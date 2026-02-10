The „Magic” of wintertime! Samotna nocna wyprawa w góry Maćka Janowskiego

Maciej Janowski szlifuje formę przed kolejnym sezonem żużlowym. Jak zwykle jest bardzo aktywny, ale tej zimy dołączył do swojego reżimu treningowego systematyczne ćwiczenia na siłowni . Korzysta ze śnieżnej zimy, choć… najadł się strachu podczas samotnej nocnej wyprawy w góry! Zapraszamy na rozmowę z trzykrotnym mistrzem Polski na żużlu.

Kiedy tak naprawdę skończyłeś poprzedni sezon?

Wyjątkowo późno, bo pod koniec października wziąłem jeszcze udział w kalifornijskim turnieju World Speedway Invitational. Zapraszał Greg Hancock więc nie mogłem i nie chciałem odmówić. Byłem tam już wcześniej i wiedziałem, że trzeba spodziewać się bardzo krótkiego toru, ale tym razem… był jeszcze krótszy! Tak krótki, że zastanawiałem się, czy ja przypadkiem nie urosłem (śmiech). Dotarłem do finału, niestety upadłem w jego powtórce i zająłem 4. miejsce. Liczyło się jednak głównie to, żeby spotkać się z przyjaciółmi, utrzymać kontakt z motocyklem, pobawić się na torze i trochę odpocząć. Pod tym kątem wyjazd był bardzo udany.

Sporo mówi się o tym, że syn Grega może pójść w jego ślady. Jak oceniasz szanse Wilbura?

Ktokolwiek stanąłby przed wyzwaniem, by wejść w buty tak utytułowanego zawodnika, jakim był Greg, na starcie będzie miał przechlapane. Wilbur nie będzie miał łatwo i na ten moment wątpię, by był w stanie tego dokonać. Byłoby mu podwójnie ciężko, bo jest dość mocno zbudowany, a takie gabaryty nie ułatwiają sprawy. Żeby coś osiągnąć powinien już tak naprawdę od kilku lat mieszkać w Anglii i orać codziennie. Nie chcę jednak go skreślać, bo osądzanie potencjału na takim etapie może okazać się niesprawiedliwe. Widziałem już kilku zawodników, którzy nie przejawiali oszałamiającego talentu, a dzięki ciężkiej pracy byli w stanie osiągnąć naprawdę niezły poziom. Czas pokaże, w którą stronę pójdzie, a raczej pojedzie Wilbur.

Maciej Janowski © Tomasz Charęza / Odrastudio

A w którą ty chcesz jechać?

U mnie kierunek się nie zmienia, mam jeszcze w sobie dużo ambicji i determinacji. Tak naprawdę poprzedniego sezonu najchętniej w ogóle bym nie kończył, tylko jeździł dalej, żeby pokazać, że stać mnie na więcej, niż pokazywały liczby z całego roku. Mam świadomość, że to nie był dobry sezon w moim wykonaniu. Wiem, że potrafię ścigać się lepiej i jak najszybciej chciałbym to udowodnić. Dlatego mnóstwo czasu spędzam w warsztacie na rozmowach z teamem i rozkminach, co zrobić, by się poprawić. Wierzę, że tak się stanie.

Jak zniosłeś powrót do zimnej Polski?

Znakomicie! Ja uwielbiam zimę, więc kiedy tylko pojawiły się odpowiednie warunki, ruszyłem na stoki . Do dziś korzystam ze śniegu w każdej wolnej chwili. Kiedy nie pracujemy ze sprzętem, nie cisnę na siłowni, albo nie spotykam się ze sponsorami, melduję się w górach. Mój snowboard i narty skitourowe właściwie nie mają czasu przeschnąć.

Co sprawia ci więcej frajdy – snowboard, czy skitoury?

To dwie zupełnie inne zajawki i każda ma swój urok. Ale przyznam, że największą przygodę tej zimy przeżyłem na skitourach . Podczas rodzinnego wypadu do Czarnej Góry, wybrałem się na samotny nocny trip. W pewnym momencie najadłem się sporo strachu. Ok. 1 w nocy, już dość wysoko i daleko od bazy, w kompletnych ciemnościach, musiałem odetchnąć. Przystanąłem i pochyliłem się, opierając na kijkach. W pewnym momencie usłyszałem, jak coś bardzo szybko biegnie w moją stronę. Kiedy podniosłem głowę, mignął mi uciekający zając, który dosłownie przebiegł po czubkach moich nart. Zając – żadne zagrożenie, ale uświadomiłem sobie, że coś musiało go solidnie przestraszyć i spłoszyć. Próbowałem się rozejrzeć, ale miałem tylko latarkę czołową, a do tego sypał gęsty śnieg. Nagle, kilkanaście metrów od siebie zauważyłem dwa żółte punkty. To były ślepia jakiegoś większego zwierza…

Brzmi groźnie!

I tak się czułem! Zacząłem stukać kijkami, żeby to coś przepędzić. Potem wyrwałem w kierunku stoku, zjechałem jakieś dwieście metrów i stanąłem, żeby zorientować się w sytuacji. I nagle słyszę jakieś dziwne oddechy, jakby chrumkanie. Tętno mi skoczyło chyba do trzystu uderzeń. Dopiero po chwili zorientowałem się, że to mój własny oddech! Uspokoiłem się i dokończyłem wycieczkę. Może to był po prostu jakiś lis, ale wyobraźnia w takich chwilach działa i od razu wkręcasz sobie watahę wilków, albo miśka. Ciekawe doświadczenie.

Skoro rozmawiamy, to znaczy, że wróciłeś cały i zdrowy. Jakie masz refleksje po tym doświadczeniu?

Przeżyłem coś fenomenalnego. Byłem w górach sam przez 5 godzin, od północy do 5 rano. Oszołomiła mnie uderzająca cisza. To było niesamowite. Takie obcowanie z naturą bardzo mi pasuje. Można zrobić świetny trening, ale też uświadomić sobie, że w górach naprawdę nie ma żartów , nabrać respektu do otaczającej nas natury. Przyroda jest obłędna, a kiedy nic i nikt nie przeszkadza ci z nią obcować, wpadasz w stan bliski medytacji. Wyciszasz się, głowa pracuje na podwójnych obrotach, chłoniesz wszystko wokół i pracujesz zachowując czujność. To był genialny wypad.

Zimowe harce Magica i spółki © M. Janowski arch. prywatne

A co robiłeś w nizinach?

Głównie treningi na sali gimnastycznej i w siłowni. Ważnym elementem był sprawdzian wydolności i badanie składu ciała na Fit 3D. To procedura, która pozwala określić stan organizmu i stosunek tkanki mięśniowej do tłuszczu. Dzięki temu wiem, na jakim jestem etapie i czy trzeba z czymś przycisnąć, żeby wrócić do formy. Nieskromnie mogę zdradzić, że jestem w doskonałej dyspozycji i tak naprawdę już teraz mógłbym zaczynać sezon. Jest moc!

Maciej Janowski na siłowni © Odra Studio

Jak dobrze znasz swój organizm? Czy dostrzegasz zachodzące w nim zmiany?

Dostrzegam. Widzę, że z wiekiem potrzebuję innych ćwiczeń i nieco innego rozłożenia akcentów. Szczególnie w ostatnich latach moje ciało ostro dostało w kość i zacząłem to odczuwać. Wstając rano nie było wesoło – bolały plecy, kostka, bark. Na szczęście zorientowałem się, że przy odpowiednich ćwiczeniach i wzmocnieniu pewnych partii mięśniowych mogę pozbyć się bólu. Włączyłem do swojego planu pracę nad mięśniami, które na dobrą sprawę nie są priorytetowe w jeździe na żużlu, ale jak się okazało – bardzo poprawiają ogólny komfort.

Co włączyłeś do swoich przygotowań?

Przeprosiłem się z siłownią. Nie ukrywam, że przez lata nie zaglądałem tam zbyt chętnie. Ćwiczenia z ciężarami były dla mnie nudne, wolałem biegać za piłką, albo jeździć rowerem, po prostu ruszać się. Trener przygotowania fizycznego, Mariusz Cieśliński, wpoił mi miłość do sportu i ja po prostu uwielbiam aktywność. Sądziłem, że ona wystarczy do zachowania zdrowia. Muszę jednak przyznać, że po latach, zrozumiałem, że siłownia też jest potrzebna. Dzięki mądrze dobranym ćwiczeniom pozbyłem się bólu, który mnie ograniczał, czuję się dużo swobodniej i po prostu żyje mi się lepiej. Mało tego! Przekonałem do siłowni także chłopaków z mojego teamu. Ich praca też jest bardzo ciężka, mnóstwo godzin spędzają za kółkiem, dużo dźwigają. Kupiliśmy pakiet karnetów na siłownię i często ćwiczymy razem. Mogę więc powiedzieć, że tej zimy zespołowo zainwestowaliśmy w zdrowie i lepsze samopoczucie.

Rower był już grany?

Oczywiście! Z gronem przyjaciół – wśród nich był m.in. Piotrek Pawlicki – wybraliśmy się tradycyjnie do Hiszpanii. Pierwszy raz za bazę obraliśmy Pego i trafiliśmy „w dziesiątkę”. To malutkie miasteczko, dosłownie oddychające kolarstwem. Świetne warunki, wspaniała pogoda, genialne trasy – mieliśmy wszystko, czego potrzebowaliśmy. Wypad był dość krótki, ale zrealizowałem znakomite treningi. Zrobiłem ponad 600 kilometrów i pokonałem 10 tysięcy metrów przewyższeń, więc poczułem w nogach to, po co tam pojechałem. Do tego klimat Pego nas zachwycił. Spokój, cisza, maniana… i nagle, któregoś dnia wąskie uliczki zaczął przemierzać niekończący się potok ludzi w kolorowych strojach, grających na instrumentach, śpiewających. To musiała być jakaś fiesta, więc przy okazji ciężkiej pracy załapaliśmy się na małą lekcję lokalnej kultury.

Sezon żużlowy rusza w połowie kwietnia. Masz już w planie jakieś starty, zanim zacznie się liga?

Na ten moment mam potwierdzone dwa starty. Wezmę udział w turnieju o Łańcuch Herbowy w Ostrowie Wielkopolskim i w turnieju pożegnalnym Grzegorza Walaska. Pod koniec ostatniego sezonu wyprawialiśmy na emeryturę Jarka Hampela, a teraz karierę kończy kolejny świetny zawodnik. Grzesiek to ikona naszej dyscypliny i wspaniały kumpel, z którym bardzo dobrze się dogaduję. Wiele razy spędzaliśmy razem wakacje, czy wyjeżdżaliśmy na wspólne treningi motocrossowe do Hiszpanii. Nie wyobrażam sobie, żeby mogło mnie zabraknąć na jego pożegnaniu.

Chciałbyś już wyprowadzić motocykle z garażu?

Tęsknię za żużlem, ale w normalnych warunkach. Na razie korzystam ze świetnej zimy i chcę wycisnąć z tych warunków tyle, ile się da. Marzy mi się, żeby przed sezonem żużlowym temperatura mocno podskoczyła do góry. Wsiadanie na motor w roztopach, kiedy jest zimno i wieje wiatr, nie jest zbyt przyjemne. Mam nadzieję, że skoro zima jest w tym roku wyborna, to także wiosna nas pozytywnie zaskoczy i kibice oraz zawodnicy zaczną sezon w komfortowych warunkach!