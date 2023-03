Maciej Janowski: Miłość do roweru rozkwita

Przełom lutego i marca to dla Maćka Janowskiego czas poświęcony stosunkowo nowej pasji. „Magic” szlifuje formę na rowerze szosowym. Spotkaliśmy się z nim w hiszpańskim Calpe i opowiedział nam o swoich treningach.

Maciej, który raz jesteś w Calpe i dlaczego wybierasz akurat ten kierunek?

W Calpe jestem czwarty raz w ciągu dwóch lat. Zabrał mnie tu kiedyś jeden z moich sponsorów i przyjaciół, Robert Drząszcz. Przyjechaliśmy z profesjonalną ekipą, CCC Polkowice, więc zacząłem przygodę z tym miejscem z wysokiego „C”, a nawet „CCC” (śmiech). A ja, delikatnie mówiąc, nie kochałem jeszcze wtedy jazdy na rowerze.

Od razu urzekły się te obłędne widoki?

Za pierwszym razem nie, bo… nic nie widziałem. Oni, choć deklarowali luźne tempo, jechali z kosmiczną dla mnie szybkością. Żeby jakoś trzymać się w ich zasięgu, wylewałem siódme poty i wychodziłem z siebie. Dlatego albo widziałem tylko swoje przednie koło i kawałek asfaltu, albo nic nie widziałem, bo pot zalewał mi oczy. Masakra. Ale, taki już chyba jestem, to tylko mnie zmotywowało, po powrocie wziąłem się ostro za trening i postanowiłem wrócić, żeby coś sobie udowodnić i w końcu rozejrzeć się po okolicy (śmiech).

Szybko wciągnąłeś się w kolarstwo?

Trochę to trwało. Sporo zajęło przyzwyczajenie moich mięśni do pozycji na rowerze. Jeździć mogłem, ale chodziło o to, by zaczęło mi to sprawiać frajdę i bym czuł się komfortowo nawet po wielu godzinach spędzonych na siodełku. Potem miłość do roweru zaczęła rozkwitać i teraz z ogromną przyjemnością pokonuję długie i trudne podjazdy. Cztery godziny na rowerze nie sprawiają mi kłopotu.

Kiedy przychodzi moment, w którym czujesz, że to już nie jest mordęga, a przyjemny wysiłek?

Wiadomo, że to nie przychodzi na pierwszej przejażdżce. Ale da się dojechać do tego etapu. Z każdą pokonaną w górach „dychą” (10 km - przyp. Redakcji) ciało coraz lepiej akceptuje wysiłek, przyzwyczaja się do pozycji na rowerze i daje sygnał, że można zrobić więcej kilometrów, potem jeszcze więcej i więcej. A to z kolei napędza głowę, bo satysfakcja jest duża. Tak to działa. Nie można sobie tego założyć, trzeba wyjeździć kilometry.

Taki wysiłek jest ci potrzebny przed sezonem żużlowym?

Tak. Rower planuję pod koniec stycznia i w lutym, żeby podtrzymać to, co wypracowałem na początku zimy. Wtedy jest więcej ostrzejszych treningów siłowych i jazda na rowerze świetnie pozwala zachować zbudowaną moc. Do tego dochodzą zajęcia z Mariuszem Cieślińskim i myślę, że ten model to optymalne połączenie.

Mało ci sportu…?

Zawsze (śmiech). Ja jestem już tak zaprogramowany na sport, że nie ma już od tego odwrotu. Uwielbiam aktywność fizyczną, uwielbiam wysiłek i stan, który odczuwam po pracy włożonej w trening. Kiedy mam wolną godzinę, to biegnę na boisko pograć z kumplami w piłkę. Ubóstwiam sporty zimowe. Biegając, jeżdżąc na rowerze, czy na desce - odpoczywam mentalnie. Oczywiście, rzemieślniczą pracę na siłowni też trzeba wykonać i zauważyłem, że właśnie rower szosowy pozwala mi utrzymać jej efekty, a mocne podjazdy sprawiają frajdę. Nie potrzebuję zbudować końskiego uda, ale silna noga nie zaszkodzi.

Jak mocne?

To, zależy, kto je definiuje. Wiele wzniesień wokół Calpe, to dla mnie wciąż spore wyzwania, ale ze wspomnianym Robertem nie ma przeproś. Coś, co mnie daje w kość, jego solidnie rozgrzewa i mamy nawet pewną anegdotkę z tym związaną. Pewnego razu miałem już naprawdę dość i zapytałem, niby od niechcenia, jak dużo mamy jeszcze do przejechania. Robert na to: „teraz prosto i odbijemy na południe, a potem zrobimy jeszcze dwie zmarszczki i zjedziemy w dół do bazy”. Spoko, pomyślałem. Tylko, że te dwie „zmarszczki” to były naprawdę konkretne podjazdy! Od tej pory na największe góry, na które wjeżdżamy z jęzorami na brodach, mówimy „zmarszczki” (śmiech).

Dlaczego wybierasz właśnie Calpe?

Z kilku względów. To jest naprawdę kolarska mekka, nie ma w tym określeniu ani grama przesady. Kiedy przyjedzie się tu pierwszy raz, można odnieść wrażenie, że najpierw byli tu kolarze, a potem zbudowano domy, sklepy, stacje benzynowe i restauracje. Tu wszystko kręci się wokół rowerów. Jeżdżących są tysiące, ale wrażenie robi infrastruktura. Są sklepy rowerowe, restauracje dla rowerzystów, specjalne znaki drogowe, imprezy towarzyszące, festiwale rowerowe itd. Ale to i tak nic, w porównaniu z tym, co najważniejsze. Trasy rowerowe są tu obłędne. Morze, góry, szalone podjazdy i wielokilometrowe zjazdy. Do tego wspaniała pogoda. Ten zakątek Europy stworzony jest do jazdy rowerem. Panuje tu kolarski mikroklimat. Kierowcy samochodów szanują rowerzystów i cierpliwie jadą za nimi nawet pod najbardziej strome wzniesienia. Nikt nie trąbi, nie wyprzedza na trzeciego, rower na szosie się tu po prostu akceptuje, bo jest naturalną częścią krajobrazu. Rowerzyści okupują trasy, na szczytach wzniesień są knajpki z rowerowym menu - można odpocząć, wypić kawę i zjeść coś słodkiego. Naprawdę robi to wielkie wrażenie. Nie bez powodu trenują ty wszystkie czołowe ekipy zawodowe. Na jednej trasie amator może zetknąć się z mistrzem świata. Rowerowy raj.

Ile planujesz spędzić w nim czasu?

Na dwa tygodnie przyjechałem z rodziną i przyjaciółmi. Tworzymy całkiem kolorowy peleton i świetnie spędzamy czas. Kręci także mój tata. Dopiero zaczyna karierę i na razie korzysta z roweru elektrycznego, ale jeśli będzie robił takie postępy, jak tutaj przez tydzień, to wszyscy wróżymy mu wielką karierę (śmiech). A tak serio, „father” daje radę i dzielnie śmiga z nami. To jest właśnie piękne w kolarstwie - zacząć można zawsze i jeździć tyle, by dawało to frajdę i poprawiało zdrowie. Tak tu działamy. Rytuał jest niezmienny. Po śniadaniu planujemy trasę, przebieramy się i ruszamy. Na szosie spędzamy kilka godzin, pokonujemy w granicach 80-100 kilometrów, w zależności od tego, jak wymagający jest teren. Zjeżdżamy do bazy na obiad, potem jakiś spacer, a wieczorem siadamy na tarasie i… rozmawiamy o kolarstwie (śmiech). Omawiamy dzień, sprzedajemy anegdotki, bo ktoś widział śmieszne zdarzenie, a ktoś inny spotkał Tadeja Pogacara (były zwycięzca Tour de France - przyp. red.), oglądamy filmiki kolarskie, albo skróty wyścigów. Tu naprawdę łatwo się w to wkręcić. Naszą wspólną pasją jest sport i wszyscy czerpiemy wielką radość z tego, że w ten sposób możemy spędzać czas. Końcówka lutego to już okres obozu ze Spartą. W sumie będę więc w Calpe nieprzerwanie ponad trzy tygodnie.