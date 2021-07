Magic odczarował Pragę! Janowski wygrywa i prowadzi w SGP!

„To był trudny moment, bo po dobrym otwarciu liczyłem na kolejną zdobycz. Wjechałem jednak w taką część toru, z której nie dało się normalnie i płynnie wyjechać. Zawsze trzeba uważnie obserwować, jak zachowuje się nawierzchnia, ale w tym turnieju należało to robić wyjątkowo skrupulatnie, a i tak nie zawsze dawało to efekt, bo początkowo w każdej serii tor był zupełnie inny. Cieszę się jednak, że ostatecznie dość szybko odnaleźliśmy właściwe ustawienia i potem do końca wprowadzaliśmy trafione korekty” – mówi Janowski.

Z trzech pozostałych wyścigów fazy zasadniczej „Magic” pewnie wygrał dwa, a raz dołożył „dwójkę”. W półfinale nie pozostawił rywalom żadnych złudzeń – wygrał z ogromną przewagą i wjechał do wielkiego finału. Decydujący wyścig miał dwie odsłony, bo w pierwszym podejściu taśmy dotknął Fredrik Lindgren. Szwed został wykluczony z powtórki i było jasne, że Janowski stanie na podium. Maciej nie zamierzał jednak zadowolić się innym wynikiem, niż zwycięstwo i choć na wyjściu z pierwszego łuku był ostatni, szybko poradził sobie z Taiem Woffindenem, a na drugim okrążeniu, niczym rakieta minął świetnego tego dnia Sajfutdinowa. W swoim ósmym podejściu do Grand Prix Czech wygrał w końcu turniej w Pradze!

