Eco-Magic. Janowski: „Musimy dbać o świat. To nasz wspólny dom”

Maciej, zajmujesz się motorsportem. Żużel, szybkość, silniki, oleje, szaleństwo itd. Czy tematy związane z przyrodą i ekologicznym podejściem do życia są w ogóle dla ciebie ważne?

Maciej Janowski: Bardzo ważne! Zwracam uwagę na tematy ekologiczne właściwie na każdej płaszczyźnie swojego życia. W sporcie i w codziennym funkcjonowaniu przykładam wielką wagę do tych zagadnień. Zresztą, nie tylko ja - cały mój zespół dobrze wie, że w tych tematach jestem wyjątkowo skrupulatny i nikt nie ośmieli się zostawić po sobie jakichkolwiek śmieci, czy użyć plastiku tam, gdzie można go zastąpić czymś innym (śmiech).

Przykłady panie kapitanie!

Tak jak wspomniałem, ograniczam plastik, bo wiem jak długo trwa proces jego biodegradacji. Na pewno segregacja śmieci – nie wymaga wielkich poświęceń, a może bardzo ułatwić wiele spraw. Tak naprawdę, to sporo moich aktywności poza żużlowych też jest w jakimś sensie postawą proekologiczną. Oczywiście lubię pojeździć motocyklem, ale bardzo często wybieram rower, spacer, bieganie, sporty wodne itd. Zimą jeżdżę na desce, a nie skuterem śnieżnym, więc generalnie, kiedy nie muszę, nie spalam paliwa (śmiech).

Kontakt z przyrodą jest dla ciebie paliwem?

Jak najbardziej. Kocham kontakt z naturą. Przyznam, że moje nastawienie do przyrody zmieniało się, bo nie zawsze zwracałem uwagę na pewne rzeczy. Z biegiem lat coraz bardziej doceniam ich wagę i wiem, że nie ma innej drogi, niż wspólna troska o naszą planetę. Uwielbiam wypady na łono natury. Wybieram miejsca nieoczywiste, ciche, oddalone od zgiełku. W takich okolicznościach odpoczywam najlepiej, ładuję akumulatory, czyszczę głowę. Niestety, nawet w takich miejscówkach kłują czasem w oczy śmieci zostawione przez ludzi w lesie, w trawie, w wodzie…. Kompletnie tego nie rozumiem, nie wierzę, że zabranie ze sobą butelki po wypitym napoju może być zadaniem nie do wykonania. Ja bardzo zwracam na to uwagę i zawsze zostawiam po sobie taki stan, jaki zastałem. Choć w sumie, to nie zawsze… Wiele razy zabierałem ze sobą pozostawione przez kogoś odpadki. To taki mój kolejny maleńki wkład do walki o czystość środowiska. A może nasz wspólny sukces zależy właśnie od takich małych gestów?

Kocham zwierzęta i mam do nich wielką słabość. Czemu to jest w ogóle dla ciebie ważne? Każde życie jest dla mnie bardzo ważne. Od małej myszki, przez ptaki, sarny, aż po nas samych. Natura żyje swoim życiem i mam wrażenie, że jedyne, czego tak naprawdę potrzebujemy – dla dobra nas wszystkich – to starać się jak najmniej jej przeszkadzać. Temat jest szalenie ważny. Usłyszałem kiedyś takie zdanie, że przyrody nie dostajemy od naszych rodziców, ale… pożyczamy ją od naszych dzieci. Myślę, że to trafia w punkt! Chodzi o to, żeby nie zrobić kwasu następnym pokoleniom, żeby kolejne generacje miały szansę żyć przynajmniej podobnie do nas. Przecież chodzi o świat, nasz wspólny dom! Nie możemy go zniszczyć.

Mówisz o przyrodzie. Chodzi tylko o tę nieożywioną, czy zwierzęta też?

Kocham zwierzęta i mam do nich wielką słabość. Bardzo lubię obserwować dzikie zwierzaki w swoim naturalnym środowisku. Zabieram psiaki na długi spacer i gapię się na sarny, albo czaple siwe, których w mojej okolicy jest mnóstwo. Czaple wydają specyficzny dźwięk, sam się do siebie uśmiecham i mówię wtedy, że krzyczą do mnie na powitanie. Bardzo sobie cenie te chwile. Przyglądam się naturze, obserwują zwierzęta i ich życie, myślę sobie o tym, jak funkcjonują w świecie. Wtedy wiem, że my tego świata nie możemy zniszczyć. Po prostu nie wolno nam do tego dopuścić.

Obserwowanie zwierząt? Średnio to pasuje do utrwalonego w masowej wyobraźni wizerunku nieustraszonego żużlowca…

Prawda (śmiech)? A jednak takie są fakty. Ale mówimy przecież o naszej planecie, o innych istnieniach, które towarzyszą nam na co dzień, choć nie tego nie zauważamy… Często o tym się nie myśli. Mieszkając w mieście ciągle się gdzieś goni, tylko…. sam nie wiem za czym? Za dużo żyjemy w pośpiechu, w wirtualnym świecie, kontaktujemy się przez komunikatory online itd. Zapominamy, jak wygląda życie. A ja lubię się zatrzymać, nabrać odpowiedniej perspektywy, dostrzec coś poza tym pędem. To ułatwia funkcjonowanie.

Maciej Janowski - Prze-lotne Pytania

Twoja dieta to także wynik takiego myślenia?

Myślę, że w dużej mierze tak. Kilka lat temu zrezygnowałem z jedzenia mięsa i śmiało mogę powiedzieć, że to była dobra decyzja. Czuję się świetnie, nie brakuje mi sił, mam więcej energii. Myślę sobie, że jeśli nie muszę, to nie chcę przykładać ręki do masowych hodowli i uboju, a te procesy naprawdę są szkodliwe dla środowiska i emitują mnóstwo dwutlenku węgla. U mnie była to jednak decyzja podyktowana raczej kwestiami etycznymi. Za bardzo cenię każde życie na tym świecie. Daleki jestem jednak od tego, by stawać na linii frontu i kogokolwiek namawiać do zmiany przyzwyczajeń. To musi być indywidualna decyzja. Może bardziej swoim przykładem pokażę komuś, że tak można i że jest to o wiele zdrowsze.

Czy w motorsporcie jest miejsce na troskę o środowisko?

Pewnie, że tak, trzeba tylko chcieć. W warsztacie i w parku maszyn podczas meczów wszystkie prace przy motocyklu wykonujemy na specjalnych matach ekologicznych. Chodzi o to, by żadna kropelka oleju nie skapnęła na podłoże. Stare oleje też zlewamy oczywiście do odpowiednich pojemników i oddajemy do utylizacji.

Co robisz z oponami, których zużywasz przecież dziesiątki?

Na to też mam patent. Wiele zużytych opon oddaję żużlowcom-amatorom. Na moim poziomie, kiedy liczy się każdy drobiazg, taka opona nie spełnia już wymagań, ale tym, którzy bawią się w speedway, spokojnie wystarcza. Część zużytych opon odbierają ludzie, którzy zakładają je do swoich wózków, przyczepek itd. Staramy się więc, by każda opona mogła być wykorzystywana jak najdłużej. Jak już wspomniałem – takimi małymi rzeczami każdy z nas tak naprawdę może zrobić coś dla planety. Suma tych działań na pewno bardzo by nam wszystkim pomogła.