Maciej Janowski. TurboKozak!

„Nie trzeba było mnie długo namawiać, bo jestem fanem piłki nożnej i TurboKozaka. W telewizji wszystkie próby wyglądają jednak o wiele łatwiej, niż to jest w rzeczywistości (śmiech). Oczywiście, liczyła się głównie dobra zabawa i chodziło o to, by przyjemnie spędzić czas przed pracą, ale wiadomo, że jak przy każdej rywalizacji, włącza się dreszczyk emocji i człowiek chce wypaść jak najlepiej. Gram w piłkę regularnie. Zimą łupiemy w stałym gronie przyjaciół, w każdą niedzielę, o stałej porze. I nie ma wymówek – deszcz, śnieg, mróz. Zawsze gramy. Kontakt z piłką zatem mam, ale niektórych umiejętności przydatnych w programie nie ćwiczę na co dzień (śmiech). Może gdybym potrenował kilka elementów, zdobyłbym kilka punktów więcej, kto wie?” – zastanawia się Janowski.