wybrane działki, na jednej wybuduję kiedyś dom dla siebie, a obok może jeszcze drugi dla taty. Kocham Wrocław, ale po tych wszystkich podróżach, wizytach na lotniskach i stadionach, potrzebuję więcej natury. Gdy wracam do domu, chcę w nim odetchnąć.

Gdy wybierasz się do miasta, musisz przejechać obok Tarczyński Areny, gdzie gra WKS i gdzie w zeszłym roku otwarto Muzeum Śląska. Jako wszechstronnie utalentowany sportowiec wolisz oglądać futbol czy samemu grać?

Uwielbiam i grać, i oglądać. Jestem fanem sportu w każdej formule, a piłka nożna długo zajmowała najważniejsze miejsce w moim sercu. Też miałem swoje marzenia. Najpierw, by zostać kimś takim jak Alessandro Del Piero. Był również etap gry między słupkami, bo podziwiałem Gianluigiego Buffona. Futbol to kawał mojego dzieciństwa.

Maciej Janowski i wizytówka Wrocławia - Hala Stulecia © Tomasz Charęza / Odrastudio Maciej Janowski przed Aquaparkiem we Wrocławiu © Tomasz Charęza / Odrastudio

A ja pamiętam filmik promujący jedną ze stołecznych rund Grand Prix na Stadionie Narodowym. Wykonałeś wtedy sztuczkę, na którą niejeden piłkarz PKO BP Ekstraklasy potrzebowałby pewnie kilku dubli. Pamiętasz?

Takich zagrań się nie zapomina. A najzabawniejsze jest to, że wyszło za pierwszym razem i wszyscy złapali się za głowę. Zresztą ja też, bo jednak w obuwiu żużlowym jest troszeczkę ciężej operować piłką. Jakimś cudem się jednak udało, co zaskoczyło wszystkich, a jeszcze Piotrek Pawlicki wykończył to chyba wolejem. Miałem w życiu to szczęście, że moim wychowawcą w Szkole Podstawowej nr 22 był pan Wiesław Witkowski, bo mimo słabych wyników w nauce zabierał mnie na wszystkie możliwe rywalizacje. Były biegi przełajowe, ping-pong, sala gimnastyczna i niezwykła kreatywność, wyjątkowo fajne zajęcia. Dlatego ten sport rozgościł się w moim życiu na dobre.

Muzeum Śląska już obejrzałeś?

Mam to na rozkładzie zadań obowiązkowych. Za mną dość mocny okres przygotowań i podpisanie kontraktu w Anglii, stąd ten sezon zacząłem dużo wcześniej i spędziłem na Wyspach trochę czasu. Niebawem znajdę jednak czas, by przyjrzeć się tej historii z bliska.

Kto jest najlepszym piłkarzem wśród żużlowców? Albo był...

Masz zapewne na myśli Tomka Jędrzejaka. Dużo razem graliśmy i dobrze się rozumieliśmy. Nie wiem, czy nadal gra, ale bardzo dobrze radził sobie również Piotrek Protasiewicz. Do tego chłopaki z Leszna, bo i Przemek i Piotrek Pawliccy, Patryk Dudek, no i ja też jestem gdzieś w tym gronie. Na obozach kadry można było trochę popykać.

Maciej Janowski w Muzeum Śląska Wrocław © Tomasz Charęza / Odrastudio

A ta Anglia po co Ci po tylu latach od rozstania? Wolałeś tam jeździć zamiast zmieniać nocami pieluchy? Jako ojciec dwójki dzieciaków wiem, czym to pachnie…

Uwielbiam siedzieć z moimi dziewczynami, ale też zamierzam popracować nad swoimi umiejętnościami jeździeckimi. Czułem, że na przestrzeni ostatnich lat, po startach głównie w polskiej lidze, na bardzo równych i najczęściej dużych torach, pewne aspekty techniczne mi uciekły. Więc zamierzam je sobie przypomnieć. Traktuję to jako wyzwanie, czy wciąż daję radę i chcę te swoje umiejętności odzyskać.

Mam rozumieć, że ambicje każą Ci wrócić tam, gdzie byłeś?

Mam ambicje, żeby jeździć jak najlepiej i cieszyć tym kibiców. Największą przyjemność czerpię wtedy, gdy jeżdżę dynamicznie i dobrze technicznie. A powrót tam, gdzie byłem? Owszem, chciałbym o to powalczyć, ale teraz trzeba wrócić do korzeni.

Gdy udajesz się w kierunku Portu Lotniczego im. Mikołaja Kopernika na wrocławskich Strachowicach, to o czym myślisz?

O rozłące staram się nie rozmyślać. Każdy taki wyjazd traktuję jako kolejną przygodę i kolejne wyzwanie. Zadanie mam o tyle łatwiejsze, że nasze lotnisko jest bardzo fajne, tzn. nie należy do największych. Wszystko można szybko załatwić i równie szybko przejść z miejsca na miejsce. Jest przestronnie, przyjaźnie. Bardzo to sobie cenię.

Maciej Janowski na lotnisku we Wrocławiu © Tomasz Charęza / Odrastudio Maciej Janowski na Torze Wrotkarskim © Tomasz Charęza / Odrastudio

Przelećmy teraz na wschód miasta. Maciek Janowski jest ikoną Betard Sparty, tak jak Maciek Zieliński – koszykarskiego Śląska. Widać, że kibicujecie sobie nawzajem, choć Zielony jest już bardziej w stanie sportowego spoczynku.

Oj tak, zawsze gdy widzimy się z Maćkiem, to są miśki. Bo od niego zawsze bije niesamowita, pozytywna energia. Jest legendą koszykówki w Polsce, więc tym bardziej we Wrocławiu. Są ludzie, na których widok buzia sama się zaczyna cieszyć. Maciek do nich należy.

Twoim sportowym domem jest Olimpijskim, do niego należała Hala Stulecia.

To prawda, przy czym ja zaglądałem już na koszykówkę do hali Orbita. Halę Stulecia odwiedzam z kolei przy okazji innych eventów takich jak konwenty tatuażu czy koncerty. Niesamowite miejsce.

Do tego tuż obok Pergola, fontanna multimedialna, Ogród Japoński. Dobre miejsce na randki.

Bardzo dobre, chociaż ja tam akurat nie randkowałem. Za to odwiedzałem te miejsca ze szkolnymi wycieczkami. Ale podsunąłeś mi dobry pomysł, gdy już się zrobi ciepło, to się tam rodzinnie wybierzemy.

Maciej Janowski na Stadionie Olimpijskim © Odrastudio

Tak długo lepiej nie czekać, ale ciekawie będzie z pewnością 11 sierpnia, gdy pod Halą Stulecia odbędzie się uroczysta prezentacja zespołów przed tegorocznym Tour de Pologne. A nazajutrz ruszy stamtąd pierwszy etap w kierunku Karpacza. Wracając jednak do basketu – też masz tę dyscyplinę w CV.

Trenowałem w Kosynierce na Mieszczańskiej. Tam też odbywały się zawsze zbiórki przed wyjazdami na mecze. Również ikoniczne miejsce. Początkowo musiałem swoje na zajęciach wybiegać, ale z czasem grało się coraz lepiej. Był to już jednak czas, gdy zaczynałem też trenować z pierwszą drużyną Sparty i trzeba było dokonać wyboru. Wygrał żużel.

Stadion Olimpijski leży tuż przy Odrze, a Wrocław to miasto stu mostów. Zbyt dużo wody na torze to chyba nie jest jednak dobre rozwiązanie?

Lepiej żeby jej za dużo nie było, bo wtedy jest najlepsze ściganie.

W 1997 roku wdarła się ona do miasta z całą siłą. Pamiętasz coś z tamtej słynnej powodzi?

Oczywiście. Wtedy całe nasze życie toczyło się jeszcze na Praczach Odrzańskich, a rodzice pomagali formować i zabezpieczać wały. Nam, dzieciakom, ufundowano natomiast przymusowe wakacje. Krzysiek, młodszy brat, miał dopiero cztery lata, więc został na miejscu. A mnie z Wojtkiem wywieziono do Krakowa, do klasztoru sióstr zakonnych. Na dwa tygodnie. A najbardziej zapamiętałem to, że starsza kuzynka wydała wszystkie moje pieniądze na karty telefoniczne, regularnie dzwoniąc do domu i błagając, by ją stamtąd zabrano.

Czyli pierwszy obóz przetrwania zaliczyłeś w wieku sześciu lat. Dobre przetarcie przed karierą sportową. Tyle mieliśmy do czynienia z wodą, że w końcu powstało Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis.

Byłem, widziałem. Otwiera oczy. Niezwykle ciekawe, multimedialne miejsce.

Aquapark też musiałeś widzieć. To jeden z Twoich sponsorów.

I to taki, którego często odwiedzam, zwłaszcza w okresie przygotowawczym. Przy Borowskiej mają fajne sale, dużo miejsca i dużo ciekawego sprzętu. Miejsce jest bardzo dobrze wyposażone, z czego korzystamy choćby zimą, przechodząc przez kolejne treningowe stacje. A po wszystkim odwiedzamy strefę saun. Choć latem korzystam też z sauny, którą kilka lat temu postawiłem sobie na podwórku pod domem.

Wiceprezesem Aquaparku jest Paweł Rańda, wioślarski wicemistrz olimpijski z Pekinu w czwórce bez sternika wagi lekkiej. Nawet kiedyś prezes Krystyna Kloc widziała w nim jednego z opiekunów Betard Sparty, choć ten pomysł szybko upadł. Dawne dzieje. Rozmawiamy po sparingu z Fogo Unią, po którym pojechałeś prosto na pole golfowe. Nie pytam zatem czy golf czy tenis.

Jasne, że golf, ale np. na wakacjach, jak już mówiłem, każda forma ruchu jest odpowiednia. Jeśli czegoś nie potrafię, to lubię się tego uczyć. Badminton, squash, tenis stołowy – sporty z rakietami czy paletkami nie są mi obce. Tenis również.

Kortami zarządza we Wrocławiu Spartan, który jest też operatorem nowego rolkowiska-lodowiska i torów wrotkarskich przy ul. Sukielickiej. Miejsce Tobie znane, było jedną z aren The World Games 2017, zatem imprezy, której zostałeś ambasadorem, wygrywając zresztą rywalizację żużlową wraz Bartoszem Zmarzlikiem i Patrykiem Dudkiem. To, co ja zapamiętałem po tamtej żużlowej konfrontacji, to Twoją twarz – szczęśliwą, ale jednocześnie niezwykle umordowaną, na której była wymalowana potrójna odpowiedzialność. Nie dość, że ścigaliście się dla kraju, z orzełkiem na piersiach, to Ty jeszcze u siebie i jako ambasador.

Rzeczywiście zawody były mocno wycieńczające. Tak jak mówisz - raz, że orzełek, dwa – byłem zawodnikiem lokalnym, a do tego jeszcze ambasadorem dyscypliny i całych igrzysk. Dużo wyścigów, bodajże siedem, gorący lipiec, więc oczekiwania plus wysiłek fizyczny zrobiły swoje. A jeszcze kibice podgrzewali atmosferę na obiekcie, który dopiero co zrewitalizowano, właśnie dzięki igrzyskom sportów nieolimpijskich.

Masz inne, ulubione miejsca w mieście?

Bardzo lubię się kręcić po Hali Targowej, gdzie kolega prowadzi herbaciarnię w takim fajnym, ludwikowskim stylu. W powietrzu unosi się tam atmosfera starego Wrocławia, a herbata smakuje w takich okolicznościach wyśmienicie. To miejsce mam po drodze ze stadionu do domu, mogę więc zrobić przy okazji zakupy i zerknąć na przepiękne nadodrzańskie bulwary.

Maciej Janowski w Muzeum Śląska Wrocław © Tomasz Charęza / Odrastudio Maciej Janowski © Tomasz Charęza / Odrastudio

O klimacie Olimpijskiego przekonywać się nie musimy. Wiem, że na dniach potrenuje tam Adam Małysz, bo jeszcze nigdy nie jeździł autem WRC, a właśnie „wurcem” będzie się z Tobą ścigał 30 maja. Z kolei w Red Bull Technology Campus w Milton Keynes pod Londynem szukają właśnie przyczepności dla bolidu Davida Coultharda, bo Formuła 1 nie jeździła jeszcze po materiale, z którego usypano wrocławski tor. A taka konfrontacja – Ty na motorze kontra Australijczyk w bolidzie - również przed Tobą w ramach Red Bull Speed Ways.

Z Formułą 1 jeszcze nikt się w Polsce i we Wrocławiu nie ścigał, dlatego fajnie, że mogliśmy zaprosić Davida wraz z zespołem Red Bull Racing. Wiem, że to będzie niesamowite przeżycie dla kibiców, którzy nie mieli jeszcze okazji na żywo zobaczyć, a przede wszystkim usłyszeć bolidu pracującego na wysokich obrotach. Ja to szczęście już miałem i włosy na rękach mi stanęły. Wiesz, o czym wtedy pomyślałem? O naszym Olimpijskim z lekko przysłoniętymi trybunami i starą zabudową wokoło, co z pewnością jeszcze ten dźwięk podkręci. Szykuje się świetne wydarzenie dla fanów motorsportu.

1 min Red Bull Speed Ways - to trzeba zobaczyć! Maciej Janowski na motocyklu żużlowym kontra David Coulthard w bolidzie Red Bull Racing - kup bilety na Red Bull Sped Ways i przyjdź na stadion Olimpijski we Wrocławiu 30 maja.

Na pewno jesteś zainteresowany miejscem w Speedway Euro Championship 2024.

Tak, dlatego wystartuję w eliminacjach. Mam nadzieję, że uda się je przejść i przede mną naprawdę ciekawy sezon. Takie odświeżenie dawnych ścieżek, którymi kiedyś podążałem.

Stałego numeru na występy jeszcze organizatorzy nie proponowali?

Dzikie karty przyznają po eliminacjach. Zobaczymy, co one przyniosą, choć wiem, że organizatorzy chcą, bym wziął udział w wyścigu o mistrzostwo Europy.

* * *

Głównym partnerem wydarzenia Red Bull Speed Ways jest MIASTO WROCŁAW Dzięki wydarzeniom muzycznym, filmowym, sportowym Wrocław dobrze znany jest na całym świecie! Kiedy najlepiej tu przyjechać? Poprawna odpowiedź jest tylko jedna: zawsze!