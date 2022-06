Maciej Janowski: Wyścigówki, prędkość, David Coulthard... po prostu odlot!

"Kurde, jaka maaaaszyna! Ja nie wysiadam!" - zachwyca się Maciek Janowski siedząc w bolidzie F4, którym właśnie ścigał się po torze Spielberg z youtuberem Kicksterem pod czujnym okiem legendy F1 Davida Coultharda w roli doradcy. Czy to sen? Nie, to wydarzyło się naprawdę kilka tygodni temu na torze Red Bull Ring w Austrii. "Spełniłem jedno ze swoich marzeń z dzieciństwa" - mówi o dwóch dniach motorsportowych emocji "Magic". Jeśli jeszcze nie widzieliście, jak czołowy polski żużlowiec spędził czas na Red Bull Ringu, koniecznie zobaczcie video poniżej, a potem przeczytajcie, jak Maciek komentował całe wydarzenie.

10 min Maciej Janowski vs. konie mechaniczne na Red Bull Ringu Maciej Janowski w motorsportowym raju. Zobacz, jak "Magic" sprawdzał możliwości superszybkich aut na Red Bull Ringu, pod okiem legendy F1 - Davida Coultharda.

Przeczytaj, co Maciej Janowski mówił o wyprawie na Red Bull Ring:

Kierunek - Austria

Cała akcja była precyzyjnie zaplanowana, ale tak naprawdę dla mnie to… niespodzianka! Oczywiście kiedyś rzuciłem w jakiejś luźnej rozmowie, że chciałbym pojeździć różnymi samochodami wyczynowymi, ale nie spodziewałem się, że ludzie z Red Bulla wezmą to na poważnie. Wzięli, a jak oni biorą coś na serio, to musi być grubo (śmiech). Wyjazd był świetny. Mecz ligowy miałem w piątek, więc mogliśmy ruszyć do Austrii już w niedzielę. Trasa minęła sprawnie, a przy dobrych kompanach podróży i rozmowach na przeróżne, czasem dość zaskakujące tematy, nawet nie zorientowałem się, kiedy podjechaliśmy na Red Bull Ring. Obiekt robi gigantyczne wrażenie. Nigdy nie byłem na tego typu torze i początkowo musiałem ochłonąć, widząc ten rozmach. Przymykałem oczy i bez problemu wyobrażałem sobie atmosferę wyścigów, kiedy na nitce rywalizują najlepsi kierowcy świata, a pełne trybuny robią niepowtarzalny klimat. Ring jest pięknie położony.

Otaczają go wspaniałe góry, nitka pnie się i opada, a ze środka toru groźnie spogląda na wszystko wielki, stalowy byk. Po prostu odlot! Sam fakt, że mogłem tam sobie swobodnie pospacerować i zajrzeć do boksów, w których pracują kierowcy Formuły 1 i Moto GP, był mega.

KTM, Porsche i Land Rover

Zacząłem od KTM X-BOW. Z zewnątrz wygląda trochę, jak zabawka, ale już samo przygotowanie do jazdy uświadomiło mi, że żartów nie będzie. To bardzo lekki, a jednocześnie mocny i szybki pojazd, który bezlitośnie weryfikuje umiejętności kierowcy. Daje jednak mnóstwo frajdy, a wachlarz możliwości jest niesamowity. Najpierw pokonywałem sekwencje zakrętów i ciasny slalom. Niewiarygodne, jaką przyczepność ma ta fura i jak wrażliwie reaguje na najdrobniejsze ruchy kierownicą. Potem uczułem się driftować i to już była zabawa na całego. Te wszystkie manewry wykonywałem na mniejszym torze, położonym blisko paddocku F1. Potem wsiadłem do Porsche i wyjechałem już na pełną nitkę Red Bull Ring. Turbo przeżycie! Jazda ponad 200 km/h po torze, na którym latają bolidy F1 i motocykle Moto GP, to duża rzecz.

Maciej Janowski na Red Bull Ringu © Tomek Charęza / Red Bull Content Pool

Wtedy jeszcze lepiej poczułem ogrom tego obiektu. Już z zewnątrz i z tarasu widokowego robił potężne wrażenie, ale przejechanie go i pokonanie tych wszystkich zakrętów, podjazdy i zjazdy na pełnej szybkości – to dopiero był fun! Jednego dnia padał deszcz, więc zamieniłem tor na piękne okoliczne tereny. Surowym, kanciastym Land Roverem pokonałem sekcję offroadową. Strome zbocza, wielkie kałuże i totalnie rozmoczona nawierzchnia dodały tylko uroku tej przeprawie. To było najbardziej zbliżone do żużla (śmiech).

David Coulthard

Mega gość. Wszyscy wiemy, jak świetnym i utytułowanym jest kierowcą, a ja dodatkowo przekonałem się, że to normalny, wesoły, otwarty i wyluzowany facet. Początkowo miałem nawet pewne obawy, bo nie wiedziałem, jaki zechce zachować dystans, ale już po pierwszych kilku zdaniach byłem pewien, że tego dystansu nie będzie wcale! Rozmawialiśmy zupełnie otwarcie i sporo żartowaliśmy. Rady Davida były nieocenione. Kilka jego słów, drobna sugestia, czy ruch, który miałem skopiować, zupełnie odmieniały styl mojej jazdy. To fascynujące, jak wiele można poprawić w ciągu dwóch dni. Ale z drugiej strony – mając takiego nauczyciela… (śmiech). Spędziliśmy ze sobą naprawdę sporo czasu, bo w przerwie między sesjami na torze, David zaprosił nas na obiad. Tam już wyluzowaliśmy się całkowicie. Początkowo był zasypywany przeróżnymi pytaniami, na które cierpliwie odpowiadał. Potem on z kolei zaczął pytać mnie o żużel!

David Coulthard © Tomek Charęza / Red Bull Content Pool

Chciał wiedzieć, jak zaczynałem, kto i gdzie uczył mnie pierwszych jazd bokiem, był ciekaw mojego sprzętu i logistyki, bo doskonale wie, że startujemy kilka razy w tygodniu w różnych państwach. Interesował go mój program treningowy, sfera mentalna, prosił też, bym opowiedział mu, co czuję pędząc bez hamulców. Na koniec powiedział, że muszę być trochę szalony. Usłyszeć coś takiego do gościa z topu F1 to naprawdę niecodzienna sprawa! Na pewno David zaskoczył mnie i zauroczył tym, że… jest normalnym facetem. Nie okazał się kosmitą, ani żadnym zarozumialcem, który wysoko nosi głowę i zadziera nosa. To też dało mi do myślenia. Człowiek z mega osiągnięciami i wielką klasą, a przy tym tak otwarty i towarzyski. Prawdziwy mistrz!

Bolid F4

Ten pojazd wywarł na mnie największe wrażenie! Wszystko w nim było inne i czułem, że mierzę się z czymś nowym, pojazdem z innej półki. Po pierwsze, ruszałem z boksu w paddocku głównym, więc miałem świadomość, że jestem naprawdę blisko F1. Zanim jednak ruszyłem, musiałem przejść solidne szkolenie. Samo wejście do tego pojazdu i usadowienie się w monokoku wywarły na mnie wrażenie. W środku jest naprawdę mega ciasno! Potem nauka uruchamiania bolidu, zmiany biegów, kontroli itp. – to wszystko dawało mi odczuć, że mam do czynienia z naprawdę wyjątkowym sprzętem.

Maciej Janowski na Red Bull Ringu © Tomek Charęza / Red Bull Content Pool

Ale to i tak pikuś. Oczy mi się otworzyły, kiedy wyjechałem na tor. To było coś niesamowitego! Prowadzenie takiego auta, i to jeszcze po tak wyjątkowym torze, to przeżycie nie do zapomnienia. Ultraczuły pojazd, który przyspiesza z niebywałą szybkością, a przy tym bez kontroli trakcji, więc jeden fałszywy ruch może skończyć się „bączkiem”, albo wjechaniem w płot. Na szczęście obyło się bez żadnych przykrych przygód i wysiadłem cały z kokpitu – jak potem usłyszałem – z wielgachnym bananem na twarzy (śmiech)!

Klimat

Pogoda podczas wyjazdu była kapryśna – pamiętajmy, że Red Bull Ring otoczony jest wysokimi górami, a wiadomo, jak zmienna jest aura w takim terenie. Ale dla mnie było turbo pozytywnie, bo klimat tworzą ludzie! Poznałem wiele świetnych osób, z Davidem Coulthardem na czele. Był też Kickster, z którym dużo rozmawialiśmy o różnych zajawkach. Wszyscy, którzy pomagali mi przy tych różnego rodzaju machinach, byli mega pomocni i bardzo sympatyczni. To były fantastyczne dwa dni, które długo i ciepło będę wspominał. Co najlepiej? Bez wątpienia jazdę bolidem F4!

Zobacz też vloga z tego samego wyjazdu, jaki nakręcił youtuber Kickster...

... oraz film dokumentalny o Maćku Janowskim "Jazda w kółko":

20 min Jazda w kółko Zajrzyj za kulisy pracy "Magica" i jego teamu w sezonie 2021.