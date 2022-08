Cardiff: Mekka speedwaya. O chłopaku, który odczarował Wyspy!

Od 1995 roku mistrza świata wyłania cykl Speedway Grand Prix i od początku brytyjska runda gości w kalendarzu nieprzerwanie. Dwie pierwsze rozegrano w Londynie, kolejną w Bradford, a trzy następne w Coventry. Od 2001 roku gospodarzem wyspiarskich imprez jest Cardiff. Stolica Walii od początku rozkochała w sobie kibiców i zawodników. 50 tysięcy fanów na Millenium Stadium co roku tworzy niezapomnianą atmosferę. Przez 15 lat była to „ta specjalna” runda, rozgrywana na największym obiekcie, skupiająca uwagę całego świata. Zawody rozgrywane są przy zamkniętym dachu i w ogłupiającym hałasie, a zawody wzbogaca mnóstwo eventów towarzyszących. W lożach VIP zasiadają gwiazdy światowego motorsportu, znani muzycy i szychy showbiznesu.

Od 1995 roku mistrza świata wyłania cykl Speedway Grand Prix i od początku brytyjska runda gości w kalendarzu nieprzerwanie. Dwie pierwsze rozegrano w Londynie, kolejną w Bradford, a trzy następne w Coventry. Od 2001 roku gospodarzem wyspiarskich imprez jest Cardiff. Stolica Walii od początku rozkochała w sobie kibiców i zawodników. 50 tysięcy fanów na Millenium Stadium co roku tworzy niezapomnianą atmosferę. Przez 15 lat była to „ta specjalna” runda, rozgrywana na największym obiekcie, skupiająca uwagę całego świata. Zawody rozgrywane są przy zamkniętym dachu i w ogłupiającym hałasie, a zawody wzbogaca mnóstwo eventów towarzyszących. W lożach VIP zasiadają gwiazdy światowego motorsportu, znani muzycy i szychy showbiznesu.

. Wiedziałem, że na trybunach może być sporo Polaków, bo przecież mnóstwo naszych rodaków mieszka na Wyspach, ale nie sądziłem, że będzie ich aż tylu! Kiedy wyjechałem na prezentację i zobaczyłem tysiące naszych flag i szalików, pomyślałem sobie – o kurka wodna, nie ma żartów, tu jest dla kogo walczyć. Bardzo chciałem dać tym ludziom jak najwięcej powodów do radości, bo byłem pewien, że dla nich to szczególna okazja do oglądania reprezentantów Polski. Jestem ogromnie dumny z tego, że wygrałem turniej rangi mistrzostw świata w Anglii jako pierwszy Polak w historii” – wspomina Janowski.