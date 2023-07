Wakacje Magica. Od malucha po palmy, od Bałtyku po Australię!

Oj, to były wielkie nadmorskie eskapady (śmiech)! Pierwsze wakacyjne wspomnienia wiążą się z rodzinnymi wyjazdami do Pobierowa. Inne czasy, inne realia. Jak sobie teraz o tym myślę, to sam jestem zdumiony, ile determinacji i zawzięcia wymagała od rodziców taka podróż. Nie było przecież autostrad, wygodnych i szybkich samochodów… Dziś w sumie niewiele dłużej z Wrocławia jechałbym nad Adriatyk, ale wtedy nie było w ogóle dyskusji, musiało być polskie morze. Może dlatego nadal mam do Bałtyku taki sentyment?

