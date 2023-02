„Magic” zMALTretowany. Kadra narodowa już po zgrupowaniu

Żużlowcy powołani przez trenera, Rafała Dobruckiego, do reprezentacji narodowej, szlifowali przedsezonową formę na Malcie. Przez wiele lat tradycją kadry były zimowe obozy narciarskie. Tym razem zawodnicy spotkali się na Malcie, a deski zamienili na rowery. Taki układ odpowiadał Maciejowi Janowskiemu , który kilka lat temu „przeprosił się” z rowerem i dziś bardzo ceni sobie taką aktywność. Zapraszamy na świeżutką rozmowę z Maćkiem.

Gdybym 3 lata temu zapytał cię o rower, co bym usłyszał?

Haha, pewnie coś w stylu: „Eee, rower, dzięki, ale może innym razem” (śmiech). Przemek Pawlicki bardzo długo próbował mnie namówić na rower, a ja zawsze miałem jakąś wymówkę i odkładałem to w nieskończoność. Nie mogłem sobie wyobrazić, że porządny trening trwa 4 godziny. Jak to możliwe, co w tym może być ekscytującego, jak można spędzić przyjemnie aż tyle czasu dając sobie wycisk – pytałem sam siebie z niedowierzaniem. Ale później, małymi kroczkami, wkręciłem się. Na tyle, że żałuję, że nie zrobiłem tego wcześniej. Ale lepiej późno, niż wcale.

Jakbyś teraz określił swoją relację z rowerem?

Od etapu akceptacji, kiedy zrozumiałem, że to świetny trening i po prostu muszę jeździć, przeszedłem na wyższy level. Teraz przyznam, że jestem wkręcony w rower dość mocno. Od jakiegoś czasu swoje cykle treningowe zaczynam od roweru, do którego rozpisuję pozostałe aktywności. Teraz mam dwa tygodnie oddechu i co planuję? Zabieram rower i lecę do Hiszpanii! Tam są piękne trasy. Śmiało mogę powiedzieć, że jaram się teraz jazdą na rowerze.

Wróciłeś z Malty zmaltretowany?

(śmiech) Aż tak to nie. Pracowaliśmy solidnie, ale na pewno bez przeginania. Dobrze wykonana praca, tak bym to określił. Był czas na treningową orkę i chwila na relaks i żarty.

Trafiłeś tam kolejny raz, prawda?

Byłem już na tej wyspie, na zgrupowaniu Sparty Wrocław. Bardzo ciekawe miejsce, w którym można solidnie dać sobie w kość na rowerze. Trafiliśmy na idealną pogodę, było dużo cieplej, niż w Polsce, ale nie za gorąco i można było realizować naprawdę solidne treningi. Inaczej pracuje się w takim otoczeniu. Kiedy masz do przebiegnięcia 10 kilometrów po klifach, albo kilkadziesiąt kilometrów do przejechania rowerem – warunki i przyroda wokół ciebie mają znacznie. Fajnie, kiedy ten krajobraz jest przyjemny, to relaksuje i dodaje kopa, chęci do treningu.

Ile czasu spędziłeś na Malcie tym razem, z reprezentacją?

Pracowaliśmy przez tydzień. Zgrupowania kadry mają swój specyficzny klimat, ale też cel – w dużej mierze chodzi o to, żeby spędzić ze sobą czas, poznać się nawzajem i złapać wspólny język. Z większością chłopaków nie widziałem się od końca sezonu, więc fajnie było się znów spotkać i pogadać. Te relacje mogą się przydać w kluczowych momentach ważnych zawodów. Wtedy, kiedy musimy na sobie polegać i szybko się zrozumieć. Na takim obozie nie nauczymy się przecież jeździć na żużlu. Musimy dobrze się zgrać, dbając jednocześnie o formę.

Jak to się robi w tak licznej grupie?

Ciężko przygotować treningi dla wszystkich, bo każdy jest inaczej zbudowany, ma inne nawyki, albo po prostu lubi co innego. Jeden woli bieganie, drugi ubóstwia rower, jeszcze inny woli piłkę itd. Program treningowy ułożył Mariusz Cieśliński i myślę, że wywiązał się z tego zadania znakomicie. Było sporo gier zespołowych, dużo zabawy i różnego typu rywalizacji, którą każdy z nas uwielbia. Do tego nieco siłowni, biegania i sporo roweru. „Mario” zrobił to tak, że właściwie każdego dnia robiliśmy coś innego, nie było monotonii.

Zajęcia z reprezentacją dały ci jakiś obraz formy fizycznej?

Jest naprawdę dobrze, ale nie potrzebowałem wyjazdu na obóz, żeby to wiedzieć. Ja dbam o formę cały rok. Nawet powiem inaczej – nie tyle dbam o nią, co ona jest, bo ja po prostu kocham sport i ciągle jestem w ruchu, więc nie tracę kondycji, siły i dynamiki. Sport to mój zawód, ale także ukochany sposób spędzania wolnego czasu. Oczywiście, to nie jest tak, że przez 365 dni w roku jestem w swojej życiowej dyspozycji. Wiem, kiedy mój organizm najmocniej dostanie w kość i na ten okres staram się szczególnie przygotować. Ale to nie tak, że po ostatnim meczu sezonu zasiadam w domu, gorzej się odżywiam, czy zarywam nocki. Jest nieco luźniej, ale tryb zawodowy jest utrzymywany non stop. Teraz czuję się dobrze, mam już głód rywalizacji i wielką chęć do pracy. Motywacja cały czas jest na mega wysokim poziomie, więc wszystko idzie naprawdę fajnie. Podkręcę jeszcze śrubę przed sezonem i wierzę, że będę optymalnie przygotowany.

