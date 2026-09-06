Maciej Janowski wygrywa drugą rundę SEC 2026!

W sobotę odbyła się druga runda indywidualnych mistrzostw Europy. Przypomnijmy, że w pierwszych zawodach w Zielonej Górze triumfował Leon Madsen, który objął także prowadzenie w klasyfikacji generalnej cyklu. Tym razem rywalizacja przeniosła się do naszych zachodnich sąsiadów. Sobotnie zmagania odbyły się bowiem na dobrze znanym torze w niemieckim Guestrow, który znany jest ze swojej czarnej nawierzchni oraz linii mety, która położona jest… od razu za drugim łukiem!
Po trzech seriach sobotniej rywalizacji próżno było szukać faworyta zawodów. Najlepiej spisywał się jednak Kacper Woryna, który zebrał 8 punktów. Reszta stawki była zaś bardzo zbita. Słabe wejście w turniej zanotował Maciej Janowski, który miał wtedy na koncie tylko 4 “oczka”. Szybkością imponował także Jan Kvech, który chciał się wmieszać do walki o podium.
Po pięciu seriach fazy zasadniczej sytuacja w tabeli była niezwykle wyrównana. Bezpośredni awans do finału zapewnił sobie Jan Kvech, który ostatecznie zebrał 11 punktów. Za nim była z kolei niezwykle ciekawa sytuacja, bo aż pięciu żużlowców miało na swoim koncie po 10 “oczek”. Wśród nich był Maciej Janowski, który wygrał swoje dwa ostatnie biegi. “Magic” nie awansował jednak bezpośrednio do wielkiego finału, bo lepszy w małej tabelce okazał się Michael Jepsen Jensen.
“Magic” w barażu o finał zmierzył się więc z Woryną, Madsenem i Tomem Brennanem. Polacy świetnie wyszli ze startu i ostatecznie to Janowski i Woryna uzupełnili stawkę ostatniego biegu w Guestrow.
W finale świetny start spod taśmy zaliczył Maciej Janowski, mimo że wybierał teoretycznie najgorsze - niebieskie pole. Bieg został jednak szybko przerwany, ponieważ upadek zanotował Kacper Woryna, który tym samym został wykluczony.
W powtórce “Magic” zrobił… to samo! Świetnie zamknął Michaela Jepsena Jensena na starcie, a później odpierał ataki szybkiego JanaKvecha. Ostatecznie Janowski dojechał do mety jako pierwszy i mógł cieszyć sie z prestiżowego zwycięstwa w rundzie SEC!
Prowadzenie w klasyfikacji generalnej utrzymał Leon Madsen (24 pkt), który ma jednak tyle samo “oczek”, co Michael Jepsen Jensen. Tabela jest jednak bardzo wyrównana! Maciej Janowski wskoczył na siódme miejsce, ale do Madsena traci tylko 5 punktów. Do końca cyklu SEC pozostały dwie rundy. 19 września żużlowcy spotkają się w Rzeszowie, a finałowy turniej indywidualnych mistrzostw Europy odbędzie się w czeskich Pardubicach 2 października.
Wyniki drugiej rundy SEC 2026 w Guestrow:
- Maciej Janowski (Polska) - (2,2,0,3,3,3) 13+2
- Jan Kvech (Czechy) - (3,1,2,2,3,2) 13
- Michael Jepsen Jensen (Dania) - (0,3,1,3,3,1) 11
- Kacper Woryna (Polska) - (2,3,3,2,0,w) 10+3
- Tom Brennan (Wielka Brytania) - (1,3,3,1,2) 10+1
- Leon Madsen (Dania) - (3,1,2,3,1) 10+0
- Mikkel Michelsen (Dania) - (1,2,3,3,0) 9
- Adam Ellis (Wielka Brytania) - (0,3,1,1,3) 8
- Patryk Dudek (Polska) - (0,1,3,2,2) 8
- Kai Huckenbeck (Niemcy) - (3,2,0,1,2) 8
- Przemysław Pawlicki (Polska) - (2,2,1,2,1) 8
- Nazar Parnitskyi (Ukraina) - (3,0,2,0,0) 5
- Piotr Pawlicki (Polska) - (0,0,2,0,2) 4
- Tyler Haupt (Niemcy) - (2,0,0,1,1) 4
- Andzejs Lebedevs (Łotwa) - (1,1,0,0,1) 3
- Mathias Pollestad (Norwegia) - (1,0,1,0,w) 2
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