Janowski w euforii. Ma upragniony medal mistrzostw świata!

„Magic” od dziecka marzył o medalu IMŚ. Sam wielokrotnie przyznawał, że zdobycie tego krążka było wielkim, brakującym punktem w jego sportowym CV. Od kilku lat walczył o niego jak lew, a w ostatnich latach stało się to wręcz jego żużlową obsesją. Wielokrotnie był już bardzo blisko podium, ale finalnie aż czterokrotnie kończył rywalizację w SGP na 4. miejscu. W sezonie 2022, swoim ósmym w elitarnym cyklu, w końcu dopiął swego. I to w jakim stylu!

Przed finałową rundą na toruńskiej MotoArenie Janowski zajmował 6. miejsce w klasyfikacji generalnej i wydawało się, że będzie walczył raczej o utrzymanie w elicie (prawo do startów w SGP zachowuje sześciu najlepszych zawodników), niż o medal. Turniej ułożył się jednak „pod niego”. Najważniejsi rywale nie udźwignęli presji i tracili punkty. Decydujący okazał się półfinał. Było już jasne, że jeśli „Magic” awansuje do finału, to zdobędzie medal. Przed najważniejszym wyścigiem w karierze… musiał jednak zmienić motocykl!

Zrobił to w wielkim stylu. Półfinałowy wyścig był szalony. „Magic” świetnie wystartował, ale na dystansie stracił pozycję. W końcówce spadł nawet na ostatnie miejsce, ale w decydującym momencie, genialną szarżą, przedarł się przed Duńczyka Mikkela Michelsena i Brytyjczyka Daniela Bewley’a. Minął metę tuż za plecami Bartosza Zmarzlika, wjechał do finału i zapewnił sobie największy sukces w dotychczasowej karierze!

